Hz. Yunus Hayatı, Duası Ve Kıssası: Hz. Yunus Peygamber Kimdir, Ne Zaman Ve Kaç Yıl Yaşadı?

İnsanlar arasında en çok kabul gören ve değer verilen manevi değerlerin en başında din gelir. Din bilgisi ve kültürü konusunda peygamberler ve onların hayatı her kesimden bireyin ilgisini çekmiştir. Halk arasında 'balığın yuttuğu peygamber' olarak bilinen Hz. Yunus Peygamber ve kıssası çokça merak edilen, araştırılan konulardan birisidir. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kendi adına sure nâzil olmuş bulunan Hz. Yunus Peygamber kimdir? Hz. Yunus Peygamber ne zaman ve kaç yıl yaşadı? Bu soruların yanıtlarını ve Hz. Yunus Peygamber ile ilgili merak edilen birçok bilgiyi sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.