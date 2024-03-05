Giriş Tarihi: 05.03.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
15:52
GÜNCEL IPHONE FİYATLARI 2024 || Apple ürünlerine zam geldi! 15 Pro, Pro Max, 15, 14 ve 13 yeni fiyatları ne kadar oldu?
Apple son zamanlarda Türkiye piyasasında yaptığı zamlarla konuşuluyor. 4 Mart itibarıyla telefon ve tüm teknolojik ürünlerine zam yapan firmanın yaptığı zamlar araştırılmaya başladı. Yeni zamla Iphone modelleri 100 bin TL sınırını aştı. en düşük Iphone ise 28 bin TL oldu. Peki, 15 Pro, Pro Max, 15, 14 ve 13 yeni fiyatları ne kadar oldu? İşte Apple güncel fiyat listesi ve detaylar