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Sözler 2021 - En Güzel İngilizce Kısa, Uzun, , Havalı, Biyografi Sözleri

Son yıllarda çeşitli sosyal medya platformlarının açılmasıyla birlikte sözler paylaşımlarına da sıkça rastlanmaktadır. Özellikle sosyal medya hesabına İngilizce biyografi sözleri eklemek isteyen kişilerin yanı sıra en güzel, kısa, uzun, , havalı de bu noktada en çok araştırılan konulardan birisi olarak dikkat çekmektedir. Sosyal medya hesabınızda arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz ya da durumunuza ekleyebileceğiniz için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte, 2021 için birbirinden anlamlı seçenekler…

Giriş Tarihi: 11.04.2021 18:21 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 18:30
İngilizce Sözler 2021 - En Güzel İngilizce Kısa, Uzun, Anlamlı, Havalı, Biyografi Sözleri

Sosyal medya platformlarının hayatımıza girmesiyle birlikte bazı alışkanlıklar da beraberinde geldi. Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kişinin kullandığı sosyal medya platformlarında her gün milyonlarca paylaşım yapılmaya başladı. 2021 sözler de bu paylaşımlar arasında dikkat çeken seçeneklerden birisi haline geldi. Genellikle Türkçe sözler eşliğinde paylaşımlar yapılsa da bazı kişiler en güzel seçeneklerini tercih etmektedir. En güzel, kısa, uzun, havalı ve İngilizce biyografi sözleri için en güzel seçeneklere bu başlık altından göz atabilirsiniz.

İngilizce Sözler 2021 - En Güzel İngilizce Kısa, Uzun, Anlamlı, Havalı, Biyografi Sözleri

EN GÜZEL İNGİLİZCE SÖZLER 2021

Whatsapp, Twitter, Instagram ve Facebook başta olmak üzere diğer tüm sosyal medya platformlarında sözler sıkça karşılaşılan paylaşımlar arasında yer alıyor. Çoğu kez ise biyografi kısımlarında kısa tercih ediliyor. araştıranlar ve kendisi için en uygun sözü paylaşmak ya da biyografisine eklemek isteyenler birbirinden güzel seçenekler için doğru yerdeler.

Resimli ve yazılı İngilizce sözler seçeneklerinden dilediğinizi kolaylıkla indirebilirsiniz. Metinli olan sözleri ise kopyalayarak ister sosyal medya hesabında paylaşabilir isterseniz biyografi alanına ekleyebilirsiniz.

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İngilizce Sözler 2021 - En Güzel İngilizce Kısa, Uzun, Anlamlı, Havalı, Biyografi Sözleri

"A smooth sea never made a skilled sailor."

"Dalgasız deniz asla usta bir denizci yetiştiremez."

"Do it today, or regret it tomorrow."

"Bugün yap ya da yarın pişman ol."

İngilizce Sözler 2021 - En Güzel İngilizce Kısa, Uzun, Anlamlı, Havalı, Biyografi Sözleri

"If you fell down yesterday, stand up today."

"Dün düştüysen bugün ayağa kalk."

"A friend walks in when everyone else walks out."

"Herkes çıkarken içeri giren kişi gerçek arkadaştır."

İngilizce Sözler 2021 - En Güzel İngilizce Kısa, Uzun, Anlamlı, Havalı, Biyografi Sözleri

"Be not afraid of going slowly, be afraid only of standing still."

"Yavaş gitmekten korkma, yerinde durmaktan kork."

"Everything has beauty, but not everyone sees it."

"Her şeyde bir güzellik vardır, ama herkes bunu göremez."

İngilizce Sözler 2021 - En Güzel İngilizce Kısa, Uzun, Anlamlı, Havalı, Biyografi Sözleri

Live together, die alone.

Birlikte yaşa, yalnız öl.

Don't try to be different. Just be good. To be good is different enough.

Farklı olmaya çalışma. Sadece iyi ol. İyi olmak yeterince farklıdır.

İngilizce Sözler 2021 - En Güzel İngilizce Kısa, Uzun, Anlamlı, Havalı, Biyografi Sözleri

Sometimes you have to travel a long way to find what is near.

Bazen yakın olanı bulmak için uzun bir yolculuk yapmanız gerekir.

Life shrinks or expands in proportion to one's courage.

Hayat birinin cesaretine orantılı olarak küçülür veya genişler.

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