Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber iPhone fiyatları 2024 son dakika: Apple zam kararı aldı! SE, 13, 14, 15 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 04.03.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 16:56

iPhone fiyatları 2024 son dakika: Apple zam kararı aldı! SE, 13, 14, 15 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Güncel ve zamlı iPhone fiyatları 2024 listesi için araştırmalar hız kazandı. Teknoloji devi Apple Türkiye son dakika zam kararı aldı. iPhone telefon modelleri başta olmak üzere MacBook ve iPad dahil tüm ürünlerde fiyat artışı yaşandı. Bu gelişme sonrası en düşük iPhone fiyatı 28 bin 999 TL olurken en pahalı iPhone fiyatı ise 107 bin 999 TL'ye yükseldi. Peki; SE, 13, 14, 15 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, model model yeni ve zamlı Apple Türkiye iPhone fiyatları listesi 2024 ve tüm detaylar.

iPhone fiyatları 2024 son dakika: Apple zam kararı aldı! SE, 13, 14, 15 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ABD merkezli teknoloji devi Apple son dakika zam kararı aldı. Mart ayına girilmesiyle beraber Apple kullanıcılarını üzen haber geldi. Apple Türkiye iPhone, MacBook ve iPad dahil tüm ürünlerine zam yaptı. Bu gelişme sonrası telefon almak isteyen ya da model yükseltmek isteyen kişiler, yeni ve zamlı iPhone fiyatları 2024 listesi araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; SE, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Apple Türkiye zam kararı sonrası en ucuz ve en pahalı iPhone fiyatları listesi ve detaylar.

iPhone fiyatları 2024 son dakika: Apple zam kararı aldı! SE, 13, 14, 15 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

APPLE TÜRKİYE'DEN TÜM ÜRÜNLERİNE ZAM KARARI!

Apple Türkiye, 4 Mart 2024 tarihi itibarıyla iPhone, iPad, MacBook ve Apple Watch dahil tüm ürünlerine zam yaptı.

Zam sonrasında en ucuz iPhone 15 modeli 58.499 TL oldu. Aynı şekilde en ucuz iPhone 15 Plus; 80.499 TL, iPhone 15 Pro; 97.999 TL ve iPhone 15 Pro Max; 107.999 TL oldu.

Yeni modellerin yanında eski iPhone modelleri de zamlandı. Buna göre: iPhone SE; 28.999 TL, iPhone 13; 42.999 TL, iPhone 14; 51.499 TL, iPhone 14 Plus; 58.499 TL başlangıç fiyatına sahip.

İşte yeni fiyat listesi...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
iPhone fiyatları 2024 son dakika: Apple zam kararı aldı! SE, 13, 14, 15 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

GÜNCEL İPHONE FİYAT LİSTESİ 2024

İPHONE SE FİYATLARI

iPhone SE 64 GB 28.999 TL

iPhone SE 128 GB 31.199 TL

iPhone SE 256 GB 35.699 TL

iPhone fiyatları 2024 son dakika: Apple zam kararı aldı! SE, 13, 14, 15 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

İPHONE 13 FİYATLARI

iPhone 13 128 GB 42.999 TL

iPhone 13 256 GB 47.499 TL

iPhone 13 512 GB 56.499 TL

iPhone fiyatları 2024 son dakika: Apple zam kararı aldı! SE, 13, 14, 15 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

İPHONE 14 FİYATLARI

iPhone 14 128 GB 51.499 TL

iPhone 14 256 GB 55 999 TL

iPhone 14 512 GB 64.999 TL

iPhone 14 Plus 128 GB 58.499 TL

iPhone 14 Plus 256 GB 62.999 TL

iPhone 14 Plus 512 GB 71.999 TL

SON DAKİKA