Hz. Zekeriya Duası, Hayatı Ve Kıssası - Hz. Zekeriya Peygamber (A.S) Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Dünya genelinde en saygı duyulan ve ilgi çeken değerlerin başında dini inançlar gelmektedir. Dini olgular içinde merak edilen ve araştırılan konulardan peygamberler ile onların kıssaları her dönemde çoğu kesim tarafından ilgi duyulmuş, örnek alınmış konulardır. Birçok rivayete göre yeryüzüne iki yüz binden fazla peygamber gönderilmiştir, bu peygamberlerden 25'i kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerdir. Bahsi geçen peygamberlerden birisi olan Hz. Zekeriya Peygamber (a.s) kimdir? Hz. Zekeriya Peygamber ne zaman ve kaç yıl yaşadı? Bu soruların yanıtlarını ve Hz. Zekeriya'nın (a.s) hayatı hakkındaki bilgileri sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.