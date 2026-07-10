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Giriş Tarihi: 10.07.2026 12:26

İspanya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası çeyrek finali

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale çıkacak takımları belirleyecek çeyrek final karşılaşmaları devam ediyor. Turnuvanın güçlü ekiplerinden İspanya ile Belçika, kritik mücadelede kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı kazanan takım adını son dört ekip arasına yazdıracak. İspanya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak? İşte, karşılaşmaya ilişkin detaylar…

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İspanya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası çeyrek finali

Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı İspanya ve Belçika arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. İspanya-Belçika maçı, Los Angeles'ta oynanacak ve Türkiye'den canlı olarak takip edilebilecek. İspanya-Belçika maçı sonunda galip gelen ekip yarı final biletini alacak.

İspanya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası çeyrek finali

İSPANYA-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde oynanacak İspanya-Belçika maçı, 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 22.00'de başlayacak.

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İspanya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası çeyrek finali

2026 DÜNYA KUPASI İSPANYA-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya-Belçika maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de canlı takip edilebilecek.

İspanya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası çeyrek finali

KARŞILAŞMA NEREDE OYNANACAK?

Dünya Kupası çeyrek final karşılaşması, Los Angeles Stadı'nda oynanacak. Mücadele sonunda kazanan takım turnuvada yarı finale yükselecek.

İspanya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası çeyrek finali

İKİ TAKIM ÇEYREK FİNALE NASIL YÜKSELDİ?

İspanya, son 16 turunda Portekiz ile karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 mağlup eden İspanya, adını çeyrek finale yazdırarak Belçika'nın rakibi oldu.

Belçika ise son 16 turunda ev sahibi ülkelerden ABD ile karşılaştı. Mücadeleyi 4-1 kazanan Belçika, çeyrek finalde İspanya ile eşleşti.

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