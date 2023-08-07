Giriş Tarihi: 07.08.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 10:39

İstanbul, Bursa, Sakarya ve Yalovalılar dikkat! Bir anda 10 derece birden düşecek! Kavurucu sıcaklar sona eriyor

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla ilgili Meteoroloji'den sevindiren bir açıklama geldi. Kavurucu sıcaklar sona eriyor. İstanbul, Bursa, Sakarya ve Yalova'da termometreler 10 derece birden düşecek. Bazı illerimizde ise Meteoroloji hava durumu raporuna göre bunaltıcı sıcakların yerini yağışlı hava alacak. İşte gelen açıklamanın detayları.