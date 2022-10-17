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Haberler Fotohaber Instagram Keşfet Sıfırlama - İnstagram Keşfet Temizleme, Silme ve Düzenleme Nasıl Yapılır
Giriş Tarihi: 17.10.2022 16:01 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 16:01

Instagram Keşfet Sıfırlama - İnstagram Keşfet Temizleme, Silme ve Düzenleme Nasıl Yapılır

Instagram keşfet sıfırlama işlemi, zaman zaman ihtiyaç duyulan bir faaliyettir. Sosyal medya faaliyetlerinde izlenme sayısının ve takipçi sayısının artması çok önemlidir. Bunun yapılmasında da en önemli işlem, gönderilerin instagram keşfete düşmesinin sağlanmasıdır. Dolayısıyla Keşfet kısmında çeşitli gönderilere ulaşmak mümkündür. Kullanıcı buradaki akışı değiştirmek ve daha farklı gönderiler görebilmek için Keşfet temizleme ve arama geçmişi temizleme seçeneklerinden faydalanabilir. Instagram keşfet temizleme, silme ve düzenleme nasıl yapılır sorularının cevaplarını sizler için yazımızda derledik. İşte İnstagram keşfet sıfırlama (temizleme) adımları.

Instagram Keşfet Sıfırlama - İnstagram Keşfet Temizleme, Silme ve Düzenleme Nasıl Yapılır

Instagram keşfet sıfırlama, karşınıza çıkan öneri videolarının sıfırlanması işlemidir. Instagram keşfet bölümü, gelişmiş bir yapay zekâ teknolojisi ile çalışır. Bunun yapılmasında amaç, kullanıcının ilgisini çeken içeriklerin karşısına çıkarılmasının sağlanmasıdır. Kurulan bu teknoloji sayesinde, sosyal medyanın amaca hizmet etmesi sağlanır. Instagram keşfet temizleme, instagram keşfet düzenleme gibi merak ettiğiniz her şeyin cevabı yazımızın devamında.

Instagram Keşfet Sıfırlama - İnstagram Keşfet Temizleme, Silme ve Düzenleme Nasıl Yapılır

Instagram Keşfet Sıfırlama

Instagram keşfet sıfırlama işlemi, söz konusu sosyal medya platformunda daha anlamlı önerilerin görülmesini sağlar. Bu bölümde yer alan öneriler tamamen kullanıcının daha önce ilgilendiği içeriklerle ilgilidir. Kullanıcının karşısına her zaman benzer içerikler tavsiye edilir. Tavsiye edilen içeriklerin etiketleri, izlenme oranı gibi istatistikî bilgiler, yapay zekâ teknolojisinin sağlıklı şekilde işlemesini sağlar.

Bazı durumlarda instagram keşfet sayfası, ne olduğunu anlamadığınız içeriklerle dolmuş olabilir. Kullanıcı, önerilen bu içeriklerin daha sağlıklı şekilde karşısına çıkması için instagram keşfet sıfırlama işlemi yapmak isteyebilir. Yapılan sıfırlama işleminden sonra, instagramda ilginizi çekecek olan içerikler karşınıza çıkacaktır.

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Instagram Keşfet Sıfırlama - İnstagram Keşfet Temizleme, Silme ve Düzenleme Nasıl Yapılır

Instagram Keşfet Sıfırlama Nasıl Yapılır?

Instagram keşfet sayfasında karşınıza çıkan içeriklerin tamamı kullanıcının kendisidir. Keşfet sayfasından izlediğiniz videolardan yola çıkılarak benzer içerikler karşınıza çıkar. Kullanıcının izlediği videolar, etiketler, yaptığı yorumlar gibi etkenler, hangi videoların karşınıza çıkacağını belirler. Yani instagram keşfet bölümünde, kullanıcının etkileşim oranlarını dikkate alır.

Instagram Keşfet Sıfırlama - İnstagram Keşfet Temizleme, Silme ve Düzenleme Nasıl Yapılır

Instagram keşfet sıfırlama işlemini çok pratik şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu kapsamda izleyeceğiniz adımları şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Instagram uygulamasına giriş yapın.
  • Keşfet bölümünü açın.
  • Bundan sonraki süreçte görmek istemediğiniz görseli açın.
  • Görselin sağ üst bölümünde yer alan üç noktayı tıklayın.
  • Buradan "ilgilenmiyorum" seçeneğini işaretleyin.

Görmek istemediğiniz tüm videolar için aynı işlemi yapabilirsiniz. İşlemin tamamlanmasını müteakip bu tür içerikler bir daha karşınıza çıkmayacaktır.

Instagram Keşfet Sıfırlama - İnstagram Keşfet Temizleme, Silme ve Düzenleme Nasıl Yapılır

Toplu Şekilde Instagram Keşfet Temizleme Nasıl Yapılır?

Yukarıdaki yöntemle her bir video için İnstagram keşfet sıfırlama işlemi yapabilirsiniz. Bunun yanında direkt olarak profil sayfasından keşfet sıfırlama yapabilirsiniz. Toplu şekilde keşfet temizleme işlemi için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

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