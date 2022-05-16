Hz. Yakup Hayatı, Kıssası ve Duası – Hz. Yakup Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Dini öğretiler ve peygamberlerin hayatı hayatımız için yol gösterici birer bilgi kaynağıdır. Sadece dini olarak değil, hayatımız da iyiyi ve güzeli anlamamıza ve ahlaki olarak kendimizi iyi bir insan olarak yetiştirmemize yardımcı olurlar. Bu yüzden hepimiz dini eğitimleri almaya okuldan önce başlarız ve bu eğitimler hayat boyu devam eder. Özellikle peygamberlerin hayatı her zaman hayatımızda bir şeyler öğreneceğimiz konulardandır. Hz. Yakup hayatı da peygamberlerimiz içinde merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkar. Günümüzde, internet çağında Hz. Yakup kimdir, Hz. Yakup'un babası kimdir diye aradığımız zaman doğru bilgiye ulaşmak her zaman kolay olmamaktadır. Biz de bu yazımızda size Hz. Yakup peygamber kimdir, ne zaman ve kaç yıl yaşadı sorularının cevaplarını sizin için hazırladık.