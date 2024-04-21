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Haberler Fotohaber İOKBS bursluluk sınav sonuçları tarihi 2024: MEB İOKBS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.04.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 14:36

İOKBS bursluluk sınav sonuçları tarihi 2024: MEB İOKBS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı bugün gerçekleştirildi. Ortaokul ve lise düzeyindeki binlerce öğrenci, burs hakkı elde edebilmek için sınava katılım sağladı. İOKBS bursluluk sınavı sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açılacak. Peki Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB tarafından açıklanan sonuç tarihi…

İOKBS bursluluk sınav sonuçları tarihi 2024: MEB İOKBS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

İOKBS bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 Pazar (bugün) gerçekleştirildi. Bursluluk sınavı sonuçları, sınavın sona ermesinin hemen ardından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada İOKBS sınav sonuçları 2024 açıklanma tarihini duyurmuştu. Peki, MEB İOKBS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

İOKBS bursluluk sınav sonuçları tarihi 2024: MEB İOKBS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Bursluluk sınavı, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde saat 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başladı. Tek oturum şeklinde düzenlenen İOKBS saat 12.00'de sona erdi. Sınavdan alacakları puanı merak eden öğrenciler ve veliler, sonuç tarihini araştırıyor.

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İOKBS bursluluk sınav sonuçları tarihi 2024: MEB İOKBS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

İOKBS SONUÇ TARİHİ

Sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet

adresinden ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS bursluluk sınav sonuçları tarihi 2024: MEB İOKBS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacak.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

İOKBS bursluluk sınav sonuçları tarihi 2024: MEB İOKBS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

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