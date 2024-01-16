İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya ne zaman saat kaçta gidecek? İşte Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu süresi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya gidişi için geri sayım başladı. Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştirmek üzere yolculuğa çıkacak Gezeravcı, ilk Türk uzay yolcusu olarak Türkiye'ye gurur yaşatmaya hazırlanıyor. Vatandaşlar, bazı meydanlarda ve bilim merkezlerinde bu yolculuğu izleyebilecek. Peki, Alper Gezeravcı uzaya ne zaman saat kaçta gidecek, yolculuk kaç gün sürecek? İşte, ayrıntılar...