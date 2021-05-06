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Arama Önerilerini Silme - Harf Arama Geçmişi Nasıl Silinir?

2010 senesinde kurulan ve daha sonra Facebook'un kurucusu tarafından ele alınan 'ın ismini her gün duyuyoruz. Hayatımızın büyük bir parçası olan, fotoğraf ve video paylaşımı yapılabilen, canlı yayınlar açılıp hikayeler paylaşılabilen ve anlık sohbetler edilebilen arama önerilerini silme işlemini yapmak için ise bazı adımları izlemek gerekmektedir.

Instagram Arama Önerilerini Silme - Instagram Harf Arama Geçmişi Nasıl Silinir?

Sürekli içerisine yenilikler eklenen, yapay zeka yardımı ile her kullanıcıya özel bir algoritma yaratarak kişilere özel bir deneyim sunmak isteyen harf arama geçmişi silmek aslına oldukça kolay. İçeriğinde birçok farklı özellik barındıran , kullanıcılarına sadece paylaşım yapmayı sağlamıyor aynı zamanda kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

.İnstagram hesabınızı silmek için İnstagram hesap silme linkine tıklayınız

Instagram Arama Önerilerini Silme - Instagram Harf Arama Geçmişi Nasıl Silinir?

Instagram arama önerileri nasıl silinir

Instagram arama önerilerini silme işlemini gerçekleştirmek oldukça basit. Bu işlemi gerçekleştirmek için öncelikle önerilen kişiler bölümüne gelip daha sonra silmek istediğiniz kişinin ya da hesabın üzerine dokunmanız ve biraz basılı tutmanız gerekiyor. Bu süreç sonrasında karşınızda "Gizle" yazan bir buton görünecek. Bu butona tıkladığınızda kişiyi gizleyebilir ve size önerilmemesini sağlayabilirsiniz.

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Instagram Arama Önerilerini Silme - Instagram Harf Arama Geçmişi Nasıl Silinir?

Instagram başlıca arama önerilerin silme

başlıca arama önerileri, sizin arama geçmişiniz baz alınarak ortaya çıkmaktadır. 'ın kişiye özel geliştirilen algoritmaları sonrasında kullanıcıların benzer içeriklere daha kolay ulaşması amaçlanmaktadır. Bu işlem sırasında karşınıza başlıca arama önerilerinde hoşunuza gitmeyen bir kişi ya da profil çıkarsa profilin üzerine uzun tıklayarak karşınıza çıkan "Gizle" butonu ile bu profilin karşınıza çıkmasını engelleyebilirsiniz.

Instagram harf arama geçmişini silme

Harf arama geçmişini silmek biraz daha uzun bir işlemdir. Öncelikle Instagram uygulamasındaki arama geçmişinizi temizleyip uygulamadan çıkış yapmanız gerekiyor. Bu işlem sonrasında çıkış yaparken "bilgilerimi hatırla" seçeneğini kapatmanız gerekiyor. Daha sonra telefonunuzdan ayarlar kısmında bulunan uygulamalar kısmına gelerek Instagram uygulaması kısmına girmeniz ve buradan önbelleği temizle ve geçmişi temizle butonlarına tıklayarak Instagram geçmişinizi temizliyorsunuz. Bu şekilde harf geçmişinizi temizleyebilirsiniz.

Instagram Arama Önerilerini Silme - Instagram Harf Arama Geçmişi Nasıl Silinir?

Instagram'da harf yazınca çıkan isimleri silme

Bu işlemin maalesef kalıcı bir çözümü bulunmuyor. Google Play Store ve AppStore gibi uygulamalarda bulunan bazı 3. Parti uygulamalar ile bu durumun engellenebildiği söylense bile bunun kesin bir kanıtı bulunmuyor. Belirli başlı isimlerin karşınıza çıkmasını engellemek için üzerinden sadece ismin üzerine uzun basılı tutarak kişiyi gizleme işlemi yapabiliyorsunuz.

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