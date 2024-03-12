Giriş Tarihi: 12.03.2024 08:05
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
08:09
İFTARA NE KADAR KALDI TIKLA SANİYE SANİYE ÖĞREN! İstanbul, Ankara, İzmir il il iftar sayacı ile bugün iftara ne kadar kaldı?
Ramazan ayının 2. günü idrak edilirken niyetli olan vatandaşlar "İftara ne kadar kaldı" sorusuna yanıt aramaya başladı. İftar ve sahur saatleri, Ramazan İmsakiyesi 2024 ile belli oldu. Güneş'in doğuş ve batışına göre imsak vakitleri değiştiği için sahur ve iftar vakitleri illere göre değişkenlik gösteriyor. Mübarek Ramzan ayını oruçlu geçirenler iftara kaç dakika kaldı sorusunun yanıtını sabah.com.tr'de öğreniyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir'de iftar ve sahur saat kaçta? Hangi il saat kaçta iftar yapacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il iftar sayacı!.