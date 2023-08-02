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Haberler Fotohaber İstanbul depremi ne zaman olacak, büyüklüğü ve şiddeti kaç bekleniyor, riskli ilçeler hangileri? Olası büyük İstanbul depremi kapıda!
Giriş Tarihi: 02.08.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 15:45

İstanbul depremi ne zaman olacak, büyüklüğü ve şiddeti kaç bekleniyor, riskli ilçeler hangileri? Olası büyük İstanbul depremi kapıda!

Olası büyük İstanbul depremi megakentte yaşayan milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. İstanbul'da şimdiye kadar 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında deprem meydana geldiği bilinirken uzman isimler, Marmara Bölgesi'nde yer alan şehirde yakın tarihte büyük bir sarsıntı beklendiğini belirtiyor. Özellikle 6 Şubat depremi sonrası gündeme gelen İstanbul depremi ile ilgili olarak uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmede devam ediyor. Peki, İstanbul depremi ne zaman olacak, büyüklüğü ve şiddeti kaç bekleniyor, riskli ilçeler hangileri? İşte detaylar.

İstanbul depremi ne zaman olacak, büyüklüğü ve şiddeti kaç bekleniyor, riskli ilçeler hangileri? Olası büyük İstanbul depremi kapıda!

Uzman isimler büyük İstanbul depremi için peş peşe uyarılar yapmaya devam ediyor. Yapılan uyarılar megakentte büyük bir tedirginliğe neden olurken beklenen depremin tarihine ve büyüklüğüne dair çeşitli tahminler yürütülüyor. Uzmanlar her fırsatta Marmara Bölgesi'nin büyük bir bölümünü etkileyecek olan sarsıntının yaklaştığını kaydediyor. Peki, Büyük İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, kaç büyüklüğünde olacak, riskli ilçeler hangileri? İşte, dikkat çeken İstanbul depremi açıklamalarından detaylar.

İstanbul depremi ne zaman olacak, büyüklüğü ve şiddeti kaç bekleniyor, riskli ilçeler hangileri? Olası büyük İstanbul depremi kapıda!

İSTANBUL DEPREMİ OLACAK MI, NE ZAMAN, KAÇ ŞİDDETİNDE OLUR?

Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmıştır.

İSTANBUL DEPREMİ UYARISI

İstanbul'da 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında birçok deprem meydana geldi.

İstanbul'da santim santim hareket edecek plakalar, yeterince baskı oluştuğunda bu deprem olacak. Tam olarak ne zaman olacak bunu bilmek mümkün değil. İstanbul depremini şiddetinin 7.2- 7.5 olacağı ihtimalleri yer alıyor.

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İstanbul depremi ne zaman olacak, büyüklüğü ve şiddeti kaç bekleniyor, riskli ilçeler hangileri? Olası büyük İstanbul depremi kapıda!

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLABİLİR?

Kahramanmaraş depremi sonrası İstanbul'da beklenen deprem için araştırmalar sıklaştı. Uzmanlar ve deprem bilimciler İstanbul'da bir deprem bekliyor ancak kesin bir tarih verilmesi söz konusu değil.

İstanbul depremi ne zaman olacak, büyüklüğü ve şiddeti kaç bekleniyor, riskli ilçeler hangileri? Olası büyük İstanbul depremi kapıda!

7.0-.7.5 ARASINDA BİR DEPREM BEKLENİYOR

Deprem bilimcilerine göre İstanbul'da beklenen depremin şiddeti 7.0 ila 7.5 civarında olacak. Peki İstanbul'daki hangi ilçeler ne kadar güvenli, hangi ilçeler fay hattı üzerinde ve hangi ilçeler zemin bakımından güvenli?

İstanbul deprem haritası içinde fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.

İstanbul depremi ne zaman olacak, büyüklüğü ve şiddeti kaç bekleniyor, riskli ilçeler hangileri? Olası büyük İstanbul depremi kapıda!

Uzmanlara göre; İstanbul'daki yapıların yaşına bakıldığından en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu'ndan sonra ikinci sırada gelen Fatih (Tarihi Yarımada) depremden en fazla etkiyi görecek ilçe olarak öne çıkıyor.

Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz ile Silivri'nin yanı sıra Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi de olası depremden ciddi şekilde etkilenecek.

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