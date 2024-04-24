İOKBS sonuçları sorgulama MEB sayfası || 2024 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS sonuçları sorgulama MEB ekranı ile takip ediliyor. Mayıs ayında açıklanacak sınav sonuçları öncesinde soru ve cevap anahtarı adaylar ile buluştu ve puan hesaplama işlemleri başladı. Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı kontrol ediliyor. Peki; 2024 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?