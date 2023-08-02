İstanbul depremi ne zaman olacak, büyüklüğü ve şiddeti kaç bekleniyor, riskli ilçeler hangileri? Olası büyük İstanbul depremi kapıda!

Olası büyük İstanbul depremi megakentte yaşayan milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. İstanbul'da şimdiye kadar 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında deprem meydana geldiği bilinirken uzman isimler, Marmara Bölgesi'nde yer alan şehirde yakın tarihte büyük bir sarsıntı beklendiğini belirtiyor. Özellikle 6 Şubat depremi sonrası gündeme gelen İstanbul depremi ile ilgili olarak uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmede devam ediyor. Peki, İstanbul depremi ne zaman olacak, büyüklüğü ve şiddeti kaç bekleniyor, riskli ilçeler hangileri? İşte detaylar.