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Giriş Tarihi: 15.07.2026 12:50

İlkokullar ne zaman açılacak? 2026-2027 İlkokul 1. sınıflar için uyum haftası tarihi

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 1.sınıf öğrencileri için uyum programı uygulanacak. Yeni eğitim ortamıyla ilk kez tanışacak çocukların okula alışmasını kolaylaştırmak amacıyla ders zili daha erken çalacak. Millî Eğitim Bakanlığı, uyum haftasının uygulanacağı tarih aralığını duyurdu. Peki, İlkokullar ne zaman açılacak? İşte, İlkokul 1. sınıflar için uyum haftası tarihi...

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İlkokullar ne zaman açılacak? 2026-2027 İlkokul 1. sınıflar için uyum haftası tarihi

Yaz tatilinin devam ettiği dönemde öğrenciler ve veliler, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin hazırlıklarını açıklanan çalışma takvimine göre yapacak. Okul öncesi eğitime ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için normal ders döneminden önce ayrı bir program uygulanacak. Uyum eğitiminin ardından ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler aynı tarihte başlayacak.

İlkokullar ne zaman açılacak? 2026-2027 İlkokul 1. sınıflar için uyum haftası tarihi

İLKOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilkokullar 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılacak. Birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma gününe kadar devam edecek.

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İlkokullar ne zaman açılacak? 2026-2027 İlkokul 1. sınıflar için uyum haftası tarihi

2026-2027 UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okul öncesi eğitime ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 7 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Program, 11 Eylül 2026 Cuma günü sona erecek.

Buna göre ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri, diğer sınıflardan bir hafta önce okula gidecek. Normal eğitim dönemi ise uyum programının ardından 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

İlkokullar ne zaman açılacak? 2026-2027 İlkokul 1. sınıflar için uyum haftası tarihi

UYUM HAFTASINA KİMLER KATILACAK?

Uyum haftası, okul öncesi eğitime yeni başlayacak çocuklar ile ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uygulanacak. Programla öğrencilerin öğretmenlerini ve sınıf arkadaşlarını tanıması, okulun bölümlerini öğrenmesi ve yeni eğitim ortamına daha kolay alışması amaçlanacak.

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