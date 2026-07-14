Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası dev yarı finali başlıyor
Giriş Tarihi: 14.07.2026 18:18 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 18:27

İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası dev yarı finali başlıyor

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile son şampiyon Arjantin, finale yükselebilmek için sahaya çıkıyor. Futbol dünyasını ekrana kilitleyecek bu tarihi eşleşmenin başlama saati, yayıncı kanalı ve tüm detayları netleşti. Peki, İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

  • ABONE OL
İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası dev yarı finali başlıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği dev turnuvada artık son adımlara gelindi. Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak bu dev yarı final mücadelesi, iki köklü futbol ekolünü karşı karşıya getiriyor. Karşılaşmayı yönetecek hakem kadrosu ve takımların son durumları da belli oldu.

İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası dev yarı finali başlıyor

İNGİLTERE - ARJANTİN YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği İngiltere - Arjantin yarı final mücadelesi, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak. Atlanta'da bulunan Mercedes-Benz Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu dev karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00'de (TSİ) başlayacak. ABD Futbol Federasyonundan Ismail Elfath'ın yöneteceği müsabakada düdük çaldığı andan itibaren nefesler tutulacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası dev yarı finali başlıyor

İNGİLTERE - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası yarı final heyecanı, Türkiye'deki futbolseverlerle şifresiz ve canlı olarak buluşuyor. İngiltere - Arjantin karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak.

İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası dev yarı finali başlıyor

FİNAL YOLUNDA İKİ TAKIMIN 2026 DÜNYA KUPASI SERÜVENİ

Son şampiyon Arjantin ise Cezayir, Avusturya ve Ürdün'ün yer aldığı J Grubu'nu 9 puanla kayıpsız kapattı. Son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'nı uzatmalarda 3-2, son 16 turunda ise Mısır'ı geri dönüşe imza atarak 3-2 yenen Tangocular, çeyrek finalde İsviçre'yi uzatma bölümlerinde bulduğu gollerle 3-1 mağlup ederek yarı final biletini kaptı.

İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası dev yarı finali başlıyor

İngiltere, Hırvatistan, Gana ve Panama'nın yer aldığı L Grubu'nu 7 puanla lider tamamladı. Son 32 turunda Demokratik Kongo'yu 2-1, son 16 turunda Meksika'yı 3-2 geçen Ada temsilcisi, çeyrek finalde ise Norveç'i uzatmalarda Jude Bellingham'ın golüyle 2-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA