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Haberler Fotohaber İFTARA NE KADAR KALDI TIKLA SANİYE SANİYE ÖĞREN! İstanbul, Ankara, İzmir il il iftar sayacı ile bugün iftara ne kadar kaldı?
Giriş Tarihi: 12.03.2024 08:05 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 08:09

İFTARA NE KADAR KALDI TIKLA SANİYE SANİYE ÖĞREN! İstanbul, Ankara, İzmir il il iftar sayacı ile bugün iftara ne kadar kaldı?

Ramazan ayının 2. günü idrak edilirken niyetli olan vatandaşlar "İftara ne kadar kaldı" sorusuna yanıt aramaya başladı. İftar ve sahur saatleri, Ramazan İmsakiyesi 2024 ile belli oldu. Güneş'in doğuş ve batışına göre imsak vakitleri değiştiği için sahur ve iftar vakitleri illere göre değişkenlik gösteriyor. Mübarek Ramzan ayını oruçlu geçirenler iftara kaç dakika kaldı sorusunun yanıtını sabah.com.tr'de öğreniyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir'de iftar ve sahur saat kaçta? Hangi il saat kaçta iftar yapacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il iftar sayacı!.

İFTARA NE KADAR KALDI TIKLA SANİYE SANİYE ÖĞREN! İstanbul, Ankara, İzmir il il iftar sayacı ile bugün iftara ne kadar kaldı?

Mübarek Ramazan ayının oruçlu geçiren milyonlarca vatandaş iftar saatleri konusunda araştırma yapıyor. Bu noktada "İftara ne kadar kaldı" sorusu Ramazan ayı boyunca en çok sorulacak ve yanıtı araştırılacak konular arasında yerini şimdiden aldı. İftar ve sahur vakitleri illere göre farklılık gösterdiği için ülkenin dört bir yanında "iftara kaç dakika kaldı" merak ediliyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il iftar sayacı!

İFTARA NE KADAR KALDI TIKLA SANİYE SANİYE ÖĞREN! İstanbul, Ankara, İzmir il il iftar sayacı ile bugün iftara ne kadar kaldı?

İSTANUL İMSAKİYE İLE SAHUR SAATİ VE İFTAR VAKTİ KAÇTA?

Ülkemizin en kalabalık şehri İstanbul'da bu akşam ikinci oruç 19:14'de okunacak akşam ezanının ardından açılacak.

İSTANBUL'DA İFTARA NE KADAR KALDI? (TIKLA SANİYE SANİYE ÖĞREN)

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İFTARA NE KADAR KALDI TIKLA SANİYE SANİYE ÖĞREN! İstanbul, Ankara, İzmir il il iftar sayacı ile bugün iftara ne kadar kaldı?

ANKARA İMSAKİYE İLE İFTARA NE KADAR KALDI?

Başkent Ankara'da oruçlar 18:59'da okunacak akşam ezanının ardından açılacak.

ANKARA'DA İFTARA NE KADAR KALDI? (TIKLA SANİYE SANİYE ÖĞREN)

İFTARA NE KADAR KALDI TIKLA SANİYE SANİYE ÖĞREN! İstanbul, Ankara, İzmir il il iftar sayacı ile bugün iftara ne kadar kaldı?

İZMİR İMSAKİYE İLE İFTARA NE KADAR KALDI?

İzmir'de bugün oruçlar 19:22'de okunacak akşam namazının ardından açılacak.

İZMİR'DE İFTARA NE KADAR KALDI? (TIKLA SANİYE SANİYE ÖĞREN)

İFTARA NE KADAR KALDI TIKLA SANİYE SANİYE ÖĞREN! İstanbul, Ankara, İzmir il il iftar sayacı ile bugün iftara ne kadar kaldı?

BURSA İMSAKİYE İLE İFTARA NE KADAR KALDI?

Bursa'da bugün oruçlar 19:14'de okunacak akşam namazının ardından açılacak.

BURSA'DA İFTARA NE KADAR KALDI? (TIKLA SANİYE SANİYE ÖĞREN)

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