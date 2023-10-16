İŞKUR TYP başvuru ekranı e devlet 2023 || İŞKUR TYP 1500 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, alım hangi illere yapılacak?

İŞKUR TYP işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler soruları yanıt arıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdamı artırmak amacıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1500 personel alımı yapacak. Başvuru yapmak isteyen adayların belirli şartlara sahip olması gerekecek. Bunların başında ise Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve ilgili programa başvuru yapabilmek için uygun niteliklere sahip olmak geliyor. Peki, İŞKUR TYP personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi illere alım yapılacak? İşte, İŞKUR TYP 1500 personel alımı başvuru ekranı ve alım yapılacak 11 il listesi…