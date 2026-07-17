Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile İngilizce Öğretmenliği bölümü kaç puan istiyor?
Giriş Tarihi: 17.07.2026 15:39 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 15:41

İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile İngilizce Öğretmenliği bölümü kaç puan istiyor?

Dil öğrencileri için tercih heyecanı pek çok bölümün etrafında dolanıyor. Geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce aday, en güncel İngilizce Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları verilerini yakından takip ediyor. YÖK Atlas Tercih Sihirbazı üzerinden öğrenilen geçmiş yılın en son ÖSYM verileri, lisans programlarına yerleşecek adaylar için kritik bir kılavuz görevi üstleniyor.

  • ABONE OL
İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile İngilizce Öğretmenliği bölümü kaç puan istiyor?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunun en önemli aşaması olan tercih dönemi, Yabancı Dil Testi (YDT) oturumuna giren adayların da gündemde. ÖSYM'nin güncel yerleştirme raporları doğrultusunda, devlet ve vakıf üniversitelerindeki kontenjan doluluk oranları ile İngilizce Öğretmenliği tavan ve taban puan limitleri listelerinde büyük önem arz ediyor.

İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile İngilizce Öğretmenliği bölümü kaç puan istiyor?

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile İngilizce Öğretmenliği bölümü kaç puan istiyor?

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Başarı
Sırası		 Taban
Puan
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
55
70
80		 41
57
72
82		 2.042
3.123
3.939
3.142		 484,34265
485,69547
488,14090
491,66148
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
90		 52
52
72
93		 2.426
3.376
4.347
4.710		 479,72525
483,29456
485,04593
477,98369
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 2.437
3.423
6.641
4.763		 479,60261
482,84532
470,01713
477,51039
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
40
70
90		 41
41
72
93		 2.968
3.970
5.492
5.971		 474,67348
477,99643
476,93341
469,08730
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 9
7
7
8		 10
9
9
8		 3.302
3.844
5.463
5.003		 471,69859
479,07027
477,16847
475,54883
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 3.742
5.585
8.636
8.075		 468,28951
466,34002
459,43422
457,20061
TED ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 7
7
7
8		 9
9
9
8		 3.994
5.544
6.856
7.141		 466,32939
466,64047
468,81517
461,95145
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
50
120
120		 62
52
123
123		 4.651
6.014
9.229
10.012		 461,56273
463,82076
456,72840
447,42488
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 7
7
7
8		 8
9
8
8		 4.911
6.825
6.877
5.665		 459,88851
459,38834
468,73444
471,06236
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
90
90		 52
52
93
93		 5.373
6.594
9.285
7.803		 457,01669
460,48510
456,47381
458,64121
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
120
120		 52
52
123
123		 6.386
7.611
11.219
11.074		 450,90314
455,27252
448,56134
442,60237
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 7
7
7
8		 9
9
8
8		 6.617
8.253
9.781
10.364		 449,62856
452,14812
454,35787
445,77442
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
90
90		 52
52
93
93		 7.159
7.565
10.652
10.061		 446,84226
455,48121
450,96662
447,18601
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
40
70
70		 41
41
72
72		 7.545
8.525
12.141
11.661		 445,08525
450,79020
445,11352
440,38481
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 7.678
8.635
11.298
9.951		 444,43702
450,25202
448,26592
447,73120
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
60		 41
52
62
62		 8.079

12.598
12.186		 442,6145
448,49806
443,56943
438,24168
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 7
7
7
8		 8
9
8
8		 8.491
9.232
11.403
11.385		 440,70863
447,48088
447,89059
441,38376
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
120
120		 52
52
123
123		 8.567
9.539
14.311
13.455		 440,35793
446,04257
437,85648
433,22665
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
80
80		 52
52
82
82		 9.664
10.932
15.560
14.465		 435,81439
440,66337
433,80065
429,63393
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 10.238
10.983
15.509
14.795		 433,55499
440,44787
433,99064
428,34895
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
50
70
70		 41
52
72
72		 10.415
12.868
16.996
15.176		 432,93866
433,50613
429,60145
426,97886
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 7
7
8
8		 8
9
9
8		 10.554
12.427
15.724
12.685		 432,418
435,06068
433,31690
436,22204
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 8
8
7
8		 9
9
8
8		 10.693
12.158
17.020
13.614		 431,96209
435,94364
429,51964
432,60255
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 6
7
7
8		 7
9
8
8		 10.726
11.843
14.598
13.812		 431,8659
437,19114
436,92094
431,90657
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
90
90		 57
65
116
93		 11.430
12.766
17.144
15.867		 429,4251
433,89227
429,15887
424,68364
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 8
7
8
8		 9
8
9
8		 11.634
13.799
17.566
13.624		 428,68484
430,37738
428,02496
432,56974
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 12.042
13.220
18.017
16.015		 427,29818
432,32457
426,72266
424,20891
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 7
6
7
8		 9
8
8
8		 12.210
13.326
15.955
13.134		 426,75183
431,92762
432,60150
434,49180
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 8
8
9
6		 9
9
11
6		 12.255
12.974
14.650
8.758		 426,60187
433,12730
436,71732
453,64406
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 7
7
8
8		 9
9
9
8		 12.257
13.728
16.420
12.810		 426,59874
430,57337
431,30910
435,67447
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 12.542
13.378
17.062
16.393		 425,70593
431,76790
429,40170
422,74707
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
90
90		 52
52
93
93		 12.663
13.832
19.582
17.579		 425,31601
430,27366
422,44112
418,92624
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 31
31
62
62		 12.676
13.558
17.388
15.520		 425,28165
431,16981
428,47868
425,84571
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
50
70
70		 41
52
72
72		 12.950
14.009
18.399
17.777		 424,54662
429,63472
425,67439
418,28726
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 13.081
14.011
19.100
17.229		 424,11285
429,62613
423,68403
419,97442
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
50
90
90		 41
52
93
93		 13.145
16.226
21.426
19.758		 423,93893
422,70844
417,33245
412,01092
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 13.619
14.370
19.389
17.350		 422,49178
428,46093
422,92174
419,59805
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 31
31
62
62		 13.826
14.659
20.748
18.501		 421,83374
427,58801
419,14910
415,98788
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 14.144
15.685
20.860
17.947		 420,74151
424,34690
418,82587
417,73537
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 7
7
7
9		 8
8
8
9		 14.270
14.245
17.877
14.434		 420,29472
428,85512
427,08393
429,72795
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BOLU) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
40
80
80		 41
41
82
82		 14.400
16.262
21.812
19.913		 419,89799
422,61238
416,26341
411,56199
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 30
30
20
60		 34
39
26
62		 14.592
15.572
17.953
19.699		 419,3342
424,65422
426,87448
412,18176
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Hendek) (SAKARYA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
60		 41
52
62
62		 14.797
16.804
21.963
18.520		 418,61844
420,98873
415,86584
415,93711
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Gaziantep Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 45
45
60
60		 52
58
77
62		 14.915
17.285
22.813
19.346		 418,26411
419,54362
413,68736
413,22598
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
85
85		 52
52
88
88		 15.765
17.350
22.654
19.959		 415,80424
419,36495
414,09173
411,41418
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 29
23
23
23		 29
23
23
23		 16.616
21.470
33.682
40.410		 413,30679
407,71280
387,24721
354,90093
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 16.823
19.448
25.075
21.994		 412,7439
413,22960
408,01915
405,31149
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
60		 41
52
62
62		 16.954
20.168
25.512
22.376		 412,38207
411,28276
406,94681
404,27331
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
60		 41
52
62
62		 17.187
19.290
24.189
21.285		 411,7255
413,67321
410,17351
407,48721
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Fatih Eğitim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 17.837
19.592
23.068
20.822		 409,98488
412,86184
412,98984
408,77349
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(VAN) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 30
40
60
60		 31
41
62
62		 17.966
21.963
26.402
22.651		 409,64347
406,53232
404,70895
403,47145
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURDUR) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 18.229
20.427
25.437
21.648		 408,92284
410,58651
407,13057
406,36817
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SİNOP) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 30
40
60
60		 31
41
62
62		 18.479
21.258
27.201
24.119		 408,25852
408,32098
402,67747
399,19321
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AMASYA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 18.904
20.960
26.346
23.381		 407,10774
409,21131
404,83823
401,39128
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 8
7
7
9		 9
9
8
9		 19.085
20.485
23.915
21.376		 406,61274
410,45622
410,86318
407,20934
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
60		 45
65
77
62		 19.430
23.579
28.011
21.294		 405,68781
402,39457
400,74016
407,45847
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 30
40
60
60		 31
41
77
62		 19.490
23.080
28.204
24.345		 405,54887
403,63290
400,28982
398,51866
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 19.714
21.588
27.414
23.685		 404,98755
407,42475
402,15741
400,47605
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (Yurt Dışı )		 İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (5 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 1
1
2
1		 1
1
2
1		 19.784
19.331
23.017
21.408		 404,81165
413,52847
413,14590
407,11447
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 13
9
8
8		 13
9
8
8		 19.822
21.315
19.077
19.518		 404,7197
408,14697
423,74506
412,74929
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BARTIN) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 30
40
60
60		 31
41
62
62		 19.997
23.307
28.694
25.252		 404,24739
403,04688
399,05891
395,91275
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GİRESUN) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 31
41
41
41		 20.301
22.941
28.347
24.783		 403,37789
403,96912
399,91772
397,19219
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
80
80		 52
52
82
82		 20.410
23.553
29.149
24.951		 403,09445
402,44708
397,98070
396,67012
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(NİĞDE) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
60		 41
52
62
62		 20.482
23.613
29.422
24.646		 402,92772
402,31054
397,26602
397,60467
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
60		 45
65
77
62		 20.594
25.297
29.740
25.364		 402,59949
398,10549
396,52509
395,56134
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(TOKAT) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 45
45
45
45		 47
47
47
47		 21.363
24.978
30.306
25.637		 400,61419
398,87048
395,25010
394,83745
İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile İngilizce Öğretmenliği bölümü kaç puan istiyor?
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 20
20
60
60		 23
26
77
62		 21.596
26.123
32.883
26.085		 400,0389
396,04098
389,11074
393,62448
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 34
39
77
62		 21.926
26.113
33.116
24.923		 399,20338
396,06036
388,52259
396,77630
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(HATAY) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
70		 34
39
39
72		 22.743
26.961
31.020
22.331		 397,17416
394,13584
393,53918
404,38380
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İngilizce Öğretmenliği-Elt
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 8
8
9
8		 8
8
9
8		 23.030
24.548
28.923
22.120		 396,43602
399,82131
398,54774
404,99718
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ERZİNCAN) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
60		 41
52
62
62		 23.440
28.258
33.978
27.035		 395,35713
390,93431
386,58366
390,90330
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
60		 41
52
62
62		 23.912
27.252
33.179
26.785		 394,15741
393,50490
388,40286
391,65161
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SİİRT) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
60		 41
52
62
62		 25.296
32.038
37.276
29.635		 390,88982
382,04447
378,83382
383,71321
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BAYBURT) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 26.174
29.410
35.672
28.305		 388,84222
388,25730
382,62544
387,36190
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MUŞ) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 41
52
52
52		 26.734
32.328
37.006
29.242		 387,49885
381,36526
379,43708
384,86772
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC )		 İngilizce Öğretmenliği-Elt
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 12
11
13
10		 12
11
13
10		 29.329
30.600
34.745
30.311		 381,37719
385,34149
384,76848
381,92448
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(HAKKARİ) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 30
50
60
60		 31
52
62
62		 30.121
37.257
40.663
32.074		 379,48222
370,50133
371,08767
376,98816
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 İngilizce Öğretmenliği-Elt
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 8
8
10
8		 8
8
10
8		 31.253
34.132
38.106
30.496		 376,75509
377,43438
376,97303
381,41961
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 51
51
51
34		 51
51
51
34		 32.589
31.141
33.276
29.245		 373,57782
384,07095
388,13273
384,85246
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
8		 8
8
8
8		 33.151
37.849
39.741
32.388		 372,27038
369,11321
373,23805
376,06132
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 12
13
17
17		 12
13
17
17		 36.617
38.711
43.010
44.133		 364,60124
367,30102
365,82098
345,23611
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
5		 5
5
5
5		 38.450
40.464
45.662
40.061		 360,44397
363,57690
359,72913
355,80370
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (ANKARA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 9
9
10
10		 9
9
10
10		 39.328
42.704
52.335
36.828		 358,56524
358,83963
344,99424
364,22017
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 9
8
9
7		 9
8
9
7		 41.711
45.703
64.090
36.376		 353,18607
352,65273
320,10581
365,42899
TED ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 38
38
41
42		 38
38
41
42		 42.364
36.333
36.289
35.153		 351,7721
372,52735
381,10959
368,74957
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
5		 5
5
5
5		 42.722
44.782
59.876
35.265		 350,98339
354,53743
328,91177
368,45878
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 20
20
5
 20
20
5
 52.202
51.710
52.353
 330,42508
340,50811
344,93978
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 30
30
30
30		 55.535
55.173
64.039
70.369		 323,48979
333,62740
320,21806
281,92827
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İngilizce Öğretmenliği-Elt
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 18
18
20
20		 18
18
20
20		 57.059
52.684
55.588
38.150		 320,4164
338,58787
338,00366
360,74780
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 16
15
22
22		 16
15
22
22		 62.843
30.150
29.192
26.704		 308,77063
386,47868
397,88520
391,89109
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 30
35
41
41		 30
35
41
41		 64.375
46.345
48.353
33.713		 305,70904
351,40263
353,87803
372,63047
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 48
42
46
47		 48
42
46
47		 64.441
40.394
56.588
27.125		 305,58555
363,73099
335,85138
390,63522
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 39
38
39
41		 39
38
39
41		 65.231
69.956
45.266
40.226		 304,02618
305,55313
360,58332
355,39478
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 48
42
43
43		 48
42
43
43		 65.308
40.008
39.975
26.621		 303,85613
364,52543
372,66569
392,09365
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC )		 İngilizce Öğretmenliği-Elt
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 38
39
47
48		 38
39
47
48		 68.753
77.623
63.387
70.804		 296,91405
291,93351
321,44337
280,86458
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÜSKÜP-MAKEDONYA) (Yurt Dışı )		 İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 5
5
2
2		 5
5
2
2		 72.112
68.086
70.311
70.790		 290,42853
308,90733
307,88390
280,90690
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
40
39
 40
40
39
 84.556
70.613
89.005
 267,51413
304,36627
273,55483
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 İngilizce Öğretmenliği-Elt
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 42
42
45
47		 42
42
45
47		 89.263
101.848
86.283
101.488		 259,25692
252,83377
278,33405
218,68413
TED ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 6
6
6
5		 6
6
6
5		 92.969
105.532
78.504
57.304		 253,01166
247,52544
292,37342
312,69237
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 3
4
7
6		 3
4
7
6		 95.686
134.757
63.338
48.468		 248,44881
207,41490
321,53625
334,27791
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 27
24
25
24		 27
24
25
24		 96.860
54.485
59.326
43.349		 246,50442
334,96380
330,04317
347,17732
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İngilizce Öğretmenliği-Elt
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 24
24
26
27		 24
24
26
27		 97.462
77.242
64.587
63.649		 245,58742
292,59618
319,17654
297,34892
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 42
42
42
42		 42
42
42
42		 106.336
120.046
88.049
69.769		 231,51109
227,42618
275,19472
283,28903
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (Yurt Dışı )		 İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 15
10
8
5		 15
10
8
5		 116.595
116.580
60.384
80.159		 216,37656
232,14221
327,82617
260,63509
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 36
35
35
35		 36
34
35
35		 123.349
Dolmadı
67.191
69.139		 206,32365
Dolmadı
314,02600
284,77095
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÜSKÜP-MAKEDONYA) (Yurt Dışı )		 İngilizce Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 5
5
3
3		 5
5
3
3		 126.144
106.788
131.320
116.210		 201,6821
245,68955
208,09260
186,79562
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 21
19
17
17		 21
19
17
17		 127.444
118.207
74.131
73.433		 199,36319
229,91919
300,40265
274,99493
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
25		 25
25
25
25		 129.207
139.810
108.254
87.940		 196,2159
199,62989
242,70913
244,93182
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
25		 4
9
25
25		 Dolmadı
Dolmadı
118.842
107.370		 Dolmadı
Dolmadı
226,94979
206,90599
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (ANKARA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 41
41
35
30		 24
41
35
30		 Dolmadı
98.275
87.922
91.044		 Dolmadı
258,18947
275,42093
238,74664
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (ANKARA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
5		 3
10
10
5		 Dolmadı
110.782
98.731
100.935		 Dolmadı
240,10495
257,69992
219,82716
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 29
27
25
25		 15
27
25
25		 Dolmadı
122.698
123.875
50.880		 Dolmadı
223,98504
219,45929
328,33106
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 12
7
6
6		 2
7
6
6		 Dolmadı
98.055
120.672
42.591		 Dolmadı
258,53557
224,31322
349,19328
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 51
42
46
47		 40
42
46
47		 Dolmadı
49.250
66.455
38.489		 Dolmadı
345,40334
315,47482
359,85228
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 17
18
21
21		 3
9
21
21		 Dolmadı
Dolmadı
108.742
93.309		 Dolmadı
Dolmadı
241,95295
234,36940
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 24
18
22
22		 19
18
22
22		 Dolmadı
74.547
82.242
69.714		 Dolmadı
297,22507
285,51826
283,43398
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 42


 35


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 42
42
47
46		 31
42
47
46		 Dolmadı
72.877
70.395
58.693		 Dolmadı
300,25740
307,71889
309,31115
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 14
14
8
 7
14
8
 Dolmadı
92.543
107.645
 Dolmadı
267,10090
243,68493
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 15
31
37
26		 8
31
37
26		 Dolmadı
97.081
153.789
91.828		 Dolmadı
260,04004
148,17425
237,26064
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 27
7

 14
7

 Dolmadı
45.002

 Dolmadı
354,09351
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 16
15
10
5		 10
15
10
5		 Dolmadı
149.637
88.942
71.700		 Dolmadı
177,87159
273,64897
278,86191
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 42
41
47
47		 20
36
47
47		 Dolmadı
Dolmadı
114.303
73.230		 Dolmadı
Dolmadı
233,64568
275,27958
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 46
37
41
36		 23
37
41
36		 Dolmadı
107.508
120.693
85.919		 Dolmadı
244,62858
224,28590
248,97356
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (Yurt Dışı )		 İngilizce Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 5
5
3
 1
1
3
 Dolmadı
Dolmadı
99.511
 Dolmadı
Dolmadı
256,44292
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÜSKÜP-MAKEDONYA) (Yurt Dışı )		 İngilizce Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 5
10
5
5
9
5
 Dolmadı
Dolmadı
143.493
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
187,26168
Dolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
2
5
5
2		 Dolmadı
114.151
136.052
86.306		 Dolmadı
235,39940
200,71367
248,16209
İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile İngilizce Öğretmenliği bölümü kaç puan istiyor?

2025-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler için tıklayınız

GÜNCEL YKS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile İngilizce Öğretmenliği bölümü kaç puan istiyor?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!