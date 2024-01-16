Giriş Tarihi: 16.01.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
15:03
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya ne zaman saat kaçta gidecek? İşte Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu süresi
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzaya gidiş tarihi belli oldu. Oldukça heyecanla beklenen yolculuk öncesinde geçirilen yoğun eğitimle birlikte göreve hazır olan ilk Türk astronot, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağını gerçekleştirmiş olacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) görev NASA programı ile takip ediliyor. Peki, Alper Gezeravcı uzaya ne zaman saat kaçta gidecek, yolculuk kaç gün sürecek, görevi ne olacak? İşte, o yolculuğa dair tüm detaylar...