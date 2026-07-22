İlkokul kayıt tarihleri || MEB İlkokul kayıtları başladı mı, 1. Sınıf e- kayıt sorgulama nereden yapılır?

1. SINIF E-KAYIT NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İlkokul 1. sınıf e-Kayıt işlemleri, öğrencinin ikamet bilgilerine göre sistem tarafından otomatik olarak tamamlanıyor. Çocuğun hangi okula kaydedildiğini öğrenmek isteyen veliler, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmetini kullanabilecek. Açılan ekranda öğrencinin yerleştirildiği okulun adı ve adres bilgisi görülebilecek.

İLKÖĞRETİM OKULLARI ADRESE GÖRE KAYIT OKULU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!