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Haberler FotoHaber İhanet Sözleri: İhanet Edenlere Söylenecek, En Ağır Aldatma ve İhanet ile İlgili Sözler
Giriş Tarihi: 23.03.2022 08:55 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 08:55

İhanet Sözleri: İhanet Edenlere Söylenecek, En Ağır Aldatma ve İhanet ile İlgili Sözler

İnsan çevresindeki kötü kalpli insanlara güvenmesi halinde ihanet görebilir. Hayal kırıklığı, mutsuzluk ve umutsuzluk gibi duyguları da beraberinde getiren ihanet farklı şekillerde meydana gelebilir. Bu durumda ihanet sözleri ile hislerimizi onlara aktarmak isteyebiliriz. Kimi zaman sevgili, eş, dost ya da arkadaştan gelebilen bu olay iş arkadaşlarında da görülebilir. İnsanı yoran ve yıpratan aldatma olaylarında ister karşı tarafa direkt mesaj atın isterseniz de sosyal mecralarda isyanınızı duyurun. Tercih tamamen size kalmış lakin bu esnada kullanabileceğiniz onlarca farklı ihanet sözleri listesini sizler için derledik. İşte ihanet edenlere söylenecek en ağır aldatma sözleri ve ihanet ile ilgili sözler.

İhanet Sözleri: İhanet Edenlere Söylenecek, En Ağır Aldatma ve İhanet ile İlgili Sözler

Çevrenizdeki yakın kişiler tarafından ihanete uğramak çoğu zaman duygularınızı ağır ihanet sözleri ile savunmanıza neden olabilir. İşte böyle anlarda lafı tam da istediğiniz yere ulaştırabilecek farklı ihanet sözleri seçeneklerini sizler için araştırdık. İçlerinden bazılarını ilk kez duyduğunuzdan şüphemiz yok. Birbirinden ağır aldatma ve ihanet ile ilgili sözler listemize bir göz atmalısınız.

İhanet Sözleri: İhanet Edenlere Söylenecek, En Ağır Aldatma ve İhanet ile İlgili Sözler

İhanet Edenlere Söylenecek Ağır İhanet Sözleri

Size ihanet ederek güveninizi sarsan kişilere ihanet ile ilgili sözler söylemek istiyor ancak bir türlü aradığınız en ağır ihanet sözlerini bulamıyorsanız özenle sizlere hazırladığımız liste işinizi görebilir. Keza birden fazla kişiye hitap edebilen bu sözleri kendi durumunuza göre de uyarlayarak kullanabilirsiniz. Şimdi ihanetle ilgili sözler listemize bakacak olursanız;

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İhanet Sözleri: İhanet Edenlere Söylenecek, En Ağır Aldatma ve İhanet ile İlgili Sözler

İhanetin bana sadece acıları öğretmedi. Kimseye güvenmemeyi, sırtını yaslamamayı ve ne olursa olsun kendinden başka kimseye minnet duymaman gerektiğini de öğretti.

İhanet Sözleri: İhanet Edenlere Söylenecek, En Ağır Aldatma ve İhanet ile İlgili Sözler

Biz hayatta kalmayı eşten dosttan gördüğümüz ihanetlerle öğrendik. Artık feriştahı gelse yıkılmayız!

Bu hayat bize öğretti ki insan merhameti kadar kazık yer!

İhanet Sözleri: İhanet Edenlere Söylenecek, En Ağır Aldatma ve İhanet ile İlgili Sözler

Söz konusu arkadan oyun çevirmek olduğunda o kadar iyi kaptanlar tanıyorum ki kimse siz gibi dümen çeviremez!

İhanetin en ağırını bana reva görenler hiç uzağımda değildi. Hepsine bir iyiliğim dokunmuştu bir yerlerde…

İhanet Sözleri: İhanet Edenlere Söylenecek, En Ağır Aldatma ve İhanet ile İlgili Sözler

Bu hayatta en büyük kazıkları her zaman dostlarından yersin! Çünkü onlar senin en hassas olduğun konuları yeri gelince kullanmak için pusuya yatarlar!

Zaman geçer, acılar hafifler ama insan yediği kazıkları asla unutmaz!

İhanet Sözleri: İhanet Edenlere Söylenecek, En Ağır Aldatma ve İhanet ile İlgili Sözler

Yeni mi bu film? Ne zamandır çekip oynuyorsunuz arkamdan ihanetin belgeselini…

Kimse adaletten bahsetmesin bana! Ben adaleti dosttan yediğim kazıklarla unuttum…

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