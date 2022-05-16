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Haberler Fotohaber Hz. Yakup Hayatı, Kıssası ve Duası – Hz. Yakup Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?
Giriş Tarihi: 16.05.2022 16:38 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 16:38

Hz. Yakup Hayatı, Kıssası ve Duası – Hz. Yakup Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Dini öğretiler ve peygamberlerin hayatı hayatımız için yol gösterici birer bilgi kaynağıdır. Sadece dini olarak değil, hayatımız da iyiyi ve güzeli anlamamıza ve ahlaki olarak kendimizi iyi bir insan olarak yetiştirmemize yardımcı olurlar. Bu yüzden hepimiz dini eğitimleri almaya okuldan önce başlarız ve bu eğitimler hayat boyu devam eder. Özellikle peygamberlerin hayatı her zaman hayatımızda bir şeyler öğreneceğimiz konulardandır. Hz. Yakup hayatı da peygamberlerimiz içinde merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkar. Günümüzde, internet çağında Hz. Yakup kimdir, Hz. Yakup'un babası kimdir diye aradığımız zaman doğru bilgiye ulaşmak her zaman kolay olmamaktadır. Biz de bu yazımızda size Hz. Yakup peygamber kimdir, ne zaman ve kaç yıl yaşadı sorularının cevaplarını sizin için hazırladık.

Hz. Yakup Hayatı, Kıssası ve Duası – Hz. Yakup Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Peygamberler günümüze ışık tuttukları ve doğru yolu gösterdikleri gibi yaşadıkları dönemlerde de mucizeleri ile anılmaktadır. Hz. Yakup hayatı da mucizeleri içinde barındıran bir hayattır. Özellikle günümüzde Hz. Yakup duası ve Hz. Yakup kıssası merak edilen konulardan biridir. İşte Hz. Yakup hayatı ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

Hz. Yakup Hayatı, Kıssası ve Duası – Hz. Yakup Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Yakup Kimdir?

Hz. Yakup peygamber, M.Ö 7. Yüzyılda Şam ya da Medyen'de doğduğu rivayet edilmektedir. Hz. İshak'ın oğludur ve İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim de hem Yakup hem İsrail olarak geçen Hz. Yakup'un ismi 16 kere geçmektedir.

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Hz. Yakup Hayatı, Kıssası ve Duası – Hz. Yakup Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Yakup Hayatı

Hz. Yakup'un 12 evladı bulunmaktadır. Hayatı özellikle hem evlat acısı hem de evlat ihaneti ile sınanmıştır. Evlat sevgisini evlatlarından esirgemeyen Hz. Yakup evlatları arasında özellikle Yusuf ve Bünyamin'e annesiz oldukları için daha ilgili ve şefkatli davranmaktadır. Hz. Yakup 'un, Hz. Yusuf' a olan sevgi ve ilgisini kıskanan kardeşleri Hz. Yusuf'u kandırarak kuyuya atmışlardır.

Hz. Yakup Hayatı, Kıssası ve Duası – Hz. Yakup Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Yakup evladının acısıyla çok acılar çekmiş ve bu acılardan dolayı kör olmuştur. Tam 40 yıl evlat hasreti çeken Hz. Yakup, 40 yıl sonra oğlu Hz. Yusuf' a kavuştuğunda yeniden görmeye başlamıştır. 40 yıl sonra oğluna kavuşan Hz. Yakup, evladı Yusuf peygamber ve ailesi ile Kenan şehrinden Mısır'a göç etmiştir. Yusuf peygamber ile 24 yıl bir arada kaldıktan sonra vefat etmiştir.

Hz. Yakup Hayatı, Kıssası ve Duası – Hz. Yakup Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Yakup Duası

Hz. Yakup'un oğlu Yusuf peygambere kavuşma duası olarak da karşımıza çıkan bu duadır. Evlat hasreti ile derin acılar çeken Yakup peygambere Cebrail (A.S) gelir ve "sana bir dua öğreteceğim, okuduğunda Yusuf'a kavuşursun" der. Hz. Yakup bu duayı her gün okur ve 7 gün içinde oğlu Yusuf peygamberden haber alır. İşte o dua;

"YÂ MEN LÂ YA' LEMÜ KEYFE İLLÂ HÜVE VE YA MENLÂ YEBLUĞU KUDRETUHÛ FENİRUHU GÂYRUHÜ FERRİC ANNİ"

Hz. Yakup'un, Hz. Yusuf'a kavuşma duası anlamı;

"Ey kendisinden başkasının; kendisinin nasıl olduğunu bilmeyen (Allah`ım)! Ey kudretine kimsenin erişemediği (Rabbim)! Benim bu sıkıntımı gider."

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