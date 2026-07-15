İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası yarı finalinde dev randevu!

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı belli oluyor. İspanya'nın ilk finalist olmasının ardından, turnuvanın en büyük favorilerinden ikisi tarihi bir hesaplaşma için sahaya çıkıyor. Atlanta'daki dev arenada oynanacak bu dev maçı kaçırmak istemeyen taraftarlar, canlı yayın detaylarını ve muhtemel kadroları yakından takip ediyor.