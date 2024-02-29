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Haberler Fotohaber İŞKUR ALIMLARI MART 2024: İŞKUR 178.188 personel işçi alımı yayında! KPSS'siz büro memuru, elektrikçi, şoför...
Giriş Tarihi: 29.02.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 14:10

İŞKUR ALIMLARI MART 2024: İŞKUR 178.188 personel işçi alımı yayında! KPSS'siz büro memuru, elektrikçi, şoför...

İŞKUR, her yıl çeşitli sektörlerde ve pozisyonlarda personel alımı yapıyor. 178.188 açık iş ilanı ile iş arayanlara seçenek sunan Türkiye İş Kurumu mart ayı personel alım ilanları güncelleyerek, yeni personel alımları yayınladı. Büro memuru, elektrikçi, şoför, servis elemanı, depo sevkiyat sorumlusu… için başvurular https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden alınıyor. İlanlar arasında KPSS şartı ve KPSS şartsız ilanlar yer alıyor. İşte en az ilkokul mezunu, KPSS şartlı ve şartsız İŞKUR 178.188 personel alımı ilanı detayları.

İŞKUR ALIMLARI MART 2024: İŞKUR 178.188 personel işçi alımı yayında! KPSS’siz büro memuru, elektrikçi, şoför...

Türkiye İş Kurumu, mart ayı personel alım ilanlarını güncelledi. İŞKUR 178.188 işçi alımı başvuru şartları, alım yapılan pozisyona göre değişiyor. Kamu işçi ilanları ve özel sektör işçi ilanları Türkiye İş Kur sayfasından takip ediliyor. Peki İŞKUR Mart ayı açık iş ilanları hangisi? İşte İŞKUR alım yapacak meslek ve kontenjanları.

İŞKUR ALIMLARI MART 2024: İŞKUR 178.188 personel işçi alımı yayında! KPSS’siz büro memuru, elektrikçi, şoför...

Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımında, yaş, ikamet, öğrenim, sertifika gibi aranan şartlar da değişiklik göstermektedir.

İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir. Bazı ilanlarda adaylardan en az 60 KPSS puanı almış olma şartı istenirken ilanlar kurumlara göre farklılık göstermektedir.

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İŞKUR ALIMLARI MART 2024: İŞKUR 178.188 personel işçi alımı yayında! KPSS’siz büro memuru, elektrikçi, şoför...

İş arayan vatandaşlar, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması ve İŞKUR'a giriş yapması gerekiyor. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için 'İstihdam' ekranında açık iş ilanı aramak için;

• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin

• Çalışma yeri bilginizi girin.

• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

• İşyeri seçin.

• Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.

• İşyeri unvanını girin.

• Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.

Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR ALIMLARI MART 2024: İŞKUR 178.188 personel işçi alımı yayında! KPSS’siz büro memuru, elektrikçi, şoför...

İŞKUR PROFİLİ NASIL OLUŞTURULUR?

İŞKUR profil oluşturma işlemleri için İşkur'un resmi internet sitesine giriş yapmak ya da İşkur merkezlerine başvurmak gerekmektedir. İşkur'a kayıt olarak meslek ve eğitim özelliklerine göre en uygun işi bulmak mümkündür.

İşkur profili oluşturmak için izlenmesi gereken adımlar:

Online olarak İşkur profili oluşturmak için İşkur'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.

Siteye giriş yapılmasının ardından sayfanın sol tarafında bulunan internet şubesi alanına tıklanması gerekmektedir.

Bu alan üzerinden İşkur E-Devlet şubesine tıklanması gerekmektedir. Bu alan üzerinden kayıt sayfası açılmaktadır.

Bu sayfa üzerinden sayfanın sol tarafında bulunan İş Arayan bölümüne tıklamak ve oradan da Üye Ol kısmına tıklamak gerekmektedir.

İş arayan için üyelik bilgilerini girdikten sonra sayfada yer alan üyelik sözleşmesini okumak ve kabul etmek gerekmektedir.

Daha sonra kimlik bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde girilmelidir.

İŞKUR PROFİL OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR ALIMLARI MART 2024: İŞKUR 178.188 personel işçi alımı yayında! KPSS’siz büro memuru, elektrikçi, şoför...

İŞKUR KAYIT BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

İŞKUR kayıt belgesinin alınabilmesi için İŞKUR İş Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru yapacak kişiden istenenler ise,

İŞKUR'a yalnızca T.C. vatandaşları kayıt yapabilmektedir. Başvuru yapan vatandaşların 14 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Reşit olan vatandaşların askerlik ile ilişiğinin kesilmiş olması gerekmektedir. Bu şartları karşılayan vatandaşlar İŞKUR'a kayıt olabilirler. Vatandaşın herhangi bir eğitim durumu veya çalışmışlığı yoksa, İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına gitmesi gerekmektedir. İş arayan kayıt belgesini İŞKUR'dan alınmış olması gerekmektedir.

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