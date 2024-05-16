İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI TIKLA ÖĞREN EKRANI: 2024 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

2024 İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile 2024 Bursluluk Sınavı Sonuçları açıklanma tarihi belli oldu.

Kılavuza göre; 2024 İOKBS sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde erişime açılacak.