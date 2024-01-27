Influencer sertifika programı nedir, nasıl alınır, şartları nelerdir? Sertifika almayan influencer olamayacak!

Ayrıca e-ticarette uygulanan "Güven Damgası" modelinde olduğu gibi, güven damgasının yer aldığı e-ticaret platformlarına vatandaşın nasıl güven duyabileceği ifade ediliyorsa burada da sertifika sahibi influencerlara güven duyulabileceği algısı pekiştirilecek.