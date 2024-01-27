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Haberler Fotohaber Influencer sertifika programı nedir, nasıl alınır, şartları nelerdir? Sertifika almayan influencer olamayacak!
Giriş Tarihi: 27.01.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 10:17

Influencer sertifika programı nedir, nasıl alınır, şartları nelerdir? Sertifika almayan influencer olamayacak!

Çağımızın yeni bir mesleği haline gelen influencerlık, sosyal medya aracılığıyla, farklı ürün ve hizmetleri takipçileri ile paylaşarak onları etkileyen kişilere verilen isimdir. Ülkemizde bu mesleğe gösterilen ilgi her geçen gün daha da fazla artarken Ticaret Bakanlığı, 'Influencer Sertifika Programı'na katılmayanların influencer sayılamayacağını açıkladı. Peki; influencer sertifika programı nedir? Influencer sertifikası nasıl alınır, şartları nelerdir?

Influencer sertifika programı nedir, nasıl alınır, şartları nelerdir? Sertifika almayan influencer olamayacak!

Etkileyen kişi olarak ifade edilen influencerlar takipçilerinin satın alma kararlarında etkilidirler. Instagram, YouTube, TikTok veya bloglar gibi sosyal medya platformlarını kullanarak içerik paylaşır ve izleyicileriyle etkileşimde bulunurlar. Ticaret Bakanlığı Influencer Sertifika Programı'nı duyurdu. Peki; Influencer sertifikası nedir, nasıl alınır? Influencer sertifikası şartları nedir? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

Influencer sertifika programı nedir, nasıl alınır, şartları nelerdir? Sertifika almayan influencer olamayacak!

INFLUENCER SERTİFİKA PROGRAMI NEDİR?

Ticaret Bakanlığı, "Influencer Sertifika Programı"na katılmayanların influencer olamayacağını açıkladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan bakanlık, yeni çalışma ile birlikte sertifika sahibi influencerların sorumluluk içerisinde hareket ettiğine yönelik reklam verenlere bakanlık tarafından bir güvence verilmiş olacağını vurguladı.

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Influencer sertifika programı nedir, nasıl alınır, şartları nelerdir? Sertifika almayan influencer olamayacak!

Ayrıca e-ticarette uygulanan "Güven Damgası" modelinde olduğu gibi, güven damgasının yer aldığı e-ticaret platformlarına vatandaşın nasıl güven duyabileceği ifade ediliyorsa burada da sertifika sahibi influencerlara güven duyulabileceği algısı pekiştirilecek.

Influencer sertifika programı nedir, nasıl alınır, şartları nelerdir? Sertifika almayan influencer olamayacak!

Programla ilgili başka herhangi bir detay paylaşılmazken, konu ile ilgili yeni bilgi geldiğinde haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

Influencer sertifika programı nedir, nasıl alınır, şartları nelerdir? Sertifika almayan influencer olamayacak!

INFLUENCER SERTİFİKA PROGRAMI NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELERDİR?

influencer'lar özelinde çalışma grupları oluşturulacak ve Reklam Özdenetim Kurulu ile Reklam Kurulu işbirliğinde 'Influencer Sertifika Programı' projesi başlatacak.

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