INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 5 MART: Instagram uygulaması çöktü mü, neden çalışmıyor, akış yenilenemedi hatası ne zaman düzelecek?

Sosyal medya kullanıcıları an itibarıyla yaşadığı erişim sorunuyla beraber instagram çöktü mü, sorun mu var sorularına yanıt aramaya başladı. Diğer sosyal medya hesapları üzerinden birçok vatandaş yaşadığı sorunla ilgili paylaşımda bulunurken akışın yenilenmediğini ve uygulamanın hata verdiğini aktardı. Bu noktada "5 Mart Instagram çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Instagram çöktü sorunu ile ilgili son durum ve detaylar.