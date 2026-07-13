İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası’nda dev yarı final

İNGİLTERE - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası tarihinin en dramatik ve unutulmaz anlarına sahne olan İngiltere ile Arjantin rekabeti, tam 24 yıl aradan sonra ilk kez bir Dünya Kupası eşleşmesinde yeniden alevleniyor. İngiltere - Arjantin maçı, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de oynanacak.