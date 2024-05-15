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Haberler Fotohaber İKİNCİ DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ MEB: Tarihler değişti! 2. dönem ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 15.05.2024 16:23 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 16:23

İKİNCİ DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ MEB: Tarihler değişti! 2. dönem ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte?

LGS ve YKS gibi sınavlar yaklaşırken okullarda uygulanacak 2. dönem ortak sınavları gündeme yerleşti. Bakanlık tarafından bu yıl ilk kez ülke genelinde ortaokul ve liselerde yapılacak ortak sınav tarihlerine düzenleme getirildi. Sınava girecek milyonlarca öğrenci sınav tarihlerini araştırmaya başladı. MEB ortak sınav ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2024 ikinci dönem ikinci ortak sınav tarihleri

İKİNCİ DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ MEB: Tarihler değişti! 2. dönem ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), ortak sınavlara ilişkin açıklama yayımladı. Bakanlık açıklamasında ortak sınavlar ne zaman sorusuna yanıt verdi. 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin 2. dönem 2. yazılı sınav tarihlerinde değişiklik yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden yaptığı paylaşımda yeni tarihleri duyurmuştu. İşte, 2. dönem 2. yazılı sınav tarihleri...

İKİNCİ DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ MEB: Tarihler değişti! 2. dönem ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte?

2. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN, ÖNE Mİ ÇEKİLDİ?
MEB tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 27 Mayıs - 07 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Ancak 8. sınıflar için uygulanacak LGS ile 12. sınıflar için düzenlenecek YKS nedeniyle söz konusu sınıfların sınavları bir hafta öne alındı.

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İKİNCİ DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ MEB: Tarihler değişti! 2. dönem ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Buna bağlı olarak 8 ve 12. sınıfların ortak sınavları 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak.

LGS sınavı 2 Haziran'da, YKS sınavı ise 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak.

İKİNCİ DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ MEB: Tarihler değişti! 2. dönem ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte?

2. DÖNEM 2. YAZILI ORTAK SINAV SORU VE KONULARI YAYINLANDI MI?
Ortak sınav soru ve konu dağılımları henüz yayınlanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2. yazılı örnek soruları https://odsgm.meb.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacak. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

İKİNCİ DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ MEB: Tarihler değişti! 2. dönem ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte?

ORTAK SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?
Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak. İl ve ilçe mazeret sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayrıca duyurulacak.

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