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İlkokullar ne zaman açılacak? 2026-2027 İlkokul 1. sınıflar için uyum haftası tarihi
Giriş Tarihi: 15.07.2026 12:50
İlkokullar ne zaman açılacak? 2026-2027 İlkokul 1. sınıflar için uyum haftası tarihi
2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 1.sınıf öğrencileri için uyum programı uygulanacak. Yeni eğitim ortamıyla ilk kez tanışacak çocukların okula alışmasını kolaylaştırmak amacıyla ders zili daha erken çalacak. Millî Eğitim Bakanlığı, uyum haftasının uygulanacağı tarih aralığını duyurdu. Peki, İlkokullar ne zaman açılacak? İşte, İlkokul 1. sınıflar için uyum haftası tarihi...