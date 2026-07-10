MEB 2026 İlkokul kayıt yaşı tablosu! 1. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor, yaş sınırı kaç?

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ?

MEB uygulamasına göre, kayıt yılının 30 Eylül tarihi esas alınarak 69 ayını dolduran çocukların ilkokul 1. sınıfa kayıtları zorunlu olarak yapılıyor. 66, 67 ve 68 aylık çocuklar ise velilerinin yazılı talebiyle ilkokula başlayabiliyor. 69, 70 ve 71 aylık çocuklar için ise velinin talebi doğrultusunda kayıt bir yıl ertelenebiliyor veya okul öncesi eğitime yönlendirme yapılabiliyor.