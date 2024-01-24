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Haberler Fotohaber İnci Taneleri ne zaman başlıyor, konusu ne, uyarlama mı? İşte, İnci Taneleri oyuncu kadrosu ve karakter isimleri!
Giriş Tarihi: 24.01.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 15:47

İnci Taneleri ne zaman başlıyor, konusu ne, uyarlama mı? İşte, İnci Taneleri oyuncu kadrosu ve karakter isimleri!

Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri tanıtım fragmanı ile adından söz ettirmeyi başarmıştı. Yeni bölümü ile 25 Ocak Perşembe günü yayınlanacak olan dizi, konusu ve oyuncu kadrosu ile gündem olmayı başardı. Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve "Senin Aşkın Değil, Failin Olmak da Varmış" sözleriyle izleyicinin dikkatini çeken dizide, Hazar Ergüçlü'nün dans sahneleri de çok konuşulmuştu. Peki, Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'nin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, detaylar!

İnci Taneleri ne zaman başlıyor, konusu ne, uyarlama mı? İşte, İnci Taneleri oyuncu kadrosu ve karakter isimleri!

İnci Taneleri için geri sayım başladı. Yayınlanan tanıtım ve fragmanda yer alan sahneler ile izleyiciyi izlerken düşündürecek, düşündürürken güldürecek sahneler yer alıyor. Konusu ile gündem olan dizide, Azem karakteri ile Dilberar asındaki bağlantının ne olacağı ise en çok merak edilenlerden oldu. İşte, İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu!

İnci Taneleri ne zaman başlıyor, konusu ne, uyarlama mı? İşte, İnci Taneleri oyuncu kadrosu ve karakter isimleri!

İNCİ TANELERİ BAŞLIYOR!

Yıllar sonra ekrana dönüş yapmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri için geri sayım başladı. 25 Ocak Perşembe akşamı yayınlanacağı duyuruldu ve tanıtım fragmanında yer alan düşündüren sahneleri ile yine büyük merak uyandırdı.

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İnci Taneleri ne zaman başlıyor, konusu ne, uyarlama mı? İşte, İnci Taneleri oyuncu kadrosu ve karakter isimleri!

"Bir gün öylece durup dururken, hiçbir alamet yokken ortada kıyamet de koparmış. Meğer seninle her günümüz bir cennette geçermiş. Meğer senden sonra zaman yaşamak pahasına ölmekmiş. Şimdi yattığım ranzam mezarın kadarmış senin aşkın değil yalnız, failin olmak da varmış." dizeleri büyük beğeni topladı! İlk tanıtımıyla büyük ilgi toplayan İnci Taneleri dizisinde Yılmaz Erdoğan'la başrolü paylaşan Hazar Ergüçlü, Dilber isimli bir pavyon dansçısını canlandıracak.

İnci Taneleri ne zaman başlıyor, konusu ne, uyarlama mı? İşte, İnci Taneleri oyuncu kadrosu ve karakter isimleri!

BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda güçlü isimler yer alıyor. İnci Taneleri dizisinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. İnci Taneleri dizisinin konusu merak edilen detaylar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

İşte, İnci Taneleri konusu, oyuncu kadrosu ve karakterler;

İnci Taneleri ne zaman başlıyor, konusu ne, uyarlama mı? İşte, İnci Taneleri oyuncu kadrosu ve karakter isimleri!

İnci Taneleri dizisinin konusu ise; Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini ekrana getirecek. Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi? İnci Taneleri çok yakında Kanal D'de başlıyor!

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