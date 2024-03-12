İFTARA NE KADAR KALDI TIKLA SANİYE SANİYE ÖĞREN! İstanbul, Ankara, İzmir il il iftar sayacı ile bugün iftara ne kadar kaldı?

Mübarek Ramazan ayının oruçlu geçiren milyonlarca vatandaş iftar saatleri konusunda araştırma yapıyor. Bu noktada "İftara ne kadar kaldı" sorusu Ramazan ayı boyunca en çok sorulacak ve yanıtı araştırılacak konular arasında yerini şimdiden aldı. İftar ve sahur vakitleri illere göre farklılık gösterdiği için ülkenin dört bir yanında "iftara kaç dakika kaldı" merak ediliyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il iftar sayacı!