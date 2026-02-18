Haberler
İL İL GÜNCEL İMSAKİYE TAKVİMİ 2026: İlk sahur vakti saat kaçta? İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri (Diyanet)
Giriş Tarihi: 18.02.2026 20:49
Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 20:50
Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye 2026 takvimini yayınladı. 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece milyonlarca kişi Ramazan'ın ilk sahuru için uyanacak. Yılın ilk orucuna hazırlanan pek çok kişi, ilk sahur saat kaçta sorusu ile araştırmaları hızlandırdı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa sahur vakti başta olmak üzere diğer tüm illerin il il güncel sahur (imsak) saatleri sabah.com.tr'de.