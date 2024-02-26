İlk 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Milli ğitim Bakanı duyurdu: Miyonlarca öğrenci...

MÜFREDATTA KÖKTEN DEĞİŞİM

"Bilgi temelli müfredattan beceri örgüsü temelli müfredata geliyoruz. Paradigmal bir değişim geliyor. Bu sistem 'değerlerin', eğitim modeli içinde organik şekilde yer aldığı bir sistem. Yani doğrudan 'evladım yalan söyleme, dürüst ol' diyerek değil, değerleri farkında olmadan çocuğa kazandırmayı sağlayan bir sistem. Bizim milli ve manevi değerlerimiz bilimin alternatifi değildir, bilim de milli manevi değerlerimizin alternatifi değildir. Ne bilimden vazgeçeriz ne milli manevi değerlerimizden vazgeçeriz. Bu ikisi beraber işleyecek. Müfredatta da bunu göreceğiz.