İstanbul ekmek fiyatı 2023 son dakika: Valilikten flaş açıklama! İstanbul ekmek fiyatı zam var mı, ne kadar oldu, kaç TL?

İstanbul ekmek fiyatı 2023 son dakika haberleri yakın takibe alındı. Sosyal medyada İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam yapıldığı iddia edildi. Söz konusu iddiaların ardından megakentte yaşayan vatandaşlar, İstanbul ekmek fiyatı zam var mı, ne kadar oldu, kaç TL sorularına yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili İstanbul Valiliği son dakika açıklaması yaptı. Bilindiği üzere fiyatlar gramaja göre değişiyor. Peki, İstanbul ekmek fiyatı ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte, Gramajına göre İstanbul ekmek fiyatı 2023 son durum…