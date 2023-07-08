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Haberler Fotohaber İstanbul ekmek fiyatı 2023 son dakika: Valilikten flaş açıklama! İstanbul ekmek fiyatı zam var mı, ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 08.07.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 14:37

İstanbul ekmek fiyatı 2023 son dakika: Valilikten flaş açıklama! İstanbul ekmek fiyatı zam var mı, ne kadar oldu, kaç TL?

İstanbul ekmek fiyatı 2023 son dakika haberleri yakın takibe alındı. Sosyal medyada İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam yapıldığı iddia edildi. Söz konusu iddiaların ardından megakentte yaşayan vatandaşlar, İstanbul ekmek fiyatı zam var mı, ne kadar oldu, kaç TL sorularına yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili İstanbul Valiliği son dakika açıklaması yaptı. Bilindiği üzere fiyatlar gramaja göre değişiyor. Peki, İstanbul ekmek fiyatı ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte, Gramajına göre İstanbul ekmek fiyatı 2023 son durum…

İstanbul ekmek fiyatı 2023 son dakika: Valilikten flaş açıklama! İstanbul ekmek fiyatı zam var mı, ne kadar oldu, kaç TL?

İstanbul ekmek fiyatı zam var mı, ne kadar oldu, kaç TL soruları gündemdeki yerini aldı. Sosyal medyada yer alan bazı haberlerde İstanbul'da ekmek fiyatının 8 TL'ye çıkarıldığı öne sürüldü. Söz konusu iddialar sonrası metropol şehirde ikamet etmekte olan vatandaşlar, arama motorları üzerinden zam olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Yoğun olarak araştırılan İstanbul ekmek fiyatı ne kadar oldu, kaç TL zam geldi soruları yanıt buldu. İstanbul Valiliği son dakika açıklaması ile soru işaretlerini giderdi. İşte, İstanbul ekmek fiyatı 2023 son dakika gelişmeleri…

İstanbul ekmek fiyatı 2023 son dakika: Valilikten flaş açıklama! İstanbul ekmek fiyatı zam var mı, ne kadar oldu, kaç TL?

İSTANBUL'DA EKMEĞE ZAM GELDİ İDDDİASI! 2023 İSTANBUL EKMEK FİYATI NE KADAR OLDU?

Sosyal medyada paylaşılan bazı haberlerde, İstanbul'daki bazı fırınların ekmeği zamlı satmaya başladığı öne sürüldü.

Fırınların 230 gramlık ekmeği 8 liradan satmaya başladığı iddia edildi. Bazı fırınlarda ise 200 gramlık ekmeğin 6 liradan satıldığı belirtildi.

Söz konusu iddialar sonrası İstanbul Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi.

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İstanbul ekmek fiyatı 2023 son dakika: Valilikten flaş açıklama! İstanbul ekmek fiyatı zam var mı, ne kadar oldu, kaç TL?

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN EKMEK FİYATLARI AÇIKLAMASI!

İstanbul Valiliği, ekmek fiyatlarına zam yapılmadığını açıkladı.

İstanbul ekmek fiyatı 2023 son dakika: Valilikten flaş açıklama! İstanbul ekmek fiyatı zam var mı, ne kadar oldu, kaç TL?

2023 İSTANBUL EKMEK FİYATI ZAM VAR MI, NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basın ve sosyal medyada haberler yeralmıştır. İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gr ekmek 5 TL'den satılmaktadır" denildi.

İstanbul ekmek fiyatı 2023 son dakika: Valilikten flaş açıklama! İstanbul ekmek fiyatı zam var mı, ne kadar oldu, kaç TL?
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