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Haberler Fotohaber İlk 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Milli ğitim Bakanı duyurdu: Miyonlarca öğrenci...
Giriş Tarihi: 26.02.2024 07:48 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 07:50

İlk 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Milli ğitim Bakanı duyurdu: Miyonlarca öğrenci...

Milli Eğitim Bakanı son yılların en kapsamlı müfredat değişikliğini duyurdu. Ders içerikleri sadeleştirilen çalışma tamamlandı. Yeni müfredat 2024 ve MEB müfredat değişikliğiyle ilgili açıklamalar Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. İlk 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da uygulanacak çalışma için düğmeye basıldı. Yeni müfredat ile bilimsel, sosyal, kavramsal, duygusal tüm beceriler bir örgü içinde çalışacak. Peki, Müfredat 2024 ne zaman değişecek?

İlk 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Milli ğitim Bakanı duyurdu: Miyonlarca öğrenci...

Okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıflardan itibaren kademeli olarak uygulanacak yeni müfredat için çalışmalar başladı. Son yılların en kapsamlı çalışmasında bilgi temelli müfredattan beceri örgüsü temelli müfredata geçiliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarih paylaşımında bulundu. Peki; Okullarda yeni müfredat ne zaman uygulanacak, 2024 müfredat ne zaman değişecek? İşte detaylar.

İlk 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Milli ğitim Bakanı duyurdu: Miyonlarca öğrenci...

MÜFREDATTA KÖKTEN DEĞİŞİM
"Bilgi temelli müfredattan beceri örgüsü temelli müfredata geliyoruz. Paradigmal bir değişim geliyor. Bu sistem 'değerlerin', eğitim modeli içinde organik şekilde yer aldığı bir sistem. Yani doğrudan 'evladım yalan söyleme, dürüst ol' diyerek değil, değerleri farkında olmadan çocuğa kazandırmayı sağlayan bir sistem. Bizim milli ve manevi değerlerimiz bilimin alternatifi değildir, bilim de milli manevi değerlerimizin alternatifi değildir. Ne bilimden vazgeçeriz ne milli manevi değerlerimizden vazgeçeriz. Bu ikisi beraber işleyecek. Müfredatta da bunu göreceğiz.

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İlk 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Milli ğitim Bakanı duyurdu: Miyonlarca öğrenci...

Bilimsel, sosyal, kavramsal, duygusal tüm beceriler bir örgü içinde çalışacak. Yeni müfredatta bunu da göreceğiz. 'Harezmi Eğitim Modeli'nin müfredatı etkileyen değil, bugünü ön gören bir yapısı var. Bu ikisi birbirinden çok farklı. Bugün itibarıyla yeni müfredattaki mantığı ve yaklaşımı destekleyecek bir model olarak duruyor."

İlk 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Milli ğitim Bakanı duyurdu: Miyonlarca öğrenci...

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredat ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Tekin, "Yeni müfredat hazır, yakında duyuracağız. İçerik sadeleşecek ama ders saatlerinde değişiklik yok." ifadelerine yer erdi. Tekin, yeni müfredatın gelecek eğitim-öğretim yılında okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacağını da bildirdi.

İlk 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Milli ğitim Bakanı duyurdu: Miyonlarca öğrenci...

DEVAMSIZLIK DEĞİŞMEYECEK!

Devamsızlık konusunda affın gündemlerinde olmadığını da söyleyen Milli Eğitim Bakanı, "Aldığımız tedbirlerle öğrencilerin devamsızlığında ciddi düşüşler gördük. Bu nedenle devamsızlık konusunda ısrarcıyız. Af gündemimize gelmeyecek" dedi.

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