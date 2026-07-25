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İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı! İSKİ 25 Temmuz 2026 güncel baraj su seviyeleri yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 25.07.2026 09:45
İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı! İSKİ 25 Temmuz 2026 güncel baraj su seviyeleri yüzde kaç oldu?
Yaz aylarının ortasında hava sıcaklıklarının artması ve yükselen su tüketimiyle birlikte İstanbul'a su sağlayan barajların seviyelerindeki durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İSKİ tarafından açıklanan 25 Temmuz 2026 güncel verileriyle birlikte kente su sağlayan 10 ana barajın su miktarları netleşti. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu, hangi barajda ne kadar su kaldı? İşte yanıtı…