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İlkokul kayıt tarihleri || MEB İlkokul kayıtları başladı mı, 1. Sınıf e- kayıt sorgulama nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 22.07.2026 09:18
İlkokul kayıt tarihleri || MEB İlkokul kayıtları başladı mı, 1. Sınıf e- kayıt sorgulama nereden yapılır?
2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde birinci sınıfa başlayacak çocukların okul işlemleri velilerin gündemine geldi. Aileler sürecin ne zaman başlayacağını ve hangi adımların izleneceğini öğrenmek istiyor. Peki, MEB ilkokul kayıtları başladı mı, 1. sınıf e-Kayıt sorgulama nereden yapılır? İşte, ayrıntılar…