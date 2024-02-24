Giriş Tarihi: 24.02.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
12:47
İkinci cemre ne zaman düşecek, hangi gün? 2024 2. cemre ayın kaçında düşüyor, suya düştü mü?
Ülke geneline bahar havalarının etkisini göstermesiyle birlikte cemre düşme tarihleri vatandaşların gündemine yerleşti. 19 - 20 Şubat'ta havaya düşen ilk cemrenin ardından ikinci cemre ne zaman düşecek sorusu akıllarda yer edindi. Peki, 2024 2. Cemre ayın kaçında düşüyor, suya düştü mü? İşte bu inanışın kaynağıyla birlikte ikinci cemrenin düşme tarihi.