Giriş Tarihi: 13.02.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
15:04
İŞKUR 106.597 personel işçi alımı! Depo personeli, temizlik görevlisi, güvenlik ve koruma, aşçı...
İŞKUR e-şube giriş ekranı üzerinden alınan başvurularda yeniden birçok branş ve kontenjan dikkat çekiyor. 106 bin 597 açık iş ilanı ile iş yarayanlara seçenek sunan Türkiye İş Kurumu, istihdamda her gün yeni bir ilana yer veriyor. Turizm ve otelcilik personeli, temizlik görevlisi, güvenlik ve koruma, aşçı ve bulaşıkçı… İşte İŞKUR 106.597 personel alımı ilanı.