İspanya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası çeyrek finali

İKİ TAKIM ÇEYREK FİNALE NASIL YÜKSELDİ?

İspanya, son 16 turunda Portekiz ile karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 mağlup eden İspanya, adını çeyrek finale yazdırarak Belçika'nın rakibi oldu.

Belçika ise son 16 turunda ev sahibi ülkelerden ABD ile karşılaştı. Mücadeleyi 4-1 kazanan Belçika, çeyrek finalde İspanya ile eşleşti.