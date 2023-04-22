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Haberler Fotohaber İklim değişikliği nedir? Dünya Günü için Doodle olan iklim değişikliği nedenleri, sonuçları ve etkileri
Giriş Tarihi: 22.04.2023 12:29 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 12:30

İklim değişikliği nedir? Dünya Günü için Doodle olan iklim değişikliği nedenleri, sonuçları ve etkileri

İklim değişikliği konusu, 2023 Dünya Günü'nün Google doodle olması üzerine araştırmaların odağına oturdu. İklim krizi ve küresel ısınma konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan bu hareketin ardından, İklim değişikliği nedir sorusu araştırmalar arasına girdi. Peki, iklim değişikliğinin nedenleri, sonuçları ve etkileri neler? İşte Google Doodle olan Dünya Günü'nün önemi, anlamı ve iklim değişikliği nedir sorusunun yanıtı!

İklim değişikliği nedir? Dünya Günü için Doodle olan iklim değişikliği nedenleri, sonuçları ve etkileri

İklim değişikliği nedir sorusu, 1970 yılından beri 22 Nisan'da kutlanan Dünya Günü vesilesiyle gündem konusu oldu. Google Doodle olan Dünya Günü ile birlikte pek çok kişi İklim değişikliği nedir, iklim değişikliğinin nedenleri, sonuçları ve etkileri neler sorularına yanıt arayarak küresel ısınmaya dair farkındalık kazandı. İşte Dünya Günü'nün önemi ve merak edilenlerin yanıtı.

İklim değişikliği nedir? Dünya Günü için Doodle olan iklim değişikliği nedenleri, sonuçları ve etkileri

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR?

BM'nin sözlüğüne göre anlamı şöyledir: "İklim değişikliği, Dünya'nın ikliminde atmosferi, okyanusu ve karayı ısıtan uzun vadeli değişiklikleri ifade eder. İklim değişikliği, yaşamı ve biyolojik çeşitliliği destekleyen ekosistemlerin dengesini ve sağlığı etkiliyor. Ayrıca, daha yoğun ve/veya sık kasırgalar, seller, sıcak hava dalgaları ve kuraklıklar gibi daha aşırı hava olaylarına neden olur ve okyanus ısınması, buzulların erimesi ve bunun sonucunda deniz seviyesinin yükselmesine ve kıyı erozyonuna yol açar"

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDENLERİ

Bu tür değişimler, güneşin aktivitesindeki değişiklikler veya büyük volkanik patlamalar nedeniyle doğal olabilir. Ancak 1800'lerden bu yana insan faaliyetleri, özellikle kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıtların yakılması nedeniyle iklim değişikliğinin ana itici gücü olmuştur.

Küresel ortalama sıcaklıktaki mevcut artış, önceki değişikliklerden daha hızlıdır ve esas olarak insanların fosil yakıtları yakmasından kaynaklanmaktadır. Fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma ve bazı tarımsal ve endüstriyel uygulamalar, başta karbondioksit ve metan olmak üzere sera gazlarını artırmaktadır. Sera gazları, Dünya'nın güneş ışığından ısındıktan sonra yaydığı ısının bir kısmını emer. Bu gazların daha büyük miktarları Dünya'nın alt atmosferinde daha fazla ısı tutarak küresel ısınmaya neden olur.

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İklim değişikliği nedir? Dünya Günü için Doodle olan iklim değişikliği nedenleri, sonuçları ve etkileri

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SONUÇLARI

  • İklim değişikliği nedeniyle çöller genişlerken, sıcak hava dalgaları ve orman yangınları daha yaygın hale gelmektedir.
  • Kuzey Kutbu'nda artan ısınma donmuş toprakların erimesine, buzulların geri çekilmesine ve deniz buzu kaybına katkıda bulundu.
  • Daha yüksek sıcaklıklar aynı zamanda daha yoğun fırtınalara, kuraklıklara ve diğer aşırı hava koşullarına neden olmaktadır.
  • Dağlarda, mercan resiflerinde ve Kuzey Kutbu'nda yaşanan hızlı çevresel değişim, birçok canlı türünün yer değiştirmesine ya da neslinin tükenmesine neden olmaktadır.
  • Gelecekteki ısınmayı en aza indirme çabaları başarılı olsa bile, bazı etkiler yüzyıllar boyunca devam edecektir. Bunlar arasında okyanus ısınması, okyanus asitlenmesi ve deniz seviyesinin yükselmesi yer almaktadır.
İklim değişikliği nedir? Dünya Günü için Doodle olan iklim değişikliği nedenleri, sonuçları ve etkileri

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

22 Nisan Dünya Günü, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, uluslararası çapta kutlanan bir gündür.

Dünyanın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ilk olarak John McConnell tarafından San Francisco'da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında önerilmiştir. John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermişti.

İklim değişikliği nedir? Dünya Günü için Doodle olan iklim değişikliği nedenleri, sonuçları ve etkileri

DÜNYA GÜNÜ NE ZAMANDIR KUTLANIYOR?

Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson'un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir. Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD'nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.

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