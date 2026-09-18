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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU 2026 | İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 18.09.2026 11:06
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU 2026 | İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır?
Üniversite öğrencilerine eğitim hayatlarının yanında çalışma deneyimi ve gelir desteği sunan program için yeni dönem araştırmaları başladı. İŞKUR Gençlik Programı başvurusu için üniversitelerden gelecek ilanlar takip edilirken, şartlar da öğrencilerin gündeminde. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır?