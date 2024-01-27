Giriş Tarihi: 27.01.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
10:17
Influencer sertifika programı nedir, nasıl alınır, şartları nelerdir? Sertifika almayan influencer olamayacak!
Çağımızın yeni bir mesleği haline gelen influencerlık, sosyal medya aracılığıyla, farklı ürün ve hizmetleri takipçileri ile paylaşarak onları etkileyen kişilere verilen isimdir. Ülkemizde bu mesleğe gösterilen ilgi her geçen gün daha da fazla artarken Ticaret Bakanlığı, 'Influencer Sertifika Programı'na katılmayanların influencer sayılamayacağını açıkladı. Peki; influencer sertifika programı nedir? Influencer sertifikası nasıl alınır, şartları nelerdir?