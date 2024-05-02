Giriş Tarihi: 02.05.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
13:38
İnci Taneleri Nehir kimdir? İnci Taneleri’nin Nehir’i Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Kanal D dizisi İnci Taneleri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yeni bölümde yapıma Nehir dahil oldu. Dizinin sıkı takipçileri role hayat veren oyuncu Sera Kutlubey hayatı hakkında detayları araştırmaya başladı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, İnci Taneleri Nehir kimdir? İnci Taneleri'nin Nehir'i Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Sera Kutlubey hakkında bilgiler…