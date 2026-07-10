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MEB 2026 İlkokul kayıt yaşı tablosu! 1. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor, yaş sınırı kaç?
Giriş Tarihi: 10.07.2026 14:41
MEB 2026 İlkokul kayıt yaşı tablosu! 1. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor, yaş sınırı kaç?
2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilkokul 1. sınıfa başlayacak çocukların velileri kayıt sürecine odaklandı. İlkokul kayıtlarının başlayacağı tarih, okula başlama yaşı şartları ve yaş hesaplama işlemleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak, ilkokula başlama yaşı kaç ay ve yaş hesaplama nasıl yapılır? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) uyguladığı kurallar...