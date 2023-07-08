İstanbul ekmek fiyatı 2023 son dakika: Valilikten flaş açıklama! İstanbul ekmek fiyatı zam var mı, ne kadar oldu, kaç TL?

İstanbul ekmek fiyatı zam var mı, ne kadar oldu, kaç TL soruları gündemdeki yerini aldı. Sosyal medyada yer alan bazı haberlerde İstanbul'da ekmek fiyatının 8 TL'ye çıkarıldığı öne sürüldü. Söz konusu iddialar sonrası metropol şehirde ikamet etmekte olan vatandaşlar, arama motorları üzerinden zam olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Yoğun olarak araştırılan İstanbul ekmek fiyatı ne kadar oldu, kaç TL zam geldi soruları yanıt buldu. İstanbul Valiliği son dakika açıklaması ile soru işaretlerini giderdi. İşte, İstanbul ekmek fiyatı 2023 son dakika gelişmeleri…