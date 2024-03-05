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Haberler Fotohaber GÜNCEL IPHONE FİYATLARI 2024 || Apple ürünlerine zam geldi! 15 Pro, Pro Max, 15, 14 ve 13 yeni fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 05.03.2024 15:52 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 15:52

GÜNCEL IPHONE FİYATLARI 2024 || Apple ürünlerine zam geldi! 15 Pro, Pro Max, 15, 14 ve 13 yeni fiyatları ne kadar oldu?

Apple son zamanlarda Türkiye piyasasında yaptığı zamlarla konuşuluyor. 4 Mart itibarıyla telefon ve tüm teknolojik ürünlerine zam yapan firmanın yaptığı zamlar araştırılmaya başladı. Yeni zamla Iphone modelleri 100 bin TL sınırını aştı. en düşük Iphone ise 28 bin TL oldu. Peki, 15 Pro, Pro Max, 15, 14 ve 13 yeni fiyatları ne kadar oldu? İşte Apple güncel fiyat listesi ve detaylar

GÜNCEL IPHONE FİYATLARI 2024 || Apple ürünlerine zam geldi! 15 Pro, Pro Max, 15, 14 ve 13 yeni fiyatları ne kadar oldu?

Apple Türkiye Iphone başta olmak üzere Macbook, Ipad ve daha birçok ürürüne zam yaptı. Teknoloji tutkunları "güncel Iphone fiyatlarını" araştırmaya başladı. Zam kararının ardından eni zamlı iPhone 15 Pro, Pro Max, 15, 14 ve 13 fiyat listesi merak edilmeye başlandı. İşte 5 Mart güncel iPhone 15 Pro, Pro Max, 15, 14 ve 13 fiyat listesi…

GÜNCEL IPHONE FİYATLARI 2024 || Apple ürünlerine zam geldi! 15 Pro, Pro Max, 15, 14 ve 13 yeni fiyatları ne kadar oldu?

APPLE TÜRKİYE'DEN ZAM!

Apple Türkiye, 4 Mart 2024 tarihi itibarıyla Iphone, Ipad, Macbook, Apple Watch başta olmak üzere tüm ürünlerine zam yaptı.

Zammın ardından en ucuz model Iphone SE: 28; 28.999 TL olurken en pahalı model 15 Pro Max: 107.999 TL oldu.

İşte güncel fiyat listesi:

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GÜNCEL IPHONE FİYATLARI 2024 || Apple ürünlerine zam geldi! 15 Pro, Pro Max, 15, 14 ve 13 yeni fiyatları ne kadar oldu?

IPHONE GÜNCEL FİYATI

IPHONE 15

iPhone 15 128 GB - Yeni fiyatı: 58.499 TL / Eski fiyatı: 53.999 TL

iPhone 15 256 GB - Yeni fiyatı: 62.999 TL / Eski fiyatı: 58.499 TL

iPhone 15 512 GB - Yeni fiyatı: 71.999 TL / Eski fiyatı: 66.999 TL

GÜNCEL IPHONE FİYATLARI 2024 || Apple ürünlerine zam geldi! 15 Pro, Pro Max, 15, 14 ve 13 yeni fiyatları ne kadar oldu?

iPhone 15 Plus 128 GB - Yeni fiyatı: 66.999 TL / Eski fiyatı: 61.999 TL

iPhone 15 Plus 256 GB - Yeni fiyatı: 71.499 TL / Eski fiyatı: 66.499 TL

iPhone 15 Plus 512 GB - Yeni fiyatı: 80.499 TL / Eski fiyatı: 74.999 TL

GÜNCEL IPHONE FİYATLARI 2024 || Apple ürünlerine zam geldi! 15 Pro, Pro Max, 15, 14 ve 13 yeni fiyatları ne kadar oldu?

IPHONE 15 PRO GÜNCEL FİYATI

iPhone 15 Pro 128 GB - Yeni fiyatı: 75.499 TL / Eski fiyatı: 69.999 TL

iPhone 15 Pro 256 GB - Yeni fiyatı: 79.999 TL / Eski fiyatı: 74.499 TL

iPhone 15 Pro 512 GB - Yeni fiyatı: 88.999 TL / Eski fiyatı: 82.999 TL

iPhone 15 Pro 1 TB - Yeni fiyatı: 97.999 TL / Eski fiyatı: 91.499 TL

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