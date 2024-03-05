GÜNCEL IPHONE FİYATLARI 2024 || Apple ürünlerine zam geldi! 15 Pro, Pro Max, 15, 14 ve 13 yeni fiyatları ne kadar oldu?

Apple Türkiye Iphone başta olmak üzere Macbook, Ipad ve daha birçok ürürüne zam yaptı. Teknoloji tutkunları "güncel Iphone fiyatlarını" araştırmaya başladı. Zam kararının ardından eni zamlı iPhone 15 Pro, Pro Max, 15, 14 ve 13 fiyat listesi merak edilmeye başlandı. İşte 5 Mart güncel iPhone 15 Pro, Pro Max, 15, 14 ve 13 fiyat listesi…