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Giriş Tarihi: 30.07.2026 11:05

Inter Turku-Başakşehir 2. eleme ön tururövanşı || Inter Turku-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda ilk maçta eşitliği bozamadığı Inter Turku karşısında tur için sahaya çıkacak.Maç öncesinde karşılaşmanın programı ve canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Inter Turku-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

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Inter Turku-Başakşehir 2. eleme ön tururövanşı || Inter Turku-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Inter Turku-Başakşehir maçı öncesinde iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Turun kaderini belirleyecek Inter Turku-Başakşehir maçı, temsilcimiz açısından sezonun ilk kritik sınavlarından biri olacak.

Inter Turku-Başakşehir 2. eleme ön tururövanşı || Inter Turku-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

INTER TURKU-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter Turku-Başakşehir maçı 30 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak. Finlandiya'nın Turku kentindeki Veritas Stadı'nda yapılacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

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Inter Turku-Başakşehir 2. eleme ön tururövanşı || Inter Turku-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

INTER TURKU-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter Turku-Başakşehir rövanşı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak. Karşılaşmayı Belçikalı hakem Nathan Verboomen yönetecek.

Inter Turku-Başakşehir 2. eleme ön tururövanşı || Inter Turku-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

Başakşehir ile Inter Turku arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı. Turuncu-lacivertli ekip, deplasmandaki rövanşta galip gelmesi hâlinde adını UEFA Konferans Ligi 3. eleme turuna yazdıracak.

Inter Turku-Başakşehir 2. eleme ön tururövanşı || Inter Turku-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Başakşehir, Inter Turku'yu elemesi hâlinde UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Vaduz-Atletic Escaldes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Vaduz, iki takım arasında oynanan ilk maçı 4-0 kazandı.

Üçüncü eleme turunun ilk karşılaşmaları 6 Ağustos'ta, rövanşları ise 13 Ağustos'ta oynanacak.

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