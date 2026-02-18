Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İL İL GÜNCEL İMSAKİYE TAKVİMİ 2026: İlk sahur vakti saat kaçta? İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri (Diyanet)
Giriş Tarihi: 18.02.2026 20:49 Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 20:50

İL İL GÜNCEL İMSAKİYE TAKVİMİ 2026: İlk sahur vakti saat kaçta? İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri (Diyanet)

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye 2026 takvimini yayınladı. 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece milyonlarca kişi Ramazan'ın ilk sahuru için uyanacak. Yılın ilk orucuna hazırlanan pek çok kişi, ilk sahur saat kaçta sorusu ile araştırmaları hızlandırdı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa sahur vakti başta olmak üzere diğer tüm illerin il il güncel sahur (imsak) saatleri sabah.com.tr'de.

  • ABONE OL
İL İL GÜNCEL İMSAKİYE TAKVİMİ 2026: İlk sahur vakti saat kaçta? İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri Diyanet

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 Ramazan ayına ilişkin imsakiye takvimini resmi internet sitesi üzerinden erişime açtı. İlk oruç Perşembe günü tutulacak. "Sahur saat kaçta?" sorusu ise en çok araştırılan başlıklar arasında yerini aldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa başta olmak üzere tüm illerin il il güncel sahur (imsak) ve iftar vakitleri sabah.com.tr'de.

İL İL GÜNCEL İMSAKİYE TAKVİMİ 2026: İlk sahur vakti saat kaçta? İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri Diyanet

Ramazan Ayının Anlamı ve Önemi

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Ramazan ayı, müminler için Allah'a yakınlaşma fırsatı sunan en faziletli zamanlardan biri olarak kabul ediliyor. Oruç ibadetinin farz kılındığı bu mübarek ayda bireysel ve cemaatle yapılan ibadetlerin fazileti her zamankinden daha fazla hissediliyor. Hem kulluk bilincinin arttığı hem de maneviyatın güçlendiği bu kıymetli ayda toplumsal birlik ve beraberlik de kuvvetleniyor; yardımlaşma, hoşgörü ve bereket artıyor.

İmsak Vakti Ne Zaman Başlar ve Biter?

İmsak vakti, güneşin doğmaya başladığı fecr vaktine karşılık gelir. Sabah ezanı okunduğu an imsak vakti başlar. Yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği bu zaman dilimi, oruca başlanan vakit olarak kabul edilir.

Öte yandan fıkıh âlimlerinin çoğunluğu imsak vakti için fecrin ikinci doğuşunu, yani aydınlığın iyice yayılmasını esas alır. Bu âlimler kolaylığı esas almıştır. Bazı âlimler ise etrafın belirgin hale gelmeye başladığı ilk anı kabul eder ki onlar ihtiyatı esas alan âlimlerdir. (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 51, 194; İbn Âbidîn, II, 371; Çiçek, sy. 7-10 [1989-92], s. 187-188).

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İL İL GÜNCEL İMSAKİYE TAKVİMİ 2026: İlk sahur vakti saat kaçta? İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri Diyanet

Ramazan Bayramı Tarihleri

19 Şubat'ta başlayacak Ramazan ayı, 19 Mart'ta sona erecek. Ramazan Bayramı ise bu yıl 20 Mart Cuma günü başlayacak.

  • 19 Mart 2026 PerşembeRamazan Bayramı Arefesi
  • 20 Mart 2026 CumaRamazan Bayramı 1. Günü
  • 21 Mart 2026 CumartesiRamazan Bayramı 2. Günü
  • 22 Mart 2026 PazarRamazan Bayramı 3. Günü
İL İL GÜNCEL İMSAKİYE TAKVİMİ 2026: İlk sahur vakti saat kaçta? İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri Diyanet

İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA

19 Şubat 2026 Perşembe günü idrak edilecek ilk oruç için vakitler belirlendi. Sahur saat kaçta sorusu da yanıtını buldu. İl il sahur vakti ve iftar saati bilgileri ise Diyanet'in yayımladığı takvime göre şekillendi.

İşte il il imsakiye takvimi;

İL İL GÜNCEL İMSAKİYE TAKVİMİ 2026: İlk sahur vakti saat kaçta? İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri Diyanet

Adana

İL İL GÜNCEL İMSAKİYE TAKVİMİ 2026: İlk sahur vakti saat kaçta? İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri Diyanet

Adıyaman

İL İL GÜNCEL İMSAKİYE TAKVİMİ 2026: İlk sahur vakti saat kaçta? İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri Diyanet

Afyonkarahisar

İL İL GÜNCEL İMSAKİYE TAKVİMİ 2026: İlk sahur vakti saat kaçta? İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri Diyanet

Ağrı

İL İL GÜNCEL İMSAKİYE TAKVİMİ 2026: İlk sahur vakti saat kaçta? İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri Diyanet

Aksaray

İL İL GÜNCEL İMSAKİYE TAKVİMİ 2026: İlk sahur vakti saat kaçta? İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri Diyanet

Ankara 5 Günlük Sahur ve İftar Vakti

19 Şubat Perşembe
İmsak: 06:06
İftar: 18:35
Teravih: 19:54

20 Şubat Cuma
İmsak: 06:05
İftar: 18:36
Teravih: 19:55

21 Şubat Cumartesi
İmsak: 06:04
İftar: 18:38
Teravih: 19:56

22 Şubat Pazar
İmsak: 06:02
İftar: 18:39
Teravih: 19:57

23 Şubat Pazartesi
İmsak: 06:01
İftar: 18:40
Teravih: 19:58

30 GÜNLÜK İMSAKİYE 2026 TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

İL İL GÜNCEL İMSAKİYE TAKVİMİ 2026: İlk sahur vakti saat kaçta? İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri Diyanet

Amasya

İL İL GÜNCEL İMSAKİYE TAKVİMİ 2026: İlk sahur vakti saat kaçta? İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri Diyanet

Antalya

İL İL GÜNCEL İMSAKİYE TAKVİMİ 2026: İlk sahur vakti saat kaçta? İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri Diyanet

Ardahan

İL İL GÜNCEL İMSAKİYE TAKVİMİ 2026: İlk sahur vakti saat kaçta? İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri Diyanet

Artvin

İL İL GÜNCEL İMSAKİYE TAKVİMİ 2026: İlk sahur vakti saat kaçta? İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri Diyanet

Aydın

İL İL GÜNCEL İMSAKİYE TAKVİMİ 2026: İlk sahur vakti saat kaçta? İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri Diyanet

Balıkesir

İL İL GÜNCEL İMSAKİYE TAKVİMİ 2026: İlk sahur vakti saat kaçta? İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri Diyanet

Bartın

İL İL GÜNCEL İMSAKİYE TAKVİMİ 2026: İlk sahur vakti saat kaçta? İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri Diyanet

Batman

İL İL GÜNCEL İMSAKİYE TAKVİMİ 2026: İlk sahur vakti saat kaçta? İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri Diyanet

Bayburt

İL İL GÜNCEL İMSAKİYE TAKVİMİ 2026: İlk sahur vakti saat kaçta? İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri Diyanet

Bilecik

İL İL GÜNCEL İMSAKİYE TAKVİMİ 2026: İlk sahur vakti saat kaçta? İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri Diyanet

Bingöl

İL İL GÜNCEL İMSAKİYE TAKVİMİ 2026: İlk sahur vakti saat kaçta? İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri Diyanet

Bitlis

İL İL GÜNCEL İMSAKİYE TAKVİMİ 2026: İlk sahur vakti saat kaçta? İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri Diyanet

Bolu

İL İL GÜNCEL İMSAKİYE TAKVİMİ 2026: İlk sahur vakti saat kaçta? İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri Diyanet

Burdur

İL İL GÜNCEL İMSAKİYE TAKVİMİ 2026: İlk sahur vakti saat kaçta? İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri Diyanet

Bursa