İklim değişikliği nedir? Dünya Günü için Doodle olan iklim değişikliği nedenleri, sonuçları ve etkileri

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR?

BM'nin sözlüğüne göre anlamı şöyledir: "İklim değişikliği, Dünya'nın ikliminde atmosferi, okyanusu ve karayı ısıtan uzun vadeli değişiklikleri ifade eder. İklim değişikliği, yaşamı ve biyolojik çeşitliliği destekleyen ekosistemlerin dengesini ve sağlığı etkiliyor. Ayrıca, daha yoğun ve/veya sık kasırgalar, seller, sıcak hava dalgaları ve kuraklıklar gibi daha aşırı hava olaylarına neden olur ve okyanus ısınması, buzulların erimesi ve bunun sonucunda deniz seviyesinin yükselmesine ve kıyı erozyonuna yol açar"

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDENLERİ

Bu tür değişimler, güneşin aktivitesindeki değişiklikler veya büyük volkanik patlamalar nedeniyle doğal olabilir. Ancak 1800'lerden bu yana insan faaliyetleri, özellikle kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıtların yakılması nedeniyle iklim değişikliğinin ana itici gücü olmuştur.

Küresel ortalama sıcaklıktaki mevcut artış, önceki değişikliklerden daha hızlıdır ve esas olarak insanların fosil yakıtları yakmasından kaynaklanmaktadır. Fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma ve bazı tarımsal ve endüstriyel uygulamalar, başta karbondioksit ve metan olmak üzere sera gazlarını artırmaktadır. Sera gazları, Dünya'nın güneş ışığından ısındıktan sonra yaydığı ısının bir kısmını emer. Bu gazların daha büyük miktarları Dünya'nın alt atmosferinde daha fazla ısı tutarak küresel ısınmaya neden olur.