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Haberler Fotohaber İkinci cemre ne zaman düşecek, hangi gün? 2024 2. cemre ayın kaçında düşüyor, suya düştü mü?
Giriş Tarihi: 24.02.2024 12:47 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 12:47

İkinci cemre ne zaman düşecek, hangi gün? 2024 2. cemre ayın kaçında düşüyor, suya düştü mü?

Ülke geneline bahar havalarının etkisini göstermesiyle birlikte cemre düşme tarihleri vatandaşların gündemine yerleşti. 19 - 20 Şubat'ta havaya düşen ilk cemrenin ardından ikinci cemre ne zaman düşecek sorusu akıllarda yer edindi. Peki, 2024 2. Cemre ayın kaçında düşüyor, suya düştü mü? İşte bu inanışın kaynağıyla birlikte ikinci cemrenin düşme tarihi.

İkinci cemre ne zaman düşecek, hangi gün? 2024 2. cemre ayın kaçında düşüyor, suya düştü mü?

Halk takvimine göre şubat ayının sonlarında gerçekleşen cemre düşme olayı, ilkbaharın gelişini temsil ediyor. Bir hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğü bilinen cemrelerin ikincisi beklenirken, ikinci cemre ne zaman düşecek sorusu yanıt arıyor. İşte 2. Cemre ayın kaçında düşüyor, suya düştü mü gibi soruların yanıtı.

İkinci cemre ne zaman düşecek, hangi gün? 2024 2. cemre ayın kaçında düşüyor, suya düştü mü?

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Halk takvimine göre baharın habercisi olan ikinci cemre 26 - 27 Şubat tarihlerinde suya düşecek.

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İkinci cemre ne zaman düşecek, hangi gün? 2024 2. cemre ayın kaçında düşüyor, suya düştü mü?

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemreler düşmeye başlıyor.

İkinci cemre ne zaman düşecek, hangi gün? 2024 2. cemre ayın kaçında düşüyor, suya düştü mü?

Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

İkinci cemre ne zaman düşecek, hangi gün? 2024 2. cemre ayın kaçında düşüyor, suya düştü mü?

CEMRE NEDİR?
Arapça kökenli "cemre" kelimesinin sözlük anlamı "kor" yani ateştir. Halk arasında da sıcaklığın artmasını haber eder. Cemreler, ilkbahar başlamadan önce 7 gün arayla havaya, suya ve son olarak toprağa düşer. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprağın ısındığına inanılır.

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