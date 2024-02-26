Giriş Tarihi: 26.02.2024 07:48
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
07:50
İlk 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Milli ğitim Bakanı duyurdu: Miyonlarca öğrenci...
Milli Eğitim Bakanı son yılların en kapsamlı müfredat değişikliğini duyurdu. Ders içerikleri sadeleştirilen çalışma tamamlandı. Yeni müfredat 2024 ve MEB müfredat değişikliğiyle ilgili açıklamalar Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. İlk 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da uygulanacak çalışma için düğmeye basıldı. Yeni müfredat ile bilimsel, sosyal, kavramsal, duygusal tüm beceriler bir örgü içinde çalışacak. Peki, Müfredat 2024 ne zaman değişecek?