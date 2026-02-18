İL İL GÜNCEL İMSAKİYE TAKVİMİ 2026: İlk sahur vakti saat kaçta? İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri (Diyanet)

Ramazan Ayının Anlamı ve Önemi

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Ramazan ayı, müminler için Allah'a yakınlaşma fırsatı sunan en faziletli zamanlardan biri olarak kabul ediliyor. Oruç ibadetinin farz kılındığı bu mübarek ayda bireysel ve cemaatle yapılan ibadetlerin fazileti her zamankinden daha fazla hissediliyor. Hem kulluk bilincinin arttığı hem de maneviyatın güçlendiği bu kıymetli ayda toplumsal birlik ve beraberlik de kuvvetleniyor; yardımlaşma, hoşgörü ve bereket artıyor.

İmsak Vakti Ne Zaman Başlar ve Biter?

İmsak vakti, güneşin doğmaya başladığı fecr vaktine karşılık gelir. Sabah ezanı okunduğu an imsak vakti başlar. Yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği bu zaman dilimi, oruca başlanan vakit olarak kabul edilir.

Öte yandan fıkıh âlimlerinin çoğunluğu imsak vakti için fecrin ikinci doğuşunu, yani aydınlığın iyice yayılmasını esas alır. Bu âlimler kolaylığı esas almıştır. Bazı âlimler ise etrafın belirgin hale gelmeye başladığı ilk anı kabul eder ki onlar ihtiyatı esas alan âlimlerdir. (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 51, 194; İbn Âbidîn, II, 371; Çiçek, sy. 7-10 [1989-92], s. 187-188).