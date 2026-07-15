İlkokullar ne zaman açılacak? 2026-2027 İlkokul 1. sınıflar için uyum haftası tarihi

Yaz tatilinin devam ettiği dönemde öğrenciler ve veliler, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin hazırlıklarını açıklanan çalışma takvimine göre yapacak. Okul öncesi eğitime ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için normal ders döneminden önce ayrı bir program uygulanacak. Uyum eğitiminin ardından ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler aynı tarihte başlayacak.