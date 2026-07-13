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İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası'nda dev yarı final
Giriş Tarihi: 13.07.2026 22:07
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 22:12
İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası'nda dev yarı final
2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde futbol dünyasının en köklü ve gerilimli rekabetlerinden biri olan İngiltere - Arjantin maçı için nefesler tutuldu. Dev heyecanın ekran başındaki adresi, karşılaşmanın başlama saati ve iki takımın finale giden yoldaki son durumları gibi tüm detaylar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.