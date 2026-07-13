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Haberler Fotohaber İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası'nda dev yarı final
Giriş Tarihi: 13.07.2026 22:07 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 22:12

İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası'nda dev yarı final

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde futbol dünyasının en köklü ve gerilimli rekabetlerinden biri olan İngiltere - Arjantin maçı için nefesler tutuldu. Dev heyecanın ekran başındaki adresi, karşılaşmanın başlama saati ve iki takımın finale giden yoldaki son durumları gibi tüm detaylar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

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İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası’nda dev yarı final

2026 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek İngiltere - Arjantin maçı, bu hafta oynanacak. ABD'nin Atlanta şehrindeki ikonik Mercedes-Benz Stadyumu'nda (Atlanta Stadyumu) gerçekleşecek bu tarihi randevu için dünyanın dört bir yanından futbolsever ekran başında yerini alacak.

İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası’nda dev yarı final

İNGİLTERE - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası tarihinin en dramatik ve unutulmaz anlarına sahne olan İngiltere ile Arjantin rekabeti, tam 24 yıl aradan sonra ilk kez bir Dünya Kupası eşleşmesinde yeniden alevleniyor. İngiltere - Arjantin maçı, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de oynanacak.
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İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası’nda dev yarı final

İNGİLTERE - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası yarı final karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilecek.

İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası’nda dev yarı final

Atlanta'daki dev maçı kazanacak taraf, Fransa - İspanya eşleşmesinin galibiyle pazar günü büyük finalde karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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