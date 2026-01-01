İstanbul Barajlarında Son Durum: 1 Ocak 2026 İSKİ verileriyle doluluk oranı yüzde kaç?

Kışın etkisini göstermesi ve son günlerde süren yağışlar, İstanbul barajlarına olumlu yansıdı. Yaz kuraklığı endişesi yerini temkinli bir iyimserliğe bıraktı. İSKİ verilerine göre, kentin su seviyesi kritik eşikten uzaklaşıyor. Uzmanlar ise su tasarrufuna dikkat çekmeye devam ediyor. İşte 1 Ocak 2026 itibarıyla barajlardaki güncel doluluk oranları.