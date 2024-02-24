İkinci cemre ne zaman düşecek, hangi gün? 2024 2. cemre ayın kaçında düşüyor, suya düştü mü?

Halk takvimine göre şubat ayının sonlarında gerçekleşen cemre düşme olayı, ilkbaharın gelişini temsil ediyor. Bir hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğü bilinen cemrelerin ikincisi beklenirken, ikinci cemre ne zaman düşecek sorusu yanıt arıyor. İşte 2. Cemre ayın kaçında düşüyor, suya düştü mü gibi soruların yanıtı.