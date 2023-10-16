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Haberler Fotohaber İŞKUR TYP başvuru ekranı e devlet 2023 || İŞKUR TYP 1500 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, alım hangi illere yapılacak?
Giriş Tarihi: 16.10.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 17:00

İŞKUR TYP başvuru ekranı e devlet 2023 || İŞKUR TYP 1500 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, alım hangi illere yapılacak?

İŞKUR TYP başvuru şartları, tarihleri, maaşı ve alım yapılacak iller yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 11 farklı ilde istihdam edilmek üzere 1500 personel alımı yapılacak. Başvuru işlemleri, 18 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek. İş arayışında olan kişilerin bu fırsatı kaçırmamak için elini çabuk tutması gerekiyor. Peki, İŞKUR TYP işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, maaşı ne kadar? İşte, İŞKUR TYP 1500 personel alımı başvuru ekranı ve alım yapılacak iller…

İŞKUR TYP başvuru ekranı ve şartları 2023: 1500 personel alımı İŞKUR TYP başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, maaşı ne kadar?

İŞKUR TYP işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler soruları yanıt arıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdamı artırmak amacıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1500 personel alımı yapacak. Başvuru yapmak isteyen adayların belirli şartlara sahip olması gerekecek. Bunların başında ise Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve ilgili programa başvuru yapabilmek için uygun niteliklere sahip olmak geliyor. Peki, İŞKUR TYP personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi illere alım yapılacak? İşte, İŞKUR TYP 1500 personel alımı başvuru ekranı ve alım yapılacak 11 il listesi…

İŞKUR TYP başvuru ekranı ve şartları 2023: 1500 personel alımı İŞKUR TYP başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, maaşı ne kadar?

TYP KAPSAMINDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK İLLER VE İLÇELER

Haliliye - 300 İşçi Alımı İş İlanı No: 315388 (Son Başvuru Tarihi 15 Ekim 2023)

Iğdır Merkez - 50 İşçi Alımı İş İlanı No: 315393 (Son Başvuru Tarihi 15 Ekim 2023)

Şanlıurfa - 100 İşçi Alımı İş İlanı No: 315391 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

Kilis - 100 İşçi Alımı İş İlanı No: 315401 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

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İŞKUR TYP başvuru ekranı ve şartları 2023: 1500 personel alımı İŞKUR TYP başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, maaşı ne kadar?

Çanakkale - 13 İşçi Alımı İş İlanı No: 315402 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

Yüreğir - 15 İşçi Alımı İş İlanı No: 315403 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

Niğde Merkez - 5 İşçi Alımı İş İlanı No: 315485 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

Adıyaman Merkez - 15 İşçi Alımı İş İlanı No: 315486 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

İŞKUR TYP başvuru ekranı ve şartları 2023: 1500 personel alımı İŞKUR TYP başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, maaşı ne kadar?

Kırklareli Merkez - 14 İşçi Alımı İş İlanı No: 315487 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

Ankara Çankaya - 23 İşçi Alımı İş İlanı No: 315488 (Son Başvuru Tarihi 17 Ekim 2023)

Çankırı Merkez - 20 İşçi Alımı İş İlanı No: 315405 (Son Başvuru Tarihi 18 Ekim 2023)

İŞKUR TYP başvuru ekranı ve şartları 2023: 1500 personel alımı İŞKUR TYP başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, maaşı ne kadar?

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvuruları İŞKUR internet sitesi aracılığı ile yapmak isteyen adayların ''BURAYA'' tıkladıktan sonra açılan sayfanın sol üst köşesinde yer alan ''İlan No'' yazan kutucuğa ilgili numarayı yazmaları ve ardından ilini seçmeleri gerekmektedir.

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