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İspanya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası çeyrek finali
Giriş Tarihi: 10.07.2026 12:26
İspanya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası çeyrek finali
2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale çıkacak takımları belirleyecek çeyrek final karşılaşmaları devam ediyor. Turnuvanın güçlü ekiplerinden İspanya ile Belçika, kritik mücadelede kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı kazanan takım adını son dört ekip arasına yazdıracak. İspanya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak? İşte, karşılaşmaya ilişkin detaylar…