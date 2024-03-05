Giriş Tarihi: 05.03.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
19:05
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 5 MART: Instagram uygulaması çöktü mü, neden çalışmıyor, akış yenilenemedi hatası ne zaman düzelecek?
Instagram çöktü mü son dakika gündemdeki yerini aldı. Popüler sosyal medya uygulaması olan platform fotoğraf, hikaye ve video-reels gibi paylaşımlar yapmaya imkan sunuyor. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya ağına ulaşım sorunu yaşanıyor. Konuyla ilgili araştırmalar sürerken gözler gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, Instagram çöktü mü, neden çalışmıyor, akış yenilenemedi sorunu çözümü nedir, ne zaman düzelecek? İşte yaşanan sorunla ilgili detaylar.