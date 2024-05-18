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Haberler Fotohaber İOKBS BURSLULUK ÜCRETİ | MEB ilkokul, ortaokul, lise bursluluk ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak?
Giriş Tarihi: 18.05.2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 14:50

İOKBS BURSLULUK ÜCRETİ | MEB ilkokul, ortaokul, lise bursluluk ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak?

İOKBS bursluluk ücretleri takip ediliyor. 17 Mayıs Cuma günü İOKBS sonuçlarının erişime açılmasının ardından adaylar bursluluk ücreti ve bursluluk ücreti ödeme takvimi araştırmasına başladılar. Geçtiğimiz ocak ayında burslularının zamlanmasının arından yeni dönemde ne kadar yatırılacağı ve ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı MEB İOKBS Bursluluk Ücreti ne kadar? İOKBS bursluluk ücreti ne zaman yatırılacak?

İOKBS BURSLULUK ÜCRETİ | MEB ilkokul, ortaokul, lise bursluluk ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak?

İOKBS sonuçlarının açıklanması üzerinde bursluluk ücreti gündemdeki yerini aldı. Sonuçların takip edenler merak içerisinde "2024 İOKBS burs ücreti ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte ücretler ve ödeme takvimi

İOKBS BURSLULUK ÜCRETİ | MEB ilkokul, ortaokul, lise bursluluk ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak?

2024 İOKBS BURSLULUK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
2024 İOKBS bursluluk ücreti henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmadı. Memur maaşlarına toplu sözleşme ve enflasyon rakamları dikkate alınarak %49.25 oranında zam yapıldı.
İOKBS bursluluk ücreti ise memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanıyor. Son olarak Temmuz-Aralık 863 TL olarak bursluluk ücreti yatırılıyordu.
Zam sonrası Ocak - Haziran arasında İOKBS burs ücreti bin 514 lira olarak tespit edildi.

Temmuz ayında ise ücrete memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte zam gelecek.

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İOKBS BURSLULUK ÜCRETİ | MEB ilkokul, ortaokul, lise bursluluk ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak?

BURSLULUK ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Bursluluk ücreti (İOKBS) ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Ödemeler 12 ay üzerinden yapılmaktadır. İOKBS bursları Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'ne göre bursluluk sınavı kazanıldıktan ve okula kayıt yaptırıldıktan sonra başlayacak.

İOKBS BURSLULUK ÜCRETİ | MEB ilkokul, ortaokul, lise bursluluk ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak?

E-OKUL BURSLULUK PARASI SORGULAMA
2024-2025 İOKBS burs ödemeleri ekim ayından itibaren ödenmeye başlanacak. İOKBS bursunun hesaplara yatıp yatmadığı e-Okul VBS üzerinden sorgulanabiliyor.
e-Okul'a T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan adaylar, güvenlik aşamasında doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı olunan il, ilçe, eğitim alınan şube gibi soruları doğru yanıtlayarak e-Okul'a giriş yapabilir.
Ardından sol tarafta bulunan menü yardımıyla "Burs Ödeme Bilgileri" üzerinden sorgulama işlemi yapılabiliyor.

İOKBS BURSLULUK ÜCRETİ | MEB ilkokul, ortaokul, lise bursluluk ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak?
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