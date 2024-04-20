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Haberler Fotohaber İOKBS sonuç tarihi belli oldu! MEB ile 2024 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.04.2024 17:09 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 17:09

İOKBS sonuç tarihi belli oldu! MEB ile 2024 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 2024 yılında 21 Nisan Pazar günü gerçekleşiyor. 6,7,8, hazırlık, 9, 10 ve 11. Sınıflar için düzenlenen sınav Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştiriliyor. Sınavın ardından İOKBS sonuçları için araştırmalar hız kazanıyor. Bu noktada MEB duyuruları takip edilirken öğrenciler ve veliler İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranını sık sık ziyaret ediyor. Peki, İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

İOKBS sonuç tarihi belli oldu! MEB ile 2024 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB takvimine göre bursluluk sınav sonuç tarihi belli oldu. 2024 İOKBS sonuçları sorgulama işlemleri sınavın hemen ardından bekleniyor. Öğrencileri eğitim alanında destekleyen bursu kazanmak isteyenler saat 10.00'da hazır bulunacak. Peki; İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS sonuç tarihi belli oldu! MEB ile 2024 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuza göre, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl 21 Nisan Pazar günü düzenlenecek ve saat 10.00'da başlayacak.

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İOKBS sonuç tarihi belli oldu! MEB ile 2024 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları, 17 Mayıs tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.

Sonuçlar http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

İOKBS sonuç tarihi belli oldu! MEB ile 2024 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS sonuç tarihi belli oldu! MEB ile 2024 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

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