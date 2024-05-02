İnci Taneleri Nehir kimdir? İnci Taneleri’nin Nehir’i Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Kanal D'nin dram türündeki dizisi Bahar yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın gibi isimleri buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Sera Kutlubey, Nehir karakteriyle yapıma katıldı. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler ''İnci Taneleri Nehir kimdir?'' sorusunu gündeme taşıdı. Dizinin yeni bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin amacı merak uyandırıyor. Peki, Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, İnci Taneleri'nin Nehir'i Sera Kutlubey hayatı hakkında merak edilenler…