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Inter Turku-Başakşehir 2. eleme ön tururövanşı || Inter Turku-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 30.07.2026 11:05
Inter Turku-Başakşehir 2. eleme ön tururövanşı || Inter Turku-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda ilk maçta eşitliği bozamadığı Inter Turku karşısında tur için sahaya çıkacak.Maç öncesinde karşılaşmanın programı ve canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Inter Turku-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...