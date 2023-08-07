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Haberler Fotohaber İstanbul, Bursa, Sakarya ve Yalovalılar dikkat! Bir anda 10 derece birden düşecek! Kavurucu sıcaklar sona eriyor
Giriş Tarihi: 07.08.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 10:39

İstanbul, Bursa, Sakarya ve Yalovalılar dikkat! Bir anda 10 derece birden düşecek! Kavurucu sıcaklar sona eriyor

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla ilgili Meteoroloji'den sevindiren bir açıklama geldi. Kavurucu sıcaklar sona eriyor. İstanbul, Bursa, Sakarya ve Yalova'da termometreler 10 derece birden düşecek. Bazı illerimizde ise Meteoroloji hava durumu raporuna göre bunaltıcı sıcakların yerini yağışlı hava alacak. İşte gelen açıklamanın detayları.

İstanbul, Bursa, Sakarya ve Yalovalılar dikkat! Bir anda 10 derece birden düşecek! Kavurucu sıcaklar sona eriyor

Eyyam-ı bahur sıcakları tüm yurtta etkisini gösterirken sevindiren haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporuyla geldi. Buna göre; bazı illerimizde sıcaklıkların önümüzdeki günlerde düşeceği bildirilirken bazı illerimizde ise sıcak havanın yerini yağış alacak.

İstanbul, Bursa, Sakarya ve Yalovalılar dikkat! Bir anda 10 derece birden düşecek! Kavurucu sıcaklar sona eriyor

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek
07 Ağustos Pazartesi 24 32 53 83 24 15,9 36,8 21,2 29,9
08 Ağustos Salı 24 31 50 89 34 17,2 36,2 20,8 29,9
09 Ağustos Çarşamba 22 29 50 77 33 17,3 35,4 20,9 30,1
10 Ağustos Perşembe 23 30 54 75 28 16,3 36,6 20,8 29,9
11 Ağustos Cuma 23 31 40 93 21 16,3 40 20,9 30
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İstanbul, Bursa, Sakarya ve Yalovalılar dikkat! Bir anda 10 derece birden düşecek! Kavurucu sıcaklar sona eriyor

BURSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek
07 Ağustos Pazartesi 19 34 33 61 12 12,8 37,4 18 31,1
08 Ağustos Salı 20 33 45 67 19 12,7 35,7 17,7 31,2
09 Ağustos Çarşamba 19 30 50 86 22 12,5 37,2 17,1 31,1
10 Ağustos Perşembe 18 29 58 85 14 12 38,3 17,4 30,8
11 Ağustos Cuma 18 31 42 96 17 11,4 41,9 17,5 31,1

İstanbul, Bursa, Sakarya ve Yalovalılar dikkat! Bir anda 10 derece birden düşecek! Kavurucu sıcaklar sona eriyor

SAKARYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek
07 Ağustos Pazartesi 22 35 39 74 16 14,6 34,6 18,7 29,3
08 Ağustos Salı 21 32 52 94 19 14 34,1 18,4 29,1
09 Ağustos Çarşamba 21 29 59 88 20 12,6 36,9 18,2 29,2
10 Ağustos Perşembe 20 31 54 92 9 12,8 35 18,4 29,2
11 Ağustos Cuma 21 30 49 92 14 11,6 41,4 18,5 29,5
İstanbul, Bursa, Sakarya ve Yalovalılar dikkat! Bir anda 10 derece birden düşecek! Kavurucu sıcaklar sona eriyor

YALOVA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek
07 Ağustos Pazartesi 21 30 48 73 14 14,1 33,6 18,8 28,9
08 Ağustos Salı 20 30 50 84 25 14,7 32,3 18,7 29,2
09 Ağustos Çarşamba 20 27 56 84 27 14,4 33,4 18,2 29
10 Ağustos Perşembe 19 25 72 86 13 13,2 34,4 18,2 28,7
11 Ağustos Cuma 18 28 44 95 18 13 40,2 18,5 29,1
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