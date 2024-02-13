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Haberler Fotohaber İŞKUR 106.597 personel işçi alımı! Depo personeli, temizlik görevlisi, güvenlik ve koruma, aşçı...
Giriş Tarihi: 13.02.2024 15:04 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 15:04

İŞKUR 106.597 personel işçi alımı! Depo personeli, temizlik görevlisi, güvenlik ve koruma, aşçı...

İŞKUR e-şube giriş ekranı üzerinden alınan başvurularda yeniden birçok branş ve kontenjan dikkat çekiyor. 106 bin 597 açık iş ilanı ile iş yarayanlara seçenek sunan Türkiye İş Kurumu, istihdamda her gün yeni bir ilana yer veriyor. Turizm ve otelcilik personeli, temizlik görevlisi, güvenlik ve koruma, aşçı ve bulaşıkçı… İşte İŞKUR 106.597 personel alımı ilanı.

İŞKUR 106.597 personel işçi alımı! Depo personeli, temizlik görevlisi, güvenlik ve koruma, aşçı...

İŞKUR 106.597 işçi alımı branş ve kontenjanları açık iş ilanları listesinde paylaşıldı. Özel sektörün yanı sıra kamu kurumlarında çalışmak üzere alınacak personellerin de alımları paylaşılıyor. İşte, 2024 İŞKUR personel alımı detayları...

İŞKUR 106.597 personel işçi alımı! Depo personeli, temizlik görevlisi, güvenlik ve koruma, aşçı...

Çeşitli kurum ve branşlarda iş arayanlar İŞKUR e-şube ekranlarına yöneliyor. Mühendisten aşçıya, temizlik görevlisinden turizm ve otelcilik personeline birçok branşta ve şehirde iş ilanı açılıyor.

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İŞKUR 106.597 personel işçi alımı! Depo personeli, temizlik görevlisi, güvenlik ve koruma, aşçı...

İŞKUR'DAN 106 BİN 597 AÇIK İŞ İLANI

İş arayanlar kendilerine uygun ilanı bulmak ve uygun branşa yerleşmek için açık ilanlar üzerinde araştırma yapıyor. İŞKUR'da isterseniz kişisel bilgilerinize göre ilan araması yapabiliyor isterseniz açık ilanlar içinden uygun işi seçebiliyorsunuz.

İŞKUR 106.597 personel işçi alımı! Depo personeli, temizlik görevlisi, güvenlik ve koruma, aşçı...

106 bini aşan personel alımında satış danışmanı, depo görevlisi, aşçı, büro memuru, temizlik ve güvenlik görevlisi gibi birçok alan bulunuyor. Bilinen ilanların yanı sıra seramik imal işçisi, pizza ustası, kümes bakım işçisi, kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme gibi branşlar da yer alıyor.

İşte iş ilanları:

İŞKUR 106.597 personel işçi alımı! Depo personeli, temizlik görevlisi, güvenlik ve koruma, aşçı...

İŞKUR kayıt ve başvuru adımları şöyle:

• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin

• Çalışma yeri bilginizi girin.

• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

• İşyeri seçin.

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