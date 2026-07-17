İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile İngilizce Öğretmenliği bölümü kaç puan istiyor?

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Başarı
Sırası
|Taban
Puan
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
55
70
80
|41
57
72
82
|2.042
3.123
3.939
3.142
|484,34265
485,69547
488,14090
491,66148
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
90
|52
52
72
93
|2.426
3.376
4.347
4.710
|479,72525
483,29456
485,04593
477,98369
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|2.437
3.423
6.641
4.763
|479,60261
482,84532
470,01713
477,51039
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
40
70
90
|41
41
72
93
|2.968
3.970
5.492
5.971
|474,67348
477,99643
476,93341
469,08730
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|9
7
7
8
|10
9
9
8
|3.302
3.844
5.463
5.003
|471,69859
479,07027
477,16847
475,54883
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|3.742
5.585
8.636
8.075
|468,28951
466,34002
459,43422
457,20061
|TED ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|7
7
7
8
|9
9
9
8
|3.994
5.544
6.856
7.141
|466,32939
466,64047
468,81517
461,95145
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
50
120
120
|62
52
123
123
|4.651
6.014
9.229
10.012
|461,56273
463,82076
456,72840
447,42488
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|7
7
7
8
|8
9
8
8
|4.911
6.825
6.877
5.665
|459,88851
459,38834
468,73444
471,06236
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
90
90
|52
52
93
93
|5.373
6.594
9.285
7.803
|457,01669
460,48510
456,47381
458,64121
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
120
120
|52
52
123
123
|6.386
7.611
11.219
11.074
|450,90314
455,27252
448,56134
442,60237
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|7
7
7
8
|9
9
8
8
|6.617
8.253
9.781
10.364
|449,62856
452,14812
454,35787
445,77442
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
90
90
|52
52
93
93
|7.159
7.565
10.652
10.061
|446,84226
455,48121
450,96662
447,18601
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
40
70
70
|41
41
72
72
|7.545
8.525
12.141
11.661
|445,08525
450,79020
445,11352
440,38481
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|7.678
8.635
11.298
9.951
|444,43702
450,25202
448,26592
447,73120
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
60
|41
52
62
62
|8.079
…
12.598
12.186
|442,6145
448,49806
443,56943
438,24168
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|7
7
7
8
|8
9
8
8
|8.491
9.232
11.403
11.385
|440,70863
447,48088
447,89059
441,38376
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
120
120
|52
52
123
123
|8.567
9.539
14.311
13.455
|440,35793
446,04257
437,85648
433,22665
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
80
80
|52
52
82
82
|9.664
10.932
15.560
14.465
|435,81439
440,66337
433,80065
429,63393
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|10.238
10.983
15.509
14.795
|433,55499
440,44787
433,99064
428,34895
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
50
70
70
|41
52
72
72
|10.415
12.868
16.996
15.176
|432,93866
433,50613
429,60145
426,97886
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|7
7
8
8
|8
9
9
8
|10.554
12.427
15.724
12.685
|432,418
435,06068
433,31690
436,22204
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|8
8
7
8
|9
9
8
8
|10.693
12.158
17.020
13.614
|431,96209
435,94364
429,51964
432,60255
|UFUK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|6
7
7
8
|7
9
8
8
|10.726
11.843
14.598
13.812
|431,8659
437,19114
436,92094
431,90657
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
90
90
|57
65
116
93
|11.430
12.766
17.144
15.867
|429,4251
433,89227
429,15887
424,68364
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|8
7
8
8
|9
8
9
8
|11.634
13.799
17.566
13.624
|428,68484
430,37738
428,02496
432,56974
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|12.042
13.220
18.017
16.015
|427,29818
432,32457
426,72266
424,20891
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|7
6
7
8
|9
8
8
8
|12.210
13.326
15.955
13.134
|426,75183
431,92762
432,60150
434,49180
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|8
8
9
6
|9
9
11
6
|12.255
12.974
14.650
8.758
|426,60187
433,12730
436,71732
453,64406
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|7
7
8
8
|9
9
9
8
|12.257
13.728
16.420
12.810
|426,59874
430,57337
431,30910
435,67447
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|12.542
13.378
17.062
16.393
|425,70593
431,76790
429,40170
422,74707
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
90
90
|52
52
93
93
|12.663
13.832
19.582
17.579
|425,31601
430,27366
422,44112
418,92624
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|31
31
62
62
|12.676
13.558
17.388
15.520
|425,28165
431,16981
428,47868
425,84571
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
50
70
70
|41
52
72
72
|12.950
14.009
18.399
17.777
|424,54662
429,63472
425,67439
418,28726
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|13.081
14.011
19.100
17.229
|424,11285
429,62613
423,68403
419,97442
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
50
90
90
|41
52
93
93
|13.145
16.226
21.426
19.758
|423,93893
422,70844
417,33245
412,01092
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|13.619
14.370
19.389
17.350
|422,49178
428,46093
422,92174
419,59805
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|31
31
62
62
|13.826
14.659
20.748
18.501
|421,83374
427,58801
419,14910
415,98788
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|14.144
15.685
20.860
17.947
|420,74151
424,34690
418,82587
417,73537
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|7
7
7
9
|8
8
8
9
|14.270
14.245
17.877
14.434
|420,29472
428,85512
427,08393
429,72795
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BOLU) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
40
80
80
|41
41
82
82
|14.400
16.262
21.812
19.913
|419,89799
422,61238
416,26341
411,56199
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|30
30
20
60
|34
39
26
62
|14.592
15.572
17.953
19.699
|419,3342
424,65422
426,87448
412,18176
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Hendek) (SAKARYA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
60
|41
52
62
62
|14.797
16.804
21.963
18.520
|418,61844
420,98873
415,86584
415,93711
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Gaziantep Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|45
45
60
60
|52
58
77
62
|14.915
17.285
22.813
19.346
|418,26411
419,54362
413,68736
413,22598
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
85
85
|52
52
88
88
|15.765
17.350
22.654
19.959
|415,80424
419,36495
414,09173
411,41418
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|29
23
23
23
|29
23
23
23
|16.616
21.470
33.682
40.410
|413,30679
407,71280
387,24721
354,90093
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|16.823
19.448
25.075
21.994
|412,7439
413,22960
408,01915
405,31149
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
60
|41
52
62
62
|16.954
20.168
25.512
22.376
|412,38207
411,28276
406,94681
404,27331
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
60
|41
52
62
62
|17.187
19.290
24.189
21.285
|411,7255
413,67321
410,17351
407,48721
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Fatih Eğitim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|17.837
19.592
23.068
20.822
|409,98488
412,86184
412,98984
408,77349
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(VAN) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|30
40
60
60
|31
41
62
62
|17.966
21.963
26.402
22.651
|409,64347
406,53232
404,70895
403,47145
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURDUR) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|18.229
20.427
25.437
21.648
|408,92284
410,58651
407,13057
406,36817
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SİNOP) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|30
40
60
60
|31
41
62
62
|18.479
21.258
27.201
24.119
|408,25852
408,32098
402,67747
399,19321
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AMASYA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|18.904
20.960
26.346
23.381
|407,10774
409,21131
404,83823
401,39128
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|8
7
7
9
|9
9
8
9
|19.085
20.485
23.915
21.376
|406,61274
410,45622
410,86318
407,20934
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
60
|45
65
77
62
|19.430
23.579
28.011
21.294
|405,68781
402,39457
400,74016
407,45847
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|30
40
60
60
|31
41
77
62
|19.490
23.080
28.204
24.345
|405,54887
403,63290
400,28982
398,51866
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|19.714
21.588
27.414
23.685
|404,98755
407,42475
402,15741
400,47605
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (Yurt Dışı )
|İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (5 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|1
1
2
1
|1
1
2
1
|19.784
19.331
23.017
21.408
|404,81165
413,52847
413,14590
407,11447
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|13
9
8
8
|13
9
8
8
|19.822
21.315
19.077
19.518
|404,7197
408,14697
423,74506
412,74929
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BARTIN) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|30
40
60
60
|31
41
62
62
|19.997
23.307
28.694
25.252
|404,24739
403,04688
399,05891
395,91275
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GİRESUN) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|31
41
41
41
|20.301
22.941
28.347
24.783
|403,37789
403,96912
399,91772
397,19219
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
80
80
|52
52
82
82
|20.410
23.553
29.149
24.951
|403,09445
402,44708
397,98070
396,67012
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(NİĞDE) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
60
|41
52
62
62
|20.482
23.613
29.422
24.646
|402,92772
402,31054
397,26602
397,60467
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
60
|45
65
77
62
|20.594
25.297
29.740
25.364
|402,59949
398,10549
396,52509
395,56134
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(TOKAT) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|45
45
45
45
|47
47
47
47
|21.363
24.978
30.306
25.637
|400,61419
398,87048
395,25010
394,83745
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|20
20
60
60
|23
26
77
62
|21.596
26.123
32.883
26.085
|400,0389
396,04098
389,11074
393,62448
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|34
39
77
62
|21.926
26.113
33.116
24.923
|399,20338
396,06036
388,52259
396,77630
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(HATAY) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
70
|34
39
39
72
|22.743
26.961
31.020
22.331
|397,17416
394,13584
393,53918
404,38380
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İngilizce Öğretmenliği-Elt
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|8
8
9
8
|8
8
9
8
|23.030
24.548
28.923
22.120
|396,43602
399,82131
398,54774
404,99718
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ERZİNCAN) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
60
|41
52
62
62
|23.440
28.258
33.978
27.035
|395,35713
390,93431
386,58366
390,90330
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
60
|41
52
62
62
|23.912
27.252
33.179
26.785
|394,15741
393,50490
388,40286
391,65161
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SİİRT) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
60
|41
52
62
62
|25.296
32.038
37.276
29.635
|390,88982
382,04447
378,83382
383,71321
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BAYBURT) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|26.174
29.410
35.672
28.305
|388,84222
388,25730
382,62544
387,36190
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MUŞ) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|41
52
52
52
|26.734
32.328
37.006
29.242
|387,49885
381,36526
379,43708
384,86772
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC )
|İngilizce Öğretmenliği-Elt
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|12
11
13
10
|12
11
13
10
|29.329
30.600
34.745
30.311
|381,37719
385,34149
384,76848
381,92448
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(HAKKARİ) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|30
50
60
60
|31
52
62
62
|30.121
37.257
40.663
32.074
|379,48222
370,50133
371,08767
376,98816
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|İngilizce Öğretmenliği-Elt
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|8
8
10
8
|8
8
10
8
|31.253
34.132
38.106
30.496
|376,75509
377,43438
376,97303
381,41961
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|51
51
51
34
|51
51
51
34
|32.589
31.141
33.276
29.245
|373,57782
384,07095
388,13273
384,85246
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
8
|8
8
8
8
|33.151
37.849
39.741
32.388
|372,27038
369,11321
373,23805
376,06132
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|12
13
17
17
|12
13
17
17
|36.617
38.711
43.010
44.133
|364,60124
367,30102
365,82098
345,23611
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
5
|5
5
5
5
|38.450
40.464
45.662
40.061
|360,44397
363,57690
359,72913
355,80370
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (ANKARA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|9
9
10
10
|9
9
10
10
|39.328
42.704
52.335
36.828
|358,56524
358,83963
344,99424
364,22017
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|9
8
9
7
|9
8
9
7
|41.711
45.703
64.090
36.376
|353,18607
352,65273
320,10581
365,42899
|TED ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|38
38
41
42
|38
38
41
42
|42.364
36.333
36.289
35.153
|351,7721
372,52735
381,10959
368,74957
|ADA KENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
5
|5
5
5
5
|42.722
44.782
59.876
35.265
|350,98339
354,53743
328,91177
368,45878
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|20
20
5
—
|20
20
5
—
|52.202
51.710
52.353
—
|330,42508
340,50811
344,93978
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|30
30
30
30
|55.535
55.173
64.039
70.369
|323,48979
333,62740
320,21806
281,92827
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İngilizce Öğretmenliği-Elt
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|18
18
20
20
|18
18
20
20
|57.059
52.684
55.588
38.150
|320,4164
338,58787
338,00366
360,74780
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|16
15
22
22
|16
15
22
22
|62.843
30.150
29.192
26.704
|308,77063
386,47868
397,88520
391,89109
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|30
35
41
41
|30
35
41
41
|64.375
46.345
48.353
33.713
|305,70904
351,40263
353,87803
372,63047
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|48
42
46
47
|48
42
46
47
|64.441
40.394
56.588
27.125
|305,58555
363,73099
335,85138
390,63522
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|39
38
39
41
|39
38
39
41
|65.231
69.956
45.266
40.226
|304,02618
305,55313
360,58332
355,39478
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|48
42
43
43
|48
42
43
43
|65.308
40.008
39.975
26.621
|303,85613
364,52543
372,66569
392,09365
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC )
|İngilizce Öğretmenliği-Elt
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|38
39
47
48
|38
39
47
48
|68.753
77.623
63.387
70.804
|296,91405
291,93351
321,44337
280,86458
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÜSKÜP-MAKEDONYA) (Yurt Dışı )
|İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|5
5
2
2
|5
5
2
2
|72.112
68.086
70.311
70.790
|290,42853
308,90733
307,88390
280,90690
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
40
39
—
|40
40
39
—
|84.556
70.613
89.005
—
|267,51413
304,36627
273,55483
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|İngilizce Öğretmenliği-Elt
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|42
42
45
47
|42
42
45
47
|89.263
101.848
86.283
101.488
|259,25692
252,83377
278,33405
218,68413
|TED ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|6
6
6
5
|6
6
6
5
|92.969
105.532
78.504
57.304
|253,01166
247,52544
292,37342
312,69237
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|3
4
7
6
|3
4
7
6
|95.686
134.757
63.338
48.468
|248,44881
207,41490
321,53625
334,27791
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|27
24
25
24
|27
24
25
24
|96.860
54.485
59.326
43.349
|246,50442
334,96380
330,04317
347,17732
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İngilizce Öğretmenliği-Elt
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|24
24
26
27
|24
24
26
27
|97.462
77.242
64.587
63.649
|245,58742
292,59618
319,17654
297,34892
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|42
42
42
42
|42
42
42
42
|106.336
120.046
88.049
69.769
|231,51109
227,42618
275,19472
283,28903
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (Yurt Dışı )
|İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|15
10
8
5
|15
10
8
5
|116.595
116.580
60.384
80.159
|216,37656
232,14221
327,82617
260,63509
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|36
35
35
35
|36
34
35
35
|123.349
Dolmadı
67.191
69.139
|206,32365
Dolmadı
314,02600
284,77095
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÜSKÜP-MAKEDONYA) (Yurt Dışı )
|İngilizce Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|5
5
3
3
|5
5
3
3
|126.144
106.788
131.320
116.210
|201,6821
245,68955
208,09260
186,79562
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|21
19
17
17
|21
19
17
17
|127.444
118.207
74.131
73.433
|199,36319
229,91919
300,40265
274,99493
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
25
|25
25
25
25
|129.207
139.810
108.254
87.940
|196,2159
199,62989
242,70913
244,93182
|ADA KENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
25
|4
9
25
25
|Dolmadı
Dolmadı
118.842
107.370
|Dolmadı
Dolmadı
226,94979
206,90599
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (ANKARA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|41
41
35
30
|24
41
35
30
|Dolmadı
98.275
87.922
91.044
|Dolmadı
258,18947
275,42093
238,74664
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (ANKARA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
5
|3
10
10
5
|Dolmadı
110.782
98.731
100.935
|Dolmadı
240,10495
257,69992
219,82716
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|29
27
25
25
|15
27
25
25
|Dolmadı
122.698
123.875
50.880
|Dolmadı
223,98504
219,45929
328,33106
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|12
7
6
6
|2
7
6
6
|Dolmadı
98.055
120.672
42.591
|Dolmadı
258,53557
224,31322
349,19328
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|51
42
46
47
|40
42
46
47
|Dolmadı
49.250
66.455
38.489
|Dolmadı
345,40334
315,47482
359,85228
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|17
18
21
21
|3
9
21
21
|Dolmadı
Dolmadı
108.742
93.309
|Dolmadı
Dolmadı
241,95295
234,36940
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|24
18
22
22
|19
18
22
22
|Dolmadı
74.547
82.242
69.714
|Dolmadı
297,22507
285,51826
283,43398
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|42
—
—
—
|35
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|42
42
47
46
|31
42
47
46
|Dolmadı
72.877
70.395
58.693
|Dolmadı
300,25740
307,71889
309,31115
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|14
14
8
—
|7
14
8
—
|Dolmadı
92.543
107.645
—
|Dolmadı
267,10090
243,68493
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|15
31
37
26
|8
31
37
26
|Dolmadı
97.081
153.789
91.828
|Dolmadı
260,04004
148,17425
237,26064
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|27
7
—
—
|14
7
—
—
|Dolmadı
45.002
—
—
|Dolmadı
354,09351
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|16
15
10
5
|10
15
10
5
|Dolmadı
149.637
88.942
71.700
|Dolmadı
177,87159
273,64897
278,86191
|UFUK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|42
41
47
47
|20
36
47
47
|Dolmadı
Dolmadı
114.303
73.230
|Dolmadı
Dolmadı
233,64568
275,27958
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|46
37
41
36
|23
37
41
36
|Dolmadı
107.508
120.693
85.919
|Dolmadı
244,62858
224,28590
248,97356
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (Yurt Dışı )
|İngilizce Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|5
5
3
—
|1
1
3
—
|Dolmadı
Dolmadı
99.511
—
|Dolmadı
Dolmadı
256,44292
—
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÜSKÜP-MAKEDONYA) (Yurt Dışı )
|İngilizce Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|5
10
5
5
|—
9
5
—
|Dolmadı
Dolmadı
143.493
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
187,26168
Dolmadı
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
2
|—
5
5
2
|Dolmadı
114.151
136.052
86.306
|Dolmadı
235,39940
200,71367
248,16209