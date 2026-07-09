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İstanbul Erkek Lisesi taban puanı | MEB LGS 2026: İstanbul Erkek Lisesi yüzdelik dilimi ve kontenjanı
Giriş Tarihi: 09.07.2026 16:17
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 16:20
İstanbul Erkek Lisesi taban puanı | MEB LGS 2026: İstanbul Erkek Lisesi yüzdelik dilimi ve kontenjanı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tamamlanan LGS tercih dönemi sürecinde, Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından İstanbul Erkek Lisesi taban puanı ve kontenjan verileri veliler ile öğrenciler tarafından anlık olarak takip ediliyor. MEB e-Okul sistemi kılavuzuna göre lisenin başarı sıralaması tavan yaparken, güncel İstanbul Erkek Lisesi yüzdelik dilim oranları zirvedeki yerini koruyor.