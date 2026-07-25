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Haberler Fotohaber İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı! İSKİ 25 Temmuz 2026 güncel baraj su seviyeleri yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 25.07.2026 09:45

İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı! İSKİ 25 Temmuz 2026 güncel baraj su seviyeleri yüzde kaç oldu?

Yaz aylarının ortasında hava sıcaklıklarının artması ve yükselen su tüketimiyle birlikte İstanbul'a su sağlayan barajların seviyelerindeki durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İSKİ tarafından açıklanan 25 Temmuz 2026 güncel verileriyle birlikte kente su sağlayan 10 ana barajın su miktarları netleşti. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu, hangi barajda ne kadar su kaldı? İşte yanıtı…

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İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı! İSKİ 25 Temmuz 2026 güncel baraj su seviyeleri yüzde kaç oldu?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranlarına dair son verileri kamuoyuyla paylaştı. Yaz sıcaklarının etkisiyle barajlardaki su seviyelerinde yaşanan değişim günlük olarak takip ediliyor.

İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı! İSKİ 25 Temmuz 2026 güncel baraj su seviyeleri yüzde kaç oldu?

25 TEMMUZ 2026 GÜNCEL BARAJ SU SEVİYELERİ YÜZDE KAÇ OLDU?

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre, 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü itibarıyla İstanbul'a su sağlayan barajların genel ortalama doluluk oranı yüzde 56,37 olarak kayıtlara geçti.

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İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı! İSKİ 25 Temmuz 2026 güncel baraj su seviyeleri yüzde kaç oldu?

İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (25 TEMMUZ 2026)

  • Genel Ortalama Doluluk Oranı: %56,37
  • Elmalı Barajı: %86,17
  • Ömerli Barajı: %79,55
  • Darlık Barajı: %74,01
  • Alibey Barajı: %54,80
  • Terkos Barajı: %47,08
  • Büyükçekmece Barajı: %40,32
  • Sazlıdere Barajı: %33,26
  • Kazandere Barajı: %30,89
  • Istrancalar Barajı: %29,60
  • Pabuçdere Barajı: %26,55

İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı! İSKİ 25 Temmuz 2026 güncel baraj su seviyeleri yüzde kaç oldu?

İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (25 TEMMUZ 2026)

  • En Yüksek Doluluk Oranına Sahip Baraj: %86,17 ile Elmalı Barajı
  • En Düşük Doluluk Oranına Sahip Baraj: %26,55 ile Pabuçdere Barajı
İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı! İSKİ 25 Temmuz 2026 güncel baraj su seviyeleri yüzde kaç oldu?

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