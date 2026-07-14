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İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası dev yarı finali başlıyor
Giriş Tarihi: 14.07.2026 18:18
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 18:27
İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası dev yarı finali başlıyor
2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile son şampiyon Arjantin, finale yükselebilmek için sahaya çıkıyor. Futbol dünyasını ekrana kilitleyecek bu tarihi eşleşmenin başlama saati, yayıncı kanalı ve tüm detayları netleşti. Peki, İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?