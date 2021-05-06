Instagram Arama Önerilerini Silme - Instagram Harf Arama Geçmişi Nasıl Silinir?

Instagram başlıca arama önerilerin silme

Instagram başlıca arama önerileri, sizin arama geçmişiniz baz alınarak ortaya çıkmaktadır. Instagram'ın kişiye özel geliştirilen algoritmaları sonrasında kullanıcıların benzer içeriklere daha kolay ulaşması amaçlanmaktadır. Bu işlem sırasında karşınıza başlıca arama önerilerinde hoşunuza gitmeyen bir kişi ya da profil çıkarsa profilin üzerine uzun tıklayarak karşınıza çıkan "Gizle" butonu ile bu profilin karşınıza çıkmasını engelleyebilirsiniz.

Instagram harf arama geçmişini silme

Harf arama geçmişini silmek biraz daha uzun bir işlemdir. Öncelikle Instagram uygulamasındaki arama geçmişinizi temizleyip uygulamadan çıkış yapmanız gerekiyor. Bu işlem sonrasında çıkış yaparken "bilgilerimi hatırla" seçeneğini kapatmanız gerekiyor. Daha sonra telefonunuzdan ayarlar kısmında bulunan uygulamalar kısmına gelerek Instagram uygulaması kısmına girmeniz ve buradan önbelleği temizle ve geçmişi temizle butonlarına tıklayarak Instagram geçmişinizi temizliyorsunuz. Bu şekilde harf geçmişinizi temizleyebilirsiniz.