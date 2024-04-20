Giriş Tarihi: 20.04.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
17:09
İOKBS sonuç tarihi belli oldu! MEB ile 2024 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 2024 yılında 21 Nisan Pazar günü gerçekleşiyor. 6,7,8, hazırlık, 9, 10 ve 11. Sınıflar için düzenlenen sınav Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştiriliyor. Sınavın ardından İOKBS sonuçları için araştırmalar hız kazanıyor. Bu noktada MEB duyuruları takip edilirken öğrenciler ve veliler İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranını sık sık ziyaret ediyor. Peki, İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...