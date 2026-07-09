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Haberler Fotohaber İstanbul Erkek Lisesi taban puanı | MEB LGS 2026: İstanbul Erkek Lisesi yüzdelik dilimi ve kontenjanı
Giriş Tarihi: 09.07.2026 16:17 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 16:20

İstanbul Erkek Lisesi taban puanı | MEB LGS 2026: İstanbul Erkek Lisesi yüzdelik dilimi ve kontenjanı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tamamlanan LGS tercih dönemi sürecinde, Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından İstanbul Erkek Lisesi taban puanı ve kontenjan verileri veliler ile öğrenciler tarafından anlık olarak takip ediliyor. MEB e-Okul sistemi kılavuzuna göre lisenin başarı sıralaması tavan yaparken, güncel İstanbul Erkek Lisesi yüzdelik dilim oranları zirvedeki yerini koruyor.

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İstanbul Erkek Lisesi taban puanı | MEB LGS 2026: İstanbul Erkek Lisesi yüzdelik dilimi ve kontenjanı

Liselere Geçiş Sistemi 2026 sürecinde lise tercih maratonu zamanı. Türkiye'nin en yüksek puanlı devlet okulları arasında ilk sırada yer alan Cağaloğlu'ndaki tarihi eğitim çınarı, bu yıl da şampiyonların öncelikli adresi olacak. Almanca eğitim veren kuruma yerleşmek isteyen adaylar için İstanbul Erkek Lisesi yüzdelik dilimi ve kontenjanı en çok takip edilen veriler arasında yer alıyor.

İstanbul Erkek Lisesi taban puanı | MEB LGS 2026: İstanbul Erkek Lisesi yüzdelik dilimi ve kontenjanı

İSTANBUL ERKEK LİSESİ KAÇ PUAN İLE ALIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan merkezi sınavın ardından, en çok merak edilen konulardan biri de yüksek başarı gösteren öğrencilerin ilk tercihi olan İstanbul Erkek Lisesinin güncel giriş eşiği oldu. Son yıllarda yapılan sınavlarda 500 tam puan çeken Türkiye birincilerinin ortak adresi olan okul, yerleştirme tablosunda gelenekselleşen başarısını sürdürüyor.

Bu noktada yüzdelik dilim de 0,01 olarak dikkat çekiyor.

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İstanbul Erkek Lisesi taban puanı | MEB LGS 2026: İstanbul Erkek Lisesi yüzdelik dilimi ve kontenjanı

İSTANBUL ERKEK LİSESİ KONTENJANI

MEB tercih kılavuzunda yer alan resmi bilgilere göre lisenin yıllık öğrenci kontenjanı genellikle 150 olarak belirlenmektedir. Sınıf mevcutlarının optimize edildiği bu seçkin okulda eğitim süresi Hazırlık + 4 yıl olmak üzere toplamda 5 yıldır.

İstanbul Erkek Lisesi taban puanı | MEB LGS 2026: İstanbul Erkek Lisesi yüzdelik dilimi ve kontenjanı

2026 LGS TERCİH TARİHLERİ

MEB Liselere Geçiş Sistemi takvimi doğrultusunda LGS tercih işlemleri adaylar tarafından 13-24 Temmuz tarihleri arasında tamamlanacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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