Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası yarı finalinde dev randevu!
Giriş Tarihi: 15.07.2026 16:11 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 16:13

İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası yarı finalinde dev randevu!

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde dev heyecan yaşanıyor. Kupayı müzesine götürmek isteyen son şampiyon ile 1966'dan beri zafer hasreti çeken Ada temsilcisi final bileti için kozlarını paylaşıyor. Futbolseverlerin kilitlendiği İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak soruları arama motorlarına yöneltiliyor.

  • ABONE OL
İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası yarı finalinde dev randevu!

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı belli oluyor. İspanya'nın ilk finalist olmasının ardından, turnuvanın en büyük favorilerinden ikisi tarihi bir hesaplaşma için sahaya çıkıyor. Atlanta'daki dev arenada oynanacak bu dev maçı kaçırmak istemeyen taraftarlar, canlı yayın detaylarını ve muhtemel kadroları yakından takip ediyor.

İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası yarı finalinde dev randevu!

İNGİLTERE - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci finalisti belirleyecek tarihi yarı final mücadelesi, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü (Bu akşam) oynanacak. ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan ve modern mimarisiyle dikkat çeken Mercedes-Benz Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı dev maç, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Dev mücadelede ABD Futbol Federasyonu'ndan hakem Ismail Elfath düdük çalacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası yarı finalinde dev randevu!

DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin haftalardır beklediği bu heyecan dolu randevu, Türkiye'de naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek. İngiltere - Arjantin karşılaşması, TRT 1 kanalından canlı olarak yayımlanacak.

İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası yarı finalinde dev randevu!

Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, J Grubu'nu 9 puanla kayıpsız lider bitirerek gücünü kanıtladı. Eleme turlarında rakiplerini tek tek dize getiren Güney Amerika temsilcisinde Lionel Messi, attığı 8 golle turnuvaya yine damgasını vuruyor.

İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası yarı finalinde dev randevu!

Diğer tarafta turnuvanın en pahalı kadrolarından birine sahip olan İngiltere ise gruptan lider çıktıktan sonra çeyrek finalde Norveç'i eleyerek yarı finale uzandı. İngilizlerde ise Harry Kane ve Jude Bellingham 6'şar golle takımlarını sırtlamaya devam ediyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA