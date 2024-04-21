Giriş Tarihi: 21.04.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
14:36
İOKBS bursluluk sınav sonuçları tarihi 2024: MEB İOKBS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı bugün gerçekleştirildi. Ortaokul ve lise düzeyindeki binlerce öğrenci, burs hakkı elde edebilmek için sınava katılım sağladı. İOKBS bursluluk sınavı sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açılacak. Peki Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB tarafından açıklanan sonuç tarihi…