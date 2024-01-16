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Haberler Fotohaber İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya ne zaman saat kaçta gidecek? İşte Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu süresi
Giriş Tarihi: 16.01.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 15:03

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya ne zaman saat kaçta gidecek? İşte Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu süresi

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzaya gidiş tarihi belli oldu. Oldukça heyecanla beklenen yolculuk öncesinde geçirilen yoğun eğitimle birlikte göreve hazır olan ilk Türk astronot, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağını gerçekleştirmiş olacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) görev NASA programı ile takip ediliyor. Peki, Alper Gezeravcı uzaya ne zaman saat kaçta gidecek, yolculuk kaç gün sürecek, görevi ne olacak? İşte, o yolculuğa dair tüm detaylar...

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya ne zaman saat kaçta gidecek? İşte Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu süresi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya gidişi için geri sayım başladı. Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştirmek üzere yolculuğa çıkacak Gezeravcı, ilk Türk uzay yolcusu olarak Türkiye'ye gurur yaşatmaya hazırlanıyor. Vatandaşlar, bazı meydanlarda ve bilim merkezlerinde bu yolculuğu izleyebilecek. Peki, Alper Gezeravcı uzaya ne zaman saat kaçta gidecek, yolculuk kaç gün sürecek? İşte, ayrıntılar...

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya ne zaman saat kaçta gidecek? İşte Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu süresi

ALPER GEZERAVCI UZAY YOLCULUĞUNA BAŞLIYOR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada Türkiye'nin ilk uzay yolcularını açıklamıştı. Mühendislik, fizik, tıp, astronomi alanlarında değerlendirilen adaylardan asil olarak Alper Gezeravcı, yedek olarak Tuva Cihangir seçildi.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı için beklenen gün geldi!

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya ne zaman saat kaçta gidecek? İşte Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu süresi

ALPER GEZERAVCI UZAYA NE ZAMAN GİDECEK?

Alper Gezeravcı Türkiye saati ile 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece gece saat 01.11'de uzay yolculuğuna başlayacak. Vatandaşlar, bu tarihi olayı birçok noktada ekranlardan ve medyadan takip edilecek.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya ne zaman saat kaçta gidecek? İşte Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu süresi

UZAY YOLCULUĞU KAÇ GÜN SÜRECEK?

Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilim misyonunu gerçekleştirmek üzere uzaya gidecek.

Mürettebatı taşıyacak aracın 1,5 gün sürecek yolculuk sonunda, 19 Ocak saat 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya ne zaman saat kaçta gidecek? İşte Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu süresi

SpaceX Falcon 9 roketi, Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan ISS'ye fırlatılacak.

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