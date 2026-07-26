Haberler
Fotohaber
İstanbul baraj doluluk oranları 26 Temmuz 2026: İSKİ ile İstanbul’da barajlar yüzde kaç dolu?
Giriş Tarihi: 26.07.2026 10:18
İstanbul baraj doluluk oranları 26 Temmuz 2026: İSKİ ile İstanbul’da barajlar yüzde kaç dolu?
Yaz aylarının ortasında artan hava sıcaklıkları ve yükselen su tüketimiyle birlikte İstanbul'a su sağlayan barajların seviyeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle İstanbul'da son günlerde artan yağışlar baraj doluluk oranlarını arttırdı. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, hangi barajda ne kadar su kaldı? İşte tüm detaylar…