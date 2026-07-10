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Giriş Tarihi: 10.07.2026 14:41

MEB 2026 İlkokul kayıt yaşı tablosu! 1. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor, yaş sınırı kaç?

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilkokul 1. sınıfa başlayacak çocukların velileri kayıt sürecine odaklandı. İlkokul kayıtlarının başlayacağı tarih, okula başlama yaşı şartları ve yaş hesaplama işlemleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak, ilkokula başlama yaşı kaç ay ve yaş hesaplama nasıl yapılır? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) uyguladığı kurallar...

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MEB 2026 İlkokul kayıt yaşı tablosu! 1. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor, yaş sınırı kaç?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilkokul 1. sınıf kayıt süreci devam ederken, veliler çocuklarının okula başlama yaşına uygun olup olmadığını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvim doğrultusunda ilkokul kayıtları e-Okul sistemi üzerinden adrese dayalı olarak otomatik gerçekleştiriliyor. Veliler ise yaş hesaplama ekranı üzerinden çocuklarının ilkokula başlayıp başlayamayacağını kolayca öğrenebiliyor.

MEB 2026 İlkokul kayıt yaşı tablosu! 1. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor, yaş sınırı kaç?

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliğine göre okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf kayıtları temmuz ayının ilk iş günü itibarıyla başladı. Kayıt işlemleri öğrencilerin MERNİS'te bulunan ikamet adresleri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak yapılıyor. Velilerin normal şartlarda ayrıca kayıt başvurusu yapmasına gerek bulunmuyor.

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MEB 2026 İlkokul kayıt yaşı tablosu! 1. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor, yaş sınırı kaç?

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ?

MEB uygulamasına göre, kayıt yılının 30 Eylül tarihi esas alınarak 69 ayını dolduran çocukların ilkokul 1. sınıfa kayıtları zorunlu olarak yapılıyor. 66, 67 ve 68 aylık çocuklar ise velilerinin yazılı talebiyle ilkokula başlayabiliyor. 69, 70 ve 71 aylık çocuklar için ise velinin talebi doğrultusunda kayıt bir yıl ertelenebiliyor veya okul öncesi eğitime yönlendirme yapılabiliyor.

MEB 2026 İlkokul kayıt yaşı tablosu! 1. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor, yaş sınırı kaç?

İLKOKUL BAŞLAMA YAŞI NASIL HESAPLANIR?

Veliler, çocuklarının doğum tarihini girerek MEB'in e-Okul yaş hesaplama ekranı üzerinden ilkokula başlama durumunu sorgulayabiliyor. Sistem, öğrencinin doğum tarihini baz alarak kayıt hakkı bulunup bulunmadığını otomatik olarak gösteriyor.

MEB 2026 İlkokul kayıt yaşı tablosu! 1. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor, yaş sınırı kaç?

ÇOCUĞUMUN HANGİ OKULA KAYITLI OLDUĞUNU NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

İlkokul 1. sınıf kayıtları adrese dayalı olarak oluşturulduğu için öğrencilerin yerleştirildiği okul bilgisi e-Okul ve e-Devlet sistemleri üzerinden sorgulanabiliyor. Yerleştirmelerde öğrencinin MERNİS'teki adres bilgisi esas alınıyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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