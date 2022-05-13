Hz. Zekeriya Duası, Hayatı Ve Kıssası - Hz. Zekeriya Peygamber (A.S) Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Zekeriya peygamber gelecekte kavminin hak yolundan ayrılacağı ve sapkınlığa düşeceği endişesi ile yüce Allah'a kendisine yardım edecek ve kavmini koruyacak bir yardımcı vermesi için dua etmiştir. Akabinde bir melek tarafından ona 'Yahya' isminde oğlu olacağı tebliğ edilmiştir. Bu olaydan Ali İmran ve Meryem Surelerinde bahsedilmiştir.

Allah buyurdu ki: "Ey Zekeriya! Biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik." ( Meryem Suresi 7.ayet)

Zekeriya, "Rabbim!" dedi. "Karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde, benim nasıl oğlum olabilir?" (Meryem Suresi 8.ayet)

"Orası öyle" dedi ve buyurdu ki rabbin: "O bana kolaydır; daha önce, sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım." (Meryem Suresi 9.ayet)

Zekeriya, "Rabbim! Öyle ise bana bir işaret ver" dedi. Allah, "Sana işaret, tam üç gün insanlarla konuşamamandır" buyurdu. (Meryem Suresi 10.ayet)

"Bunun üzerine Zekeriya, mâbedden kavminin karşısına çıkarak onlara, özel bir işaret diliyle, 'Sabah akşam Allah'ı tenzih edin' dedi." (Meryem Suresi 11.ayet)

"Orada Zekeriya rabbine dua edip dedi ki: "Rabbim! Bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle! Kuşkusuz sen duayı işitmektesin." (Ali İmran Suresi 38.ayet)

"O mâbedde durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: "Allah'ın bir kelimesini tasdik edici, efendi, iffetli ve sâlih kullardan bir peygamber olarak Yahya'yı Allah sana müjdeliyor." (Ali İmran Suresi 39.ayet)

Zekeriyyâ ise şöyle dedi: "Rabbim! Bana ihtiyarlık gelip çattığı, üstelik karım da kısır olduğu halde benim nasıl oğlum olabilir?" Buyurdu ki: "İşte böyle; Allah dilediğini yapar." ( Ali İmran Suresi 40.ayet)

"Rabbim, dedi, bana bir alâmet göster." Şöyle buyurdu: "Senin için alâmet insanlara üç gün ancak işaretle konuşmandır. Rabbini çok an, sabah akşam tespih et."

(Ali İmran Suresi 41.ayet)