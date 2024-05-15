Giriş Tarihi: 15.05.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
16:23
İKİNCİ DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ MEB: Tarihler değişti! 2. dönem ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte?
LGS ve YKS gibi sınavlar yaklaşırken okullarda uygulanacak 2. dönem ortak sınavları gündeme yerleşti. Bakanlık tarafından bu yıl ilk kez ülke genelinde ortaokul ve liselerde yapılacak ortak sınav tarihlerine düzenleme getirildi. Sınava girecek milyonlarca öğrenci sınav tarihlerini araştırmaya başladı. MEB ortak sınav ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2024 ikinci dönem ikinci ortak sınav tarihleri