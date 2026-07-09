İstanbul Erkek Lisesi taban puanı | MEB LGS 2026: İstanbul Erkek Lisesi yüzdelik dilimi ve kontenjanı

İSTANBUL ERKEK LİSESİ KAÇ PUAN İLE ALIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan merkezi sınavın ardından, en çok merak edilen konulardan biri de yüksek başarı gösteren öğrencilerin ilk tercihi olan İstanbul Erkek Lisesinin güncel giriş eşiği oldu. Son yıllarda yapılan sınavlarda 500 tam puan çeken Türkiye birincilerinin ortak adresi olan okul, yerleştirme tablosunda gelenekselleşen başarısını sürdürüyor.

Bu noktada yüzdelik dilim de 0,01 olarak dikkat çekiyor.