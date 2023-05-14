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Haberler Fotohaber İstanbul Beşiktaş seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Beşiktaş Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:48 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:49

İstanbul Beşiktaş seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Beşiktaş Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

175.190 nüfuslu Beşiktaş'ta seçim sonuçları merakla bekleniyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti ve oyunu kullandı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimlerde diğer illerle beraber AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) İstanbul Beşiktaş Seçim Sonuçları ve partilerin oy oranları da sandıklar açıldıkça belli oluyor. İşte İstanbul Beşiktaş Seçim Sonuçları ve partilerin oy oranları.

İstanbul Beşiktaş seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Beşiktaş Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

İstanbul Beşiktaş seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları gündemde. 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. Belirlenen saatler aralığında oylar kullanılırken oy kullanma işleminin sona ermesiyle görevliler sandıkları açıyor. Peki, İstanbul Beşiktaş seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu? İşte Beşiktaş ve diğer tüm il ve ilçeleri takip edebileceğiniz seçim sonuçları ekranı.

İstanbul Beşiktaş seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Beşiktaş Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

İSTANBUL BEŞİKTAŞ SEÇİM SONUÇLARI!

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İstanbul Beşiktaş Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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İstanbul Beşiktaş seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Beşiktaş Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

İstanbul Beşiktaş seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Beşiktaş Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Cumhurbaşkanı Adayları 2023
Recep Tayyip Erdoğan
Muharrem İnce
Kemal Kılıçdaroğlu
Sinan Oğan

İstanbul Beşiktaş seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Beşiktaş Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ

İstanbul 1. Bölge:

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar.

İstanbul 2. Bölge:

Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu

İstanbul 3. Bölge:

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri.

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