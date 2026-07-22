Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İlkokul kayıt tarihleri || MEB İlkokul kayıtları başladı mı, 1. Sınıf e- kayıt sorgulama nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 22.07.2026 09:18

İlkokul kayıt tarihleri || MEB İlkokul kayıtları başladı mı, 1. Sınıf e- kayıt sorgulama nereden yapılır?

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde birinci sınıfa başlayacak çocukların okul işlemleri velilerin gündemine geldi. Aileler sürecin ne zaman başlayacağını ve hangi adımların izleneceğini öğrenmek istiyor. Peki, MEB ilkokul kayıtları başladı mı, 1. sınıf e-Kayıt sorgulama nereden yapılır? İşte, ayrıntılar…

  • ABONE OL
İlkokul kayıt tarihleri || MEB İlkokul kayıtları başladı mı, 1. Sınıf e- kayıt sorgulama nereden yapılır?

Yeni eğitim döneminin yaklaşmasıyla birlikte çocuğu ilk kez okul sıralarıyla buluşacak ailelerin hazırlıkları hız kazandı. İlkokul kayıt tarihleri, başvuru süreci ve okul sorgulama ekranına ilişkin detaylar bu dönemde öne çıkacak. Veliler, MEB tarafından açıklanan takvim doğrultusunda işlemlerini tamamlayacak.

İlkokul kayıt tarihleri || MEB İlkokul kayıtları başladı mı, 1. Sınıf e- kayıt sorgulama nereden yapılır?

MEB İLKOKUL KAYITLARI BAŞLADI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilkokul 1. sınıf kayıtları başladı. E-Okul sistemi üzerinden yürütülen işlemler 1 Temmuz 2026 itibarıyla gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin yerleştirileceği devlet okulu, MERNİS'te bulunan ikamet adresine göre belirleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İlkokul kayıt tarihleri || MEB İlkokul kayıtları başladı mı, 1. Sınıf e- kayıt sorgulama nereden yapılır?

1. SINIF E-KAYIT NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İlkokul 1. sınıf e-Kayıt işlemleri, öğrencinin ikamet bilgilerine göre sistem tarafından otomatik olarak tamamlanıyor. Çocuğun hangi okula kaydedildiğini öğrenmek isteyen veliler, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmetini kullanabilecek. Açılan ekranda öğrencinin yerleştirildiği okulun adı ve adres bilgisi görülebilecek.

İLKÖĞRETİM OKULLARI ADRESE GÖRE KAYIT OKULU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

İlkokul kayıt tarihleri || MEB İlkokul kayıtları başladı mı, 1. Sınıf e- kayıt sorgulama nereden yapılır?

BİRİNCİ SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA