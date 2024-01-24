Giriş Tarihi: 24.01.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
15:47
İnci Taneleri ne zaman başlıyor, konusu ne, uyarlama mı? İşte, İnci Taneleri oyuncu kadrosu ve karakter isimleri!
Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri tanıtım fragmanı ile adından söz ettirmeyi başarmıştı. Yeni bölümü ile 25 Ocak Perşembe günü yayınlanacak olan dizi, konusu ve oyuncu kadrosu ile gündem olmayı başardı. Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve "Senin Aşkın Değil, Failin Olmak da Varmış" sözleriyle izleyicinin dikkatini çeken dizide, Hazar Ergüçlü'nün dans sahneleri de çok konuşulmuştu. Peki, Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'nin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, detaylar!