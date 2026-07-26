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Giriş Tarihi: 26.07.2026 10:18

İstanbul baraj doluluk oranları 26 Temmuz 2026: İSKİ ile İstanbul’da barajlar yüzde kaç dolu?

Yaz aylarının ortasında artan hava sıcaklıkları ve yükselen su tüketimiyle birlikte İstanbul'a su sağlayan barajların seviyeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle İstanbul'da son günlerde artan yağışlar baraj doluluk oranlarını arttırdı. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, hangi barajda ne kadar su kaldı? İşte tüm detaylar…

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İstanbul baraj doluluk oranları 26 Temmuz 2026: İSKİ ile İstanbul’da barajlar yüzde kaç dolu?

İSKİ verilerine göre, 25 Temmuz itibarıyla kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 56,34 olarak ölçüldü. Barajlardaki su seviyeleri, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte artan sıcaklıklar ve yükselen tüketim nedeniyle düşüş eğilimini sürdürüyor.

İstanbul baraj doluluk oranları 26 Temmuz 2026: İSKİ ile İstanbul’da barajlar yüzde kaç dolu?

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre, 26 Temmuz 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul'a su sağlayan barajların genel ortalama doluluk oranı yüzde 56.34 olarak kayıtlara geçti.

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İstanbul baraj doluluk oranları 26 Temmuz 2026: İSKİ ile İstanbul’da barajlar yüzde kaç dolu?

İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (26 TEMMUZ 2026)

Genel Ortalama Doluluk Oranı: %56,34
Elmalı Barajı: %88,96
Ömerli Barajı: %79,71
Darlık Barajı: %74,01
Alibey Barajı: %55,58
Terkos Barajı: %46,75
Büyükçekmece Barajı: %39,98
Sazlıdere Barajı: %33,13
Kazandere Barajı: %30,95
Istrancalar Barajı: %30,25
Pabuçdere Barajı: %26,44

İstanbul baraj doluluk oranları 26 Temmuz 2026: İSKİ ile İstanbul’da barajlar yüzde kaç dolu?

En Yüksek Doluluk Oranına Sahip Baraj: %88,96 ile Elmalı Barajı
En Düşük Doluluk Oranına Sahip Baraj: %26,44 ile Pabuçdere Barajı

İstanbul baraj doluluk oranları 26 Temmuz 2026: İSKİ ile İstanbul’da barajlar yüzde kaç dolu?

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