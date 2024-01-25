İNCİ TANELERİ NEREDE ÇEKİLİYOR? Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri hangi il ve ilçede çekiliyor?

İNCİ TANELERİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İnci Taneleri dizisi İstanbul'da çekiliyor. Dizinin çekimleri, İstanbul'un farklı semtlerinde devam ediyor. Dizinin çekim yerleri arasında Beyoğlu, Balat, Karaköy, Taksim, Kadıköy, Üsküdar gibi semtler bulunuyor. Çekimler hem kapalı hem de açık mekanlarda gerçekleştiriliyor.

Dizide Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü'nün dans ettiği sahne ise gerçek bir pavyonda çekildi. Sincanlı Erkal'ın sahne aldığı dizinin pavyon sahnelerinin çekimleri, Ankara'da gerçekleştirildi.