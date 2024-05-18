İOKBS BURSLULUK ÜCRETİ | MEB ilkokul, ortaokul, lise bursluluk ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak?

2024 İOKBS BURSLULUK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2024 İOKBS bursluluk ücreti henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmadı. Memur maaşlarına toplu sözleşme ve enflasyon rakamları dikkate alınarak %49.25 oranında zam yapıldı.

İOKBS bursluluk ücreti ise memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanıyor. Son olarak Temmuz-Aralık 863 TL olarak bursluluk ücreti yatırılıyordu.

Zam sonrası Ocak - Haziran arasında İOKBS burs ücreti bin 514 lira olarak tespit edildi.

Temmuz ayında ise ücrete memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte zam gelecek.