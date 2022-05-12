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Haberler FotoHaber Hz. Yunus Hayatı, Duası Ve Kıssası: Hz. Yunus Peygamber Kimdir, Ne Zaman Ve Kaç Yıl Yaşadı?
Giriş Tarihi: 12.05.2022 14:53 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 14:53

Hz. Yunus Hayatı, Duası Ve Kıssası: Hz. Yunus Peygamber Kimdir, Ne Zaman Ve Kaç Yıl Yaşadı?

İnsanlar arasında en çok kabul gören ve değer verilen manevi değerlerin en başında din gelir. Din bilgisi ve kültürü konusunda peygamberler ve onların hayatı her kesimden bireyin ilgisini çekmiştir. Halk arasında 'balığın yuttuğu peygamber' olarak bilinen Hz. Yunus Peygamber ve kıssası çokça merak edilen, araştırılan konulardan birisidir. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kendi adına sure nâzil olmuş bulunan Hz. Yunus Peygamber kimdir? Hz. Yunus Peygamber ne zaman ve kaç yıl yaşadı? Bu soruların yanıtlarını ve Hz. Yunus Peygamber ile ilgili merak edilen birçok bilgiyi sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Hz. Yunus Hayatı, Duası Ve Kıssası: Hz. Yunus Peygamber Kimdir, Ne Zaman Ve Kaç Yıl Yaşadı?

Dinimizde önemli bir yere sahip olan Hz. Yunus Peygamberin hayatından ve yaşadığı mucizelerden ders çıkarılacak bir yaşama sahip olmuştur. Hz. Yunus peygamber hakkında hem İslami hem de İbrani kaynaklarda bilgiler mevcuttur. Birbirlerinden farklı olan bu kaynaklardan edinilen bilgilere göre Hz. Yunus peygamberin Ninova kavmine gönderildiği ve ölene dek bu kavmi Allah yoluna döndürmekle mücadele etmiştir. Peki, Hz. Yunus peygamber kimdir, kaç yıl yaşamıştır? Hz. Yunus Duası nedir? İşte detaylı bilgiler...

Hz. Yunus Hayatı, Duası Ve Kıssası: Hz. Yunus Peygamber Kimdir, Ne Zaman Ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Yunus Peygamber (a.s) Kimdir, Ne Zaman Ve Kaç Yıl Yaşamıştır?

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yunus peygamberden (a.s) Kalem Suresinde 'salihlerden', Nisa Suresinde 'kendisine vahiy inenlerden' ve En'am Suresinde de ' doğru yola yönlendirilen' olarak bahsedilmiştir. Bazı İslami kaynaklardaki rivayetlere göre de Hz. Yunus peygamberin Hz. Yakub'un oğlu Bünyamin'in kabilesinden olduğu ve Hz. Süleyman Peygamberden sonra kendi kavmine onun peygamber olarak gönderildiği yazmaktadır.

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Hz. Yunus Hayatı, Duası Ve Kıssası: Hz. Yunus Peygamber Kimdir, Ne Zaman Ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Ali'den aktarılan rivayetlere göre Hz. Yunus peygamberlik vahiyini aldığında 30 yaşlarındaymış. 83 yaşında ibadet halindeyken Ninova topraklarında hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Yahudilerin kutsal kitabı Ahd-i Atik'teki rivayetlere bakıldığı zaman Hz. Yunus'un (a.s) Gatheferli Amittay'ın oğlu olduğu, Zebulun kavminden olduğu, Filistin'in Celile topraklarında dünyaya geldiği ve milattan önce 793-753 yılları arasında yaşadığı yazmaktadır.

Hz. Yunus Hayatı, Duası Ve Kıssası: Hz. Yunus Peygamber Kimdir, Ne Zaman Ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Yunus (a.s) hayatı

Hz. Yunus peygamberin yaşadığı Ninova topraklarındaki insanlar yani Ninova kavmi putperest bir kavimdi. Uzun yıllar boyunca halkını hak yoluna döndürmekle uğraşmıştır lakin kavimden sadece iki kişi ona inanmıştır. Tebliğinde başarısız olduğu için derin üzüntü duyan Hz. Yunus peygamber Allah'a canını alması için dualar etmiştir.

Allah-u Teâlâ ona '40 gün süreye kadar hak yoluna dönmedikleri vakit büyük bir gazabın onları bulacağını' kavmine söylemesini buyurmuştur. Bu emri Hz. Yunus peygamber derhal yerine getirmiştir fakat kavmi hala ona inanmamakta ısrar etmiştir, 37.günde yaklaşan gazabın alâmeti olarak insanlar sararıp solmakta güçten düşmekteydi, insanlar bu durumdan korkmaya başlayıp tövbe edip imana yürümeye başlamışlardı.

Yüce Allah kavmin tövbesini kabul edip onları bağışlayarak üzerlerindeki azabı durdurmuştur. Hz. Yunus (a.s) halkın imana geldiğini ve tövbelerinin kabul edildiğini öğrenince yalan tebliğ veren durumuna düşmüş ve orayı terk etmiştir. Bindiği gemi fırtına yüzünden batmaya başlamış, putperest mürettebat aralarından bir kurban vermeleri gerektiğini söyleyerek Hz. Yunus'u denize atmışlardır.

Hz. Yunus Hayatı, Duası Ve Kıssası: Hz. Yunus Peygamber Kimdir, Ne Zaman Ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Yunus peygamberi dev bir balık yutmuş ama Allah'ın(c.c) izni ve emriyle balık onu yememiş tam üç gün midesinde tutmuştur. Hz. Yunus Aleyhisselam balığın midesinde iken sürekli Enbiya Suresinin 87. Ayeti kerimesini okumuştur. Nihayetinde Muharrem ayının 10. gününde Hz. Yunus balığın midesinden Allah'ın izni ile kurtulmuş ve halkının yanına dönerek peygamberlik görevini yerine getirmeye devam etmiştir.

Enbiya Suresi 87.Ayet

"Ve zennuni iz zehebe mugadıben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nada fiz zulumati en la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin."

Meali: "Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum."

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