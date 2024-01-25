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Haberler Fotohaber İNCİ TANELERİ NEREDE ÇEKİLİYOR? Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri hangi il ve ilçede çekiliyor?
Giriş Tarihi: 25.01.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 15:36

İNCİ TANELERİ NEREDE ÇEKİLİYOR? Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri hangi il ve ilçede çekiliyor?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi İnci Taneleri 25 Ocak Perşembe akşamı yayın hayatına başlıyor. Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu dizinin başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka paylaşıyor. BKM imzalı yapım, yayınlanan fragmanları ve özellikle Dilber karakterinin pavyon dansı sahneleriyle dikkatleri üzerine çekti. Hal böyleyken dizinin nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, İnci Taneleri nerede çekiliyor? İnci Taneleri çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor? İşte detaylar.

İNCİ TANELERİ NEREDE ÇEKİLİYOR? Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri hangi il ve ilçede çekiliyor?

Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri ekran yolculuğuna başlıyor. Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı dizi, yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın kaybettiklerini bulabilme mücadelesini ele alıyor. Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimleri buluşturan yapım, yayınlanan fragmanlarıyla çok konuşuldu. Özellikle Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı ve Sincanlı Erkal'ın seslendirdiği ''Gemileri Yaktım'' şarkısı sonrası çekim yerleri merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri nerede çekiliyor? İşte konusu, oyuncuları ve çekim yerleri...

İNCİ TANELERİ NEREDE ÇEKİLİYOR? Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri hangi il ve ilçede çekiliyor?

İNCİ TANELERİ DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı BKM imzalı İnci Taneleri dizisi, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansının yanı sıra Sincanlı Erkal'ın "Gemileri Yakarım" parçası ile sosyal medyada çok konuşuldu.

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İNCİ TANELERİ NEREDE ÇEKİLİYOR? Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri hangi il ve ilçede çekiliyor?

İNCİ TANELERİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu İnci Taneleri dizisi, 25 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

İNCİ TANELERİ NEREDE ÇEKİLİYOR? Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri hangi il ve ilçede çekiliyor?

İNCİ TANELERİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İnci Taneleri dizisi İstanbul'da çekiliyor. Dizinin çekimleri, İstanbul'un farklı semtlerinde devam ediyor. Dizinin çekim yerleri arasında Beyoğlu, Balat, Karaköy, Taksim, Kadıköy, Üsküdar gibi semtler bulunuyor. Çekimler hem kapalı hem de açık mekanlarda gerçekleştiriliyor.

Dizide Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü'nün dans ettiği sahne ise gerçek bir pavyonda çekildi. Sincanlı Erkal'ın sahne aldığı dizinin pavyon sahnelerinin çekimleri, Ankara'da gerçekleştirildi.

İNCİ TANELERİ NEREDE ÇEKİLİYOR? Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri hangi il ve ilçede çekiliyor?

İNCİ TANELERİ DİZİSİ KONUSU

İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Yılmaz Erdoğan, senaryosunu yazdığı dizide yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ isimli karaktere hayat verecek.

Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ, kaybettiklerini bulabilecek mi? Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?

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