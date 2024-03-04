iPhone fiyatları 2024 son dakika: Apple zam kararı aldı! SE, 13, 14, 15 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ABD merkezli teknoloji devi Apple son dakika zam kararı aldı. Mart ayına girilmesiyle beraber Apple kullanıcılarını üzen haber geldi. Apple Türkiye iPhone, MacBook ve iPad dahil tüm ürünlerine zam yaptı. Bu gelişme sonrası telefon almak isteyen ya da model yükseltmek isteyen kişiler, yeni ve zamlı iPhone fiyatları 2024 listesi araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; SE, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Apple Türkiye zam kararı sonrası en ucuz ve en pahalı iPhone fiyatları listesi ve detaylar.