İNCİ TANELERİ NEREDE ÇEKİLİYOR? Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri hangi il ve ilçede çekiliyor?

Giriş Tarihi: 25.01.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
15:36
Kanal D ekranlarının yeni dizisi İnci Taneleri 25 Ocak Perşembe akşamı yayın hayatına başlıyor. Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu dizinin başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka paylaşıyor. BKM imzalı yapım, yayınlanan fragmanları ve özellikle Dilber karakterinin pavyon dansı sahneleriyle dikkatleri üzerine çekti. Hal böyleyken dizinin nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, İnci Taneleri nerede çekiliyor? İnci Taneleri çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor? İşte detaylar.