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Haberler Fotohaber İlave tediye ne zaman yatacak 2024? Resmi Gazete'de yayınlandı! Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri!
Giriş Tarihi: 23.01.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 11:00

İlave tediye ne zaman yatacak 2024? Resmi Gazete'de yayınlandı! Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri!

İlave tediye ödeme tarihleri 2024 yılı için araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kamuda çalışan işçilere yılda iki kez verilen ek ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarih beli oldu. Her sene devlet tarafından verilen ek ödeme, bu yıl ocak ve nisan aylarında yapılacak. Peki, 2024 Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte detaylar.

İlave tediye ne zaman yatacak 2024? Resmi Gazete’de yayınlandı! Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri!

Tediye ödemelerinin ilk yarısı bekleniyor. Kamuda çalışan binlerce işçiyi ilgilendiren ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile belli olmuştu. Karara göre, 2024 yılında yapılacak ek ödemelerin ilk yarısı ocak ayında belirlenen tarihte hesaplara yatırılacak. Şimdi ilave tediye ödeme tarihleri ve kimlerin alacağı merak ediliyor. Peki, 2024 Kamu işçilerine ilave tediye ne zaman yatacak, ayın kaçında?

İlave tediye ne zaman yatacak 2024? Resmi Gazete’de yayınlandı! Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri!

KAMU İŞÇİLERİNE EK ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Kamu işçilerine 2024 yılında yapılacak ek ödemelerin tarihleri belli oldu.

Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 Sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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İlave tediye ne zaman yatacak 2024? Resmi Gazete’de yayınlandı! Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri!

KAMU İŞÇİLERİNE İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Karara göre; bu kapsamdaki kamu işçilerine 2024'te verilecek ilave tediyenin ilk yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 5 Nisan'da ödenecek.

Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına ise 2024'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.

İlave tediye ne zaman yatacak 2024? Resmi Gazete’de yayınlandı! Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri!

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

İlave tediye ne zaman yatacak 2024? Resmi Gazete’de yayınlandı! Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri!

TEDİYEYİ KİMLER ALABİLİR?

"Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun" düzenlemesinin;

"Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. "

Maddesi uyarınca, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.

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