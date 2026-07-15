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İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası yarı finalinde dev randevu!
Giriş Tarihi: 15.07.2026 16:11
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 16:13
İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası yarı finalinde dev randevu!
2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde dev heyecan yaşanıyor. Kupayı müzesine götürmek isteyen son şampiyon ile 1966'dan beri zafer hasreti çeken Ada temsilcisi final bileti için kozlarını paylaşıyor. Futbolseverlerin kilitlendiği İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak soruları arama motorlarına yöneltiliyor.