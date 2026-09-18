İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU 2026 | İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

İŞKUR Gençlik Programı için başvuru takvimi üniversitelere göre değişiyor. Bu nedenle öğrencilerin kendi üniversitelerinin yayımladığı ilanları ve İŞKUR üzerinden açılan programları takip etmesi gerekiyor. Yeni eğitim döneminde kontenjanların duyurulması bekleniyor.