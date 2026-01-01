Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İstanbul Barajlarında Son Durum: 1 Ocak 2026 İSKİ verileriyle doluluk oranı yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 01.01.2026 12:52

İstanbul Barajlarında Son Durum: 1 Ocak 2026 İSKİ verileriyle doluluk oranı yüzde kaç?

Ocak ayının ilk günlerinde İstanbul'u etkisi altına alan yağışlar, kentin su rezervlerine nefes aldırdı. İSKİ'nin 1 Ocak 2026 verilerine göre, barajlardaki doluluk oranlarında artış gözlemleniyor. Megakentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum, vatandaşların yakından ilgisini çekiyor. Peki, İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı bugün ne seviyede? Hangi barajda ne kadar su kaldı? İşte güncel veriler.

  • ABONE OL
İstanbul Barajlarında Son Durum: 1 Ocak 2026 İSKİ verileriyle doluluk oranı yüzde kaç?

Kışın etkisini göstermesi ve son günlerde süren yağışlar, İstanbul barajlarına olumlu yansıdı. Yaz kuraklığı endişesi yerini temkinli bir iyimserliğe bıraktı. İSKİ verilerine göre, kentin su seviyesi kritik eşikten uzaklaşıyor. Uzmanlar ise su tasarrufuna dikkat çekmeye devam ediyor. İşte 1 Ocak 2026 itibarıyla barajlardaki güncel doluluk oranları.

İstanbul Barajlarında Son Durum: 1 Ocak 2026 İSKİ verileriyle doluluk oranı yüzde kaç?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI BUGÜN YÜZDE KAÇ?

İSKİ verilerine göre, sabahı itibarıyla İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 18,71 seviyesine yükseldi. Son yağışların ardından barajlardaki toplam su hacmi artış gösterdi ancak henüz kritik seviyesi koruyor.

İşte, baraj baraj doluluk rakamları:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Barajlarında Son Durum: 1 Ocak 2026 İSKİ verileriyle doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı 20,2

Darlık Barajı 28,93

Elmalı Barajı 57,86

İstanbul Barajlarında Son Durum: 1 Ocak 2026 İSKİ verileriyle doluluk oranı yüzde kaç?

Terkos Barajı 17,27

Alibey Barajı 12,87

Büyükçekmece Barajı 16,27

Sazlıdere Barajı 13,78

İstanbul Barajlarında Son Durum: 1 Ocak 2026 İSKİ verileriyle doluluk oranı yüzde kaç?

Istrancalar Barajı 41,09

Kazandere Barajı 4,39

Pabuçdere Barajı 4,1