Giriş Tarihi: 24.04.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
11:10
İOKBS sonuçları sorgulama MEB sayfası || 2024 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
İOKBS sonuçları sorgulama tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 21 Nisan günü düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ilköğretim 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla tamamlandı. MEB ile İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları da sonuç tarihi öncesinde adaylar ile buluştu. Peki; 2024 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, nereden öğrenilir? İşte, detaylar...