İnci Taneleri ne zaman başlıyor, konusu ne, uyarlama mı? İşte, İnci Taneleri oyuncu kadrosu ve karakter isimleri!

İnci Taneleri için geri sayım başladı. Yayınlanan tanıtım ve fragmanda yer alan sahneler ile izleyiciyi izlerken düşündürecek, düşündürürken güldürecek sahneler yer alıyor. Konusu ile gündem olan dizide, Azem karakteri ile Dilberar asındaki bağlantının ne olacağı ise en çok merak edilenlerden oldu. İşte, İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu!