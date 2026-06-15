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Haberler Fotohaber İran - Yeni Zelanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu maçı!
Giriş Tarihi: 15.06.2026 23:14

İran - Yeni Zelanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu maçı!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması karşılaşmaları futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. G Grubu'nda sahne alacak İran ve Yeni Zelanda, turnuvadaki hedefleri doğrultusunda kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Dünya futbolunun yakından takip ettiği organizasyonda iki takımın mücadelesi büyük ilgi görüyor. Peki, İran - Yeni Zelanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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İran - Yeni Zelanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu maçı!

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. G Grubu'nda mücadele edecek İran ile Yeni Zelanda, puan yarışında avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Grup sıralamasını doğrudan etkileyebilecek karşılaşma, turnuvanın dikkat çeken mücadeleleri arasında gösteriliyor. Maçın yayın bilgileri ve başlama saati futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

İran - Yeni Zelanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu maçı!

İRAN - YENİ ZELANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İran - Yeni Zelanda Maçı, 16 Haziran Salı günü, Türkiye saati (TSİ) ile 04.00'te başlayacak.Karşılaşma Los Angeles'ta oynanacak. Saat farkından dolayı, maç Türkiye'de sabaha karşı saat 04.00'te yayına başlayacak.

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İran - Yeni Zelanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu maçı!

İRAN - YENİ ZELANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

İran - Yeni Zelanda maçı, TRT ekranlarından ve tabii platformundan naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Saatler 04.00'ü gösterdiğinde, TRT 1 ve tabii ekranlarından Dünya Kupası'ndaki bu dev maçı canlı olarak izleyebilirsiniz

İran - Yeni Zelanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu maçı!
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İran - Yeni Zelanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu maçı!
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#2026 FIFA DÜNYA KUPASI #İRAN

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