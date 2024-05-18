Giriş Tarihi: 18.05.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
14:50
İOKBS BURSLULUK ÜCRETİ | MEB ilkokul, ortaokul, lise bursluluk ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak?
İOKBS bursluluk ücretleri takip ediliyor. 17 Mayıs Cuma günü İOKBS sonuçlarının erişime açılmasının ardından adaylar bursluluk ücreti ve bursluluk ücreti ödeme takvimi araştırmasına başladılar. Geçtiğimiz ocak ayında burslularının zamlanmasının arından yeni dönemde ne kadar yatırılacağı ve ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı MEB İOKBS Bursluluk Ücreti ne kadar? İOKBS bursluluk ücreti ne zaman yatırılacak?