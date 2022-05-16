Hz. Yakup Hayatı, Kıssası ve Duası – Hz. Yakup Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Yakup Duası

Hz. Yakup'un oğlu Yusuf peygambere kavuşma duası olarak da karşımıza çıkan bu duadır. Evlat hasreti ile derin acılar çeken Yakup peygambere Cebrail (A.S) gelir ve "sana bir dua öğreteceğim, okuduğunda Yusuf'a kavuşursun" der. Hz. Yakup bu duayı her gün okur ve 7 gün içinde oğlu Yusuf peygamberden haber alır. İşte o dua;

"YÂ MEN LÂ YA' LEMÜ KEYFE İLLÂ HÜVE VE YA MENLÂ YEBLUĞU KUDRETUHÛ FENİRUHU GÂYRUHÜ FERRİC ANNİ"

Hz. Yakup'un, Hz. Yusuf'a kavuşma duası anlamı;

"Ey kendisinden başkasının; kendisinin nasıl olduğunu bilmeyen (Allah`ım)! Ey kudretine kimsenin erişemediği (Rabbim)! Benim bu sıkıntımı gider."