İstanbul, Bursa, Sakarya ve Yalovalılar dikkat! Bir anda 10 derece birden düşecek! Kavurucu sıcaklar sona eriyor

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla ilgili Meteoroloji'den sevindiren bir açıklama geldi. Kavurucu sıcaklar sona eriyor. İstanbul, Bursa, Sakarya ve Yalova'da termometreler 10 derece birden düşecek. Bazı illerimizde ise Meteoroloji hava durumu raporuna göre bunaltıcı sıcakların yerini yağışlı hava alacak. İşte gelen açıklamanın detayları.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|07 Ağustos Pazartesi
|24
|32
|53
|83
|24
|15,9
|36,8
|21,2
|29,9
|08 Ağustos Salı
|24
|31
|50
|89
|34
|17,2
|36,2
|20,8
|29,9
|09 Ağustos Çarşamba
|22
|29
|50
|77
|33
|17,3
|35,4
|20,9
|30,1
|10 Ağustos Perşembe
|23
|30
|54
|75
|28
|16,3
|36,6
|20,8
|29,9
|11 Ağustos Cuma
|23
|31
|40
|93
|21
|16,3
|40
|20,9
|30
BURSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|07 Ağustos Pazartesi
|19
|34
|33
|61
|12
|12,8
|37,4
|18
|31,1
|08 Ağustos Salı
|20
|33
|45
|67
|19
|12,7
|35,7
|17,7
|31,2
|09 Ağustos Çarşamba
|19
|30
|50
|86
|22
|12,5
|37,2
|17,1
|31,1
|10 Ağustos Perşembe
|18
|29
|58
|85
|14
|12
|38,3
|17,4
|30,8
|11 Ağustos Cuma
|18
|31
|42
|96
|17
|11,4
|41,9
|17,5
|31,1
SAKARYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|07 Ağustos Pazartesi
|22
|35
|39
|74
|16
|14,6
|34,6
|18,7
|29,3
|08 Ağustos Salı
|21
|32
|52
|94
|19
|14
|34,1
|18,4
|29,1
|09 Ağustos Çarşamba
|21
|29
|59
|88
|20
|12,6
|36,9
|18,2
|29,2
|10 Ağustos Perşembe
|20
|31
|54
|92
|9
|12,8
|35
|18,4
|29,2
|11 Ağustos Cuma
|21
|30
|49
|92
|14
|11,6
|41,4
|18,5
|29,5
YALOVA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|07 Ağustos Pazartesi
|21
|30
|48
|73
|14
|14,1
|33,6
|18,8
|28,9
|08 Ağustos Salı
|20
|30
|50
|84
|25
|14,7
|32,3
|18,7
|29,2
|09 Ağustos Çarşamba
|20
|27
|56
|84
|27
|14,4
|33,4
|18,2
|29
|10 Ağustos Perşembe
|19
|25
|72
|86
|13
|13,2
|34,4
|18,2
|28,7
|11 Ağustos Cuma
|18
|28
|44
|95
|18
|13
|40,2
|18,5
|29,1