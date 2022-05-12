Hz. Yunus Hayatı, Duası Ve Kıssası: Hz. Yunus Peygamber Kimdir, Ne Zaman Ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Yunus (a.s) hayatı

Hz. Yunus peygamberin yaşadığı Ninova topraklarındaki insanlar yani Ninova kavmi putperest bir kavimdi. Uzun yıllar boyunca halkını hak yoluna döndürmekle uğraşmıştır lakin kavimden sadece iki kişi ona inanmıştır. Tebliğinde başarısız olduğu için derin üzüntü duyan Hz. Yunus peygamber Allah'a canını alması için dualar etmiştir.

Allah-u Teâlâ ona '40 gün süreye kadar hak yoluna dönmedikleri vakit büyük bir gazabın onları bulacağını' kavmine söylemesini buyurmuştur. Bu emri Hz. Yunus peygamber derhal yerine getirmiştir fakat kavmi hala ona inanmamakta ısrar etmiştir, 37.günde yaklaşan gazabın alâmeti olarak insanlar sararıp solmakta güçten düşmekteydi, insanlar bu durumdan korkmaya başlayıp tövbe edip imana yürümeye başlamışlardı.

Yüce Allah kavmin tövbesini kabul edip onları bağışlayarak üzerlerindeki azabı durdurmuştur. Hz. Yunus (a.s) halkın imana geldiğini ve tövbelerinin kabul edildiğini öğrenince yalan tebliğ veren durumuna düşmüş ve orayı terk etmiştir. Bindiği gemi fırtına yüzünden batmaya başlamış, putperest mürettebat aralarından bir kurban vermeleri gerektiğini söyleyerek Hz. Yunus'u denize atmışlardır.