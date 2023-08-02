İstanbul depremi ne zaman olacak, büyüklüğü ve şiddeti kaç bekleniyor, riskli ilçeler hangileri? Olası büyük İstanbul depremi kapıda!

7.0-.7.5 ARASINDA BİR DEPREM BEKLENİYOR

Deprem bilimcilerine göre İstanbul'da beklenen depremin şiddeti 7.0 ila 7.5 civarında olacak. Peki İstanbul'daki hangi ilçeler ne kadar güvenli, hangi ilçeler fay hattı üzerinde ve hangi ilçeler zemin bakımından güvenli?

İstanbul deprem haritası içinde fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.