İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası dev yarı finali başlıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği dev turnuvada artık son adımlara gelindi. Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak bu dev yarı final mücadelesi, iki köklü futbol ekolünü karşı karşıya getiriyor. Karşılaşmayı yönetecek hakem kadrosu ve takımların son durumları da belli oldu.

