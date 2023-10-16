İŞKUR TYP başvuru ekranı e devlet 2023 || İŞKUR TYP 1500 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, alım hangi illere yapılacak?

İŞKUR TYP başvuru şartları, tarihleri, maaşı ve alım yapılacak iller yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 11 farklı ilde istihdam edilmek üzere 1500 personel alımı yapılacak. Başvuru işlemleri, 18 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek. İş arayışında olan kişilerin bu fırsatı kaçırmamak için elini çabuk tutması gerekiyor. Peki, İŞKUR TYP işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, maaşı ne kadar? İşte, İŞKUR TYP 1500 personel alımı başvuru ekranı ve alım yapılacak iller…