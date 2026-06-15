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İran - Yeni Zelanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu maçı!
Giriş Tarihi: 15.06.2026 23:14
İran - Yeni Zelanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu maçı!
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması karşılaşmaları futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. G Grubu'nda sahne alacak İran ve Yeni Zelanda, turnuvadaki hedefleri doğrultusunda kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Dünya futbolunun yakından takip ettiği organizasyonda iki takımın mücadelesi büyük ilgi görüyor. Peki, İran - Yeni Zelanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?