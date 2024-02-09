İnci Taneleri 4. bölüm fragmanı izle | Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izle

İnci Taneleri dizisi son bölümle Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Yeni bölüm fragmanı izlemek isteyenler ise İnci Taneleri 4. bölüm fragmanı izle şeklinde araştırmalar yapıyor. İNCİ TANELERİ 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izle linki ve son bölümden özet detaylar şöyle; Aşağıda yer alan linkle dizinin yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz. https://www.kanald.com.tr/inci-taneleri/fragmanlar/inci-taneleri-4-bolum-fragmani İNCİ TANELERİ 3. BÖLÜM ÖZETİ Dilber'in kendisinden sakladığı büyük sırrını öğrenen Azem, Dilber'in yalan söylemiş olmasından hiç hoşlanmamıştır. Bu esnada Cihan mahallede kendi gücünü kanıtlamanın yollarını arar. Piraye'nin ise hem işlerle hem de Ayça ile başı derttedir. Geçmişin izini sürmeye devam eden Azem, Erman'dan gelen telefonla yeniden umutlanır. Dilber'in daveti ile Kasım ve Azem, onu izlemeye giderler. Eğlenceli başlayan gece yine umulmadık olaylarla, maalesef tatsız bitecektir.