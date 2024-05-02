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Haberler Fotohaber İnci Taneleri Nehir kimdir? İnci Taneleri’nin Nehir’i Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 02.05.2024 13:38 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 13:38

İnci Taneleri Nehir kimdir? İnci Taneleri’nin Nehir’i Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Kanal D dizisi İnci Taneleri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yeni bölümde yapıma Nehir dahil oldu. Dizinin sıkı takipçileri role hayat veren oyuncu Sera Kutlubey hayatı hakkında detayları araştırmaya başladı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, İnci Taneleri Nehir kimdir? İnci Taneleri'nin Nehir'i Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Sera Kutlubey hakkında bilgiler…

İnci Taneleri Nehir kimdir? İnci Taneleri’nin Nehir’i Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Kanal D'nin dram türündeki dizisi Bahar yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın gibi isimleri buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Sera Kutlubey, Nehir karakteriyle yapıma katıldı. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler ''İnci Taneleri Nehir kimdir?'' sorusunu gündeme taşıdı. Dizinin yeni bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin amacı merak uyandırıyor. Peki, Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, İnci Taneleri'nin Nehir'i Sera Kutlubey hayatı hakkında merak edilenler…

İnci Taneleri Nehir kimdir? İnci Taneleri’nin Nehir’i Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi, 2 Mayıs Perşembe akşamı 13. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı BKM imzalı dram türündeki dizinin kadrosuna yeni bir isim katıldı.

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İnci Taneleri Nehir kimdir? İnci Taneleri’nin Nehir’i Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

İNCİ TANELERİ NEHİR KİMDİR?

Sera Kutlubey İnci Taneleri dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Sera Kutlubey, dizide Azem'in kızı "Nehir" karakterine hayat verecek ve yeni bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak.

İnci Taneleri Nehir kimdir? İnci Taneleri’nin Nehir’i Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

SERA KUTLUBEY KİMDİR?

24 Ekim 1997 tarihinde Ankara'da doğdu. Eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamladı.

İlk oyunculuk deneyimini, 2016 yılında rol aldığı Kehribar dizisi ile yaşadı. Ardından Babam ve Ailesi dizisinde rol aldı.

İnci Taneleri Nehir kimdir? İnci Taneleri’nin Nehir’i Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

2017 yılında İsimsizler dizisinde "Seher" karakterini canlandırdı ve 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde "Cemre Yılmaz" karakterini oynayarak tanınırlık kazandı.

2022-2023 yılları arasında yayımlanan İyilik dizisinde "Damla" karakterini canlandırdı.

İlk romanı, Plüton'un Düş'üşü, 2022'de İthaki Yayınları'ndan çıktı.

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