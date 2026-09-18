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Giriş Tarihi: 18.09.2026 11:06

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU 2026 | İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır?

Üniversite öğrencilerine eğitim hayatlarının yanında çalışma deneyimi ve gelir desteği sunan program için yeni dönem araştırmaları başladı. İŞKUR Gençlik Programı başvurusu için üniversitelerden gelecek ilanlar takip edilirken, şartlar da öğrencilerin gündeminde. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır?

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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU 2026 | İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır?

Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte üniversite öğrencilerine yönelik İŞKUR Gençlik Programı yeniden gündeme geldi. Program kapsamında öğrenciler derslerini aksatmadan belirli günlerde çalışma imkanı bulurken, başvuru tarihleri ve kontenjanlar üniversiteler tarafından duyurulması bekleniyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU 2026 | İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

İŞKUR Gençlik Programı için başvuru takvimi üniversitelere göre değişiyor. Bu nedenle öğrencilerin kendi üniversitelerinin yayımladığı ilanları ve İŞKUR üzerinden açılan programları takip etmesi gerekiyor. Yeni eğitim döneminde kontenjanların duyurulması bekleniyor.

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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU 2026 | İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapacak öğrencilerin öncelikle İŞKUR kaydının bulunması gerekiyor. Üniversite adına program açıldığında öğrenciler e-Devlet, İŞKUR e-Şube ve İŞKUR'un başvuru kanalları üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Başvuru tarihleri ve kontenjan sayısı her üniversitede aynı olmayabileceği için öğrencilerin kendi okullarından yapılan duyuruları ayrıca kontrol etmesi gerekiyor.

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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU 2026 | İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başlıca şartlar şöyle:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • İŞKUR'a kayıtlı bulunmak
  • 18 yaşını tamamlamış olmak
  • Yaşlılık veya malullük aylığı almamak
  • Başvurudan önceki son bir aylık dönemde belirtilen kapsamda sigortalı olmamak
  • Hane gelir şartını taşımak
  • İŞKUR'un aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarından yararlanmıyor olmak
  • Programın açıldığı üniversitenin aktif örgün öğrencisi olmak
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU 2026 | İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılında programa katılan öğrencilere, görev aldıkları her gün için 1.375 TL ödeme yapılıyor. Aylık tutar, öğrencinin programa kaç gün katıldığına göre değişiyor.

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