İstanbul Beşiktaş seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Beşiktaş Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

175.190 nüfuslu Beşiktaş'ta seçim sonuçları merakla bekleniyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti ve oyunu kullandı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimlerde diğer illerle beraber AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) İstanbul Beşiktaş Seçim Sonuçları ve partilerin oy oranları da sandıklar açıldıkça belli oluyor. İşte İstanbul Beşiktaş Seçim Sonuçları ve partilerin oy oranları.