Giriş Tarihi: 04.03.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
16:56
iPhone fiyatları 2024 son dakika: Apple zam kararı aldı! SE, 13, 14, 15 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Güncel ve zamlı iPhone fiyatları 2024 listesi için araştırmalar hız kazandı. Teknoloji devi Apple Türkiye son dakika zam kararı aldı. iPhone telefon modelleri başta olmak üzere MacBook ve iPad dahil tüm ürünlerde fiyat artışı yaşandı. Bu gelişme sonrası en düşük iPhone fiyatı 28 bin 999 TL olurken en pahalı iPhone fiyatı ise 107 bin 999 TL'ye yükseldi. Peki; SE, 13, 14, 15 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, model model yeni ve zamlı Apple Türkiye iPhone fiyatları listesi 2024 ve tüm detaylar.